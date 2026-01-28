బుధవారం, 28 జనవరి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : బుధవారం, 28 జనవరి 2026 (12:30 IST)

Rani Mukerji: రాణీ ముఖ‌ర్జీ 30 ఏళ్ల ఐకానిక్ సినీ లెగ‌సీని సెల‌బ్రేషన్స్

Rani Mukerji's 30-year celebrations
బాలీవుడ్ సూప‌ర్‌స్టార్ ర‌ణ్‌భీర్ క‌పూర్ త‌న ఇష్ట‌మైన న‌టి రాణీ ముఖ‌ర్జీ 30 వ‌సంతాల ప్ర‌స్థానాన్ని మ‌ర్దానీ 3 సినిమాతో సెల‌బ్రేట్ చేయ‌టానికి భార‌తీయ సినీ ప‌రిశ్ర‌మ క‌లిసి ముందుకు రావ‌టం చూసి చాలా సంతోషాన్ని వ్య‌క్తం చేస్తున్నారు.
 
ర‌ణ్‌భీర్ క‌పూర్ డెబ్యూ మూవీ సావ‌రియాలో రాణీ ముఖ‌ర్జీతో క‌లిసి న‌టించారు. ఈ సినీ ప్ర‌యాణంలో క్లిష్ట స‌మ‌యాల్లో ఆమె అత‌నికి తోడుగా నిలిచింది. అందుక‌నే రాణి ప్ర‌యాణంలో, ప్ర‌తి సినిమా స‌క్సెస్ కావాల‌ని ర‌ణ్‌భీర్ కోరుకుంటుటుంటాడు.
 
ఈ సంద‌ర్భంగా ర‌ణ్‌భీర్ క‌పూర్ మాట్లాడుతూ ‘‘రాణీ ముఖర్జీ సావరియా చిత్రంలో నాతో కలిసి నటించారు. నేనెంతో కష్టపడి నటించానని నాకు చెప్పి ప్రోత్సహించిన మొదటి వ్యక్తి త‌నే. నాకు, ఆమె జ‌రిగిన సంభాష‌ణ‌ను నేను మ‌ర‌చిపోలేను. నాకు అవ‌స‌ర‌మైన స‌మ‌యంలో ఆమె మాట‌లు నాలో ఆత్మ విశ్వాసాన్ని నింపాయి. నేను ఆమెను ద‌గ్గ‌ర‌గా గ‌మ‌నించాను. నేను ఆమె వ‌ర్క్‌ను చాలా ద‌గ్గ‌ర‌గా గ‌మ‌నించాను. ఆమె గ్రేస్‌, ఛార్మ్‌, తెలివితేట‌ల‌కు ముగ్ధుడిన‌య్యాను. రాణీ ముఖర్జీ త‌న 30 ఏళ్ల సినీ ప్ర‌యాణాన్ని సెల‌బ్రేట్ చేసుకోవ‌టం నిజంగా అద్భుతం. ఆమె ఎప్పటికీ ప్ర‌త్యేక‌మైన వ్య‌క్తిగా నేను భావిస్తాను. భార‌త‌దేశంలోని గొప్ప న‌టీమ‌ణుల్లో ఆమె ఒక‌రు. మ‌న ఇండ‌స్ట్రీ ఏంటో ఆమె త‌న ప‌నిత‌నంతో నిర్వ‌చించారు. ఆమె ఎంచుకునే సినిమాలు, పాత్ర‌లు ఇప్పుడు స్క్రీన్‌పై మ‌హిళ‌ల‌ను చూపించే విధానాన్ని మార్చాయి.  
 
రాణీ తన సినిమాలతో ప్రేక్ష‌కుల‌ను మెప్పించాల‌నుకున్నారు. ఆమె మ‌న‌కు అందించిన సినిమాలు, వాటి తీపి గుర్తులను మ‌నం మ‌ర‌చిపోలేం. అందుకు ఆమెకు ధ‌న్య‌వాదాలు. మ‌న‌ల్ని న‌ట‌న‌తో మెప్పించ‌టానికి, సంతోష‌పర‌చ‌టానికి జీవితాన్ని ఇచ్చిన ఎంట‌రటైన‌ర్ ఆమె. ఆమె సినిమాలు నాపై చూపిన ప్ర‌భావాన్ని మాట‌ల రూపంలో చెప్ప‌లేను’’ అన్నారు.
 
