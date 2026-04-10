Ranveer Singh: అనంత్ అంబానీ పుట్టినరోజు వేడుకలో రణవీర్ సింగ్ కు అభిమానం వెల్లువెత్తింది
దురంధర్ ఫేమ్ రణవీర్ సింగ్ కు ఫాలోయింగ్ మామూలుగా లేదు. ఈనెల 10వ తేదీన అనిల్ అంబానీ కుమారుడు అనంత్ అంబానీ పుట్టినరోజు వేడుకలో రణవీర్ కనిపించగానే జనాలు చుట్టుముట్టారు. ఆప్యాయంగా పలుకరిస్తూ, చేతులతో ఆప్యాయంగా కలుపుతూ పలుకరింపులు ఎక్కువయ్యాయి. అనంత్ అంబానీ, భార్య కూడా వారిలో వున్నారు. రణవీర్ సింగ్ కనబడగానే అందరూ అతనిపై ప్రేమను కురిపిస్తూ, అతన్ని పొగుడుతూ, చివరకు అతని బుగ్గలు కూడా గిల్లుతున్నారు.
ఈ సందర్భంగా అనంత్ అంబానీ తన 31వ పుట్టినరోజున వంతర విశ్వవిద్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు. గుజరాత్లోని జామ్నగర్లో కొత్తగా ప్రారంభమైన ఈ విశ్వవిద్యాలయం, 2,000కు పైగా జాతులకు చెందిన 150,000 పైగా రక్షించబడిన జంతువుల పట్ల వంతర అందిస్తున్న సంరక్షణ అనుభవాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని, వన్యప్రాణుల వైద్యం, సంరక్షణ మరియు సంబంధిత రంగాలలో నిపుణులకు శిక్షణ ఇవ్వడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రాచీన నలంద స్ఫూర్తితో ఆధునిక గురుకులంగా రూపొందించబడిన ఇది, అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ నుండి ఫెలోషిప్ల వరకు ప్రోగ్రామ్లను అందిస్తుంది,
అలాగే అట్టడుగు వర్గాల విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్లను కూడా సమకూరుస్తుంది. జంతువులు పడుతున్న కష్టాలను ప్రత్యక్షంగా చూసిన తన వ్యక్తిగత అనుభవాల నుండి, వాటి సంరక్షణ సామర్థ్యాలను మరింత పెంచాలనే తపనతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినట్లు అనంత్ అంబానీ తెలిపారు