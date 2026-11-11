Raj Tarun : రాజ్ తరుణ్... టార్టాయిస్ సినిమా నుంచి రంగు రంగు రంగు పిల్లరో లిరికల్ సాంగ్
రాజ్ తరుణ్ హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "టార్టాయిస్". ఈ చిత్రంలో అమృత చౌదరి, అవసరాల శ్రీనివాస్, ధన్య బాలకృష్ణ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. విజయ్ చౌదరి, శశిధర్ నల్ల, రామిశెట్టి రాంబాబు నిర్మిస్తున్నారు. సస్పెన్స్, డ్రామా కలిసిన ఇంటెన్స్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ కథతో దర్శకుడు రిత్విక్ కుమార్ రూపొందిస్తున్నారు. మానస కుమార్ కో ప్రొడ్యూసర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. అనూప్ రూబెన్స్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్న "టార్టాయిస్" సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ మ్యూజికల్ జర్నీ స్టార్ట్ చేసింది.
Raj Tarun, Amrutha Chowdhury, Avasarala Srinivas and oters
'రంగు రంగు రంగు పిల్లరో..' పాటను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనూప్ రూబెన్స్ ఎనర్జిటిక్ ట్యూన్ తో కంపోజ్ చేయగా, ప్రముఖ జానపద గాయకుడు, కవి పెంచల్ దాస్ లిరిక్స్ రాసి పాడారు. 'రంగు రంగు రంగు పిల్లరో..' పాట ఎలా ఉందో చూస్తే -
'మేడలోన పిల్లవో హో హో, మేడివారి పల్లెలో హో హో, మేడలోన పిల్లవో హో హో మనసు కరగాదెందుకో, చేతికి కెంపుల గాజులు అరువు తెమ్మన్నాది, ముక్కులోకి ముక్కెరొకటి అడిగి తీసుకున్నాది, చెవుల్లోకి జోడు కమ్మలు అవుసులు నాకన్నాది, ఘల్లుఘల్లు కాలి గజ్జెలు గమనించమన్నాది, మాపటికి రమ్మంటే మాయమాటలు చెప్పుతాది, మాపటికి రమ్మంటే మాయమాటలు చెప్పుతాది, రంగు రంగు రంగు పిల్లరో ఈ వగలాడి, చెంగునెగిరే జింకపిల్లరో..' అంటూ ఆకట్టుకునేలా సాగుతుందీ పాట. ఈ పాటలో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనూప్ రూబెన్స్, సింగర్, లిరిసిస్ట్ పెంచల్ దాస్ పర్ ఫార్మ్ చేయడం విశేషం.