రాణీ ముఖ‌ర్జీ మ‌ర్దానీ 3 ఇప్పుడు సోష‌ల్ మీడియాలో, నెట్టింట తెగ వైర‌ల్ అవుతోన్న సినిమా, అంద‌రి నోట ఆ సినిమా గురించే. మ‌ర్దానీ ఫ్రాంచైజీ విష‌యానికి వీటిలో మ‌హిళ‌ల‌పై జ‌రుగుతున్న అఘాయిత్యాల‌ను చూపించారు. ఇప్పుడు పేద కుటుంబాల్లోని 8 నుంచి 9 ఏళ్ల చిన్న‌మ్మాయిలను కొంద‌రు ఓ కార‌ణంతో కిడ్నాప్ చేస్తున్నార‌నే అంశాన్ని చూపించ‌బోతున్నారు.
 
అభిరాజ్ మినావాల దర్శకత్వంలో, ఆదిత్య చోప్రా నిర్మించిన మర్దానీ 3 సినిమా సామాజిక స‌మ‌స్య‌ల‌ను చూపించే సినిమాల పరంపరను కొనసాగిస్తోంది. తొలి భాగం మ‌నకు హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యొక్క భయంకర నిజాలను చూపిస్తే.. మ‌ర్దానీ 2 సీరియల్ రేపిస్ట్ మానసికతను, వ్యవస్థను సవాళ్లు ఇచ్చే పరిస్థితిని ఆవిష్క‌రించింది. ఇప్పుడు మ‌ర్దానీ 3 మన సమాజంలో మరో చీకటి, భ‌యంక‌ర‌ నిజాన్ని చూపించ‌బోతున్న ప‌వ‌ర్‌ఫుల్ క‌థాంశంతో మ‌న ముందుకు రానుంది.

Telangana : ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ప్రేమకు నో చెప్పారని తల్లిదండ్రులను హత్య చేసిన యువతి

Telangana : ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ప్రేమకు నో చెప్పారని తల్లిదండ్రులను హత్య చేసిన యువతితెలంగాణ, వికారాబాద్ జిల్లాలోని బంట్వారం మండలం యాచారం గ్రామంలో ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పరిచయమైన ఒక వ్యక్తితో తన సంబంధాన్ని వ్యతిరేకించినందుకు ఒక యువతి తన కన్నతల్లిదండ్రులను హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. పోలీసు వర్గాల ప్రకారం.. సురేఖ అనే ఆ యువతి కొంతకాలంగా సోషల్ మీడియా ద్వారా ఒక వ్యక్తితో సంబంధం కొనసాగిస్తోంది. ఈ సంబంధాన్ని ఆమె తల్లిదండ్రులు వ్యతిరేకించడంతో, ఆమె ఈ నేరానికి పథకం పన్ని, వారికి అధిక మోతాదులో మత్తు ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చిందని, దానివల్ల వారు మరణించారని సమాచారం.

వారం రోజులు డెడ్‌లైన్.. అరవ శ్రీధర్‌పై విచారణకు కమిటీ వేసిన జనసేన

వారం రోజులు డెడ్‌లైన్.. అరవ శ్రీధర్‌పై విచారణకు కమిటీ వేసిన జనసేనరైల్వే కోడూరు నియోజకవర్గానికి చెందిన జనసేన పార్టీ ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్‌పై ఒక మహిళ చేసిన లైంగిక ఆరోపణలపై విచారణ జరిపేందుకు జనసేన పార్టీ ముగ్గురు సభ్యులతో కూడిన కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కమిటీలోని ముగ్గురు సభ్యులు టి. శివశంకర్, టి. రమాదేవి, టి.సి. వరుణ్ ఈ ఆరోపణలపై విచారణ జరిపి నివేదిక సమర్పిస్తారని పార్టీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.

2026-27 బడ్జెట్ సమావేశాలు.. 25 కోట్ల మంది ప్రజలు పేదరికం నుండి బయటపడ్డారు- ముర్ము

2026-27 బడ్జెట్ సమావేశాలు.. 25 కోట్ల మంది ప్రజలు పేదరికం నుండి బయటపడ్డారు- ముర్మురాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము బుధవారం 2026-27 బడ్జెట్ సమావేశాల మొదటి రోజున పార్లమెంట్ ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశంలో ప్రసంగిస్తూ, సామాజిక న్యాయం, సమ్మిళిత వృద్ధి, అభివృద్ధి చెందిన భారతదేశం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ దార్శనికతను వివరించారు. 18వ లోక్‌సభ ఏడవ సమావేశం, రాజ్యసభ 270వ సమావేశం ప్రారంభ రోజున లోక్‌సభ ఛాంబర్‌లో సమావేశమైన ఉభయ సభల సభ్యులను ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి తన ప్రసంగం చేశారు. తన ప్రసంగంలో రాష్ట్రపతి ముర్ము, భారతదేశం వేగవంతమైన పురోగతిని, గొప్ప వారసత్వాన్ని జరుపుకోవడంలో గత సంవత్సరం చిరస్మరణీయంగా నిలిచిందని గుర్తుచేశారు.

కుమారులతో తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న హీరో ధనుష్ (video)

కుమారులతో తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న హీరో ధనుష్ (video)ప్రముఖ తమిళ నటుడు, నిర్మాత ధనుష్, తన కుమారులతో కలిసి బుధవారం తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం బయటకు వచ్చిన ధనుష్, కుమారులతో సెల్ఫీలు దిగడానికి ఎగబడ్డారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ధనుష్ చేతిలో ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టులు వున్నాయి. వాటిలో విఘ్నేష్ రాజా దర్శకత్వం వహించే కర అనే సినిమా ఒకటి.

అజిత్ పవార్ దుర్మరణంపై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ దిగ్భ్రాంతి

అజిత్ పవార్ దుర్మరణంపై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ దిగ్భ్రాంతిమహారాష్ట్రలోని బారామతిలో బుధవారం జరిగిన ఘోర విమాన ప్రమాదంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ మరణించారు. మరణించినవారిలో మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్‌తో పాటు మరో ఐదుగురు వ్యక్తులు వున్నారు. బుధవారం ఉదయం పూణే జిల్లాలో వారు ప్రయాణిస్తున్న విమానం కూలిపోవడంతో మరణించారు. VSR సంస్థకు చెందిన లీర్‌జెట్ 45 విమానం పూణేలోని బారామతి ప్రాంతంలో అత్యవసరంగా ల్యాండ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది.

వామ్మో Nipah Virus, 100 మంది క్వారెంటైన్, లక్షణాలు ఏమిటి?

వామ్మో Nipah Virus, 100 మంది క్వారెంటైన్, లక్షణాలు ఏమిటి?భారతదేశంలో నిపా వైరస్ (Nipah Virus) కేసులు ఐదు నమోదైనట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనితో వైరస్ సోకిన వారితో సమీపంగా వున్నవారిని, కుటుంబ సభ్యులను మొత్తం 100 మందిని క్వారెంటైన్లో వుంచారు. ఆసియా దేశాల్లో పలు విమానాశ్రయాలకు హెచ్చరికలు జారీ చేసారు. ప్రయాణికులను కోవిడ్ మాదిరి పరీక్షలు చేస్తున్నారు. నిపా వైరస్ సాధారణంగా కేరళ వంటి దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. భారత్‌లో గతంలో కేరళ (కోజికోడ్, మలప్పురం జిల్లాల్లో) దీని కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ వైరస్ చాలా ప్రమాదకరమైనది.

పీతలు తినేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

పీతలు తినేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలురుచికరమైన రుచితో పాటు, పీతలు తినడానికి ఆరోగ్యకరమైనవి. పీతలు అనేక ముఖ్యమైన పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. పీత తినడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాల గురించి మరింత తెలుసుకుందాము. పీత తక్కువ కొవ్వు, ఆరోగ్యకరమైన ప్రోటీన్ యొక్క మూలం, ఇది శక్తిని ఇస్తుంది. జీవక్రియను పెంచుతుంది. పీత ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు, జింక్- ప్రోటీన్లకు మంచి మూలం, ఇవన్నీ కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. పీతలు మెదడు ఆరోగ్యం, అభివృద్ధిని ప్రభావితం చేసే ఇతర కారకాల నుండి రక్షించడంలో సహాయపడతాయి. పీత మాంసంలో భాస్వరం అధికంగా ఉంటుంది, ఫలితంగా దంతాలు, ఎముకలను బలంగా నిర్మించడంలో సహాయపడుతుంది.

మెదడు ఆరోగ్యాన్ని పెంచే సూపర్ ఫుడ్స్, ఏంటవి?

మెదడు ఆరోగ్యాన్ని పెంచే సూపర్ ఫుడ్స్, ఏంటవి?శరీరంలోని అన్ని భాగాల పనితీరుకు మెదడు చాలా అవసరం. మెదడును ఆరోగ్యంగా, చురుకుగా ఉంచడంలో సహాయపడే కొన్ని సూపర్ ఫుడ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఆరోగ్యకరమైన మెదడు అభివృద్ధికి డ్రై ఫ్రూట్స్ చాలా అవసరం. బాదం, పిస్తా, జీడిపప్పు, చియా గింజలు మెదడు ఆరోగ్యానికి అవసరమైన పోషకాలను కలిగి ఉంటాయి. తాజా పండ్లు, కూరగాయలు తినడం మెదడు అభివృద్ధికి మంచిది. ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు జ్ఞాపకశక్తిని, మానసిక స్థితిని మెరుగుపరుస్తాయి. ఖర్జూరంలోని ఐరన్, మినరల్స్ మెదడు శక్తిని మెరుగుపరుస్తాయి. పచ్చిగుడ్లలో ఉండే ప్రోటీన్, విటమిన్ బి12 మెదడు ఆరోగ్యానికి చాలా అవసరం. ఆహారంలో ఎక్కువ నూనె, చక్కెర కలపడం మెదడు ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు.

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?టీ. టీ తాగేందుకు ఉత్తమ సమయం ఏది? ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది? ఇత్యాది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్తున్నారు నిపుణులు. ఆ వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కడుపులో ఆమ్ల- ఆల్కలీన్ పదార్థాల అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కాలక్రమేణా పంటి ఎనామిల్ దెబ్బతింటుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అధిక డీహైడ్రేషన్, కండరాల తిమ్మిరి ఏర్పడుతుంది. రక్తహీనత ఉన్నవారు ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగకూడదు. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అజీర్ణం, గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

సెకండరీ గ్లకోమాకు విస్తృతమైన స్టెరాయిడ్ వాడకం కారణం: వైద్యులు

సెకండరీ గ్లకోమాకు విస్తృతమైన స్టెరాయిడ్ వాడకం కారణం: వైద్యులుభారతదేశం అంతటా స్టెరాయిడ్‌ల విస్తృతమైన, తరచుగా పర్యవేక్షణ లేని వాడకంపై వైద్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది సెకండరీ గ్లకోమాకు ప్రధాన కారణమవుతోందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇది కోలుకోలేని అంధత్వానికి దారితీసే భయంకరమైన పరిస్థితికి చేరుతోంది. అలెర్జీలు, చర్మ పరిస్థితులు, శ్వాసకోశ వ్యాధులు, ఓవర్-ది-కౌంటర్ కంటి చుక్కలుగా కూడా సాధారణంగా ఉపయోగించే స్టెరాయిడ్‌లు దీర్ఘకాలికంగా ఉపయోగించినప్పుడు కంటి ఒత్తిడిని గణనీయంగా పెంచుతాయి. తరచుగా రోగులు ఆప్టిక్ నరాలకి దీర్ఘకాలిక నష్టం జరుగుతుందని గ్రహించకుండానే ఇవి వాడేస్తున్నారు. భారతదేశం ఇప్పటికే గ్లకోమాతో నివసిస్తున్న 12-13 మిలియన్ల మందికి నిలయంగా ఉంది.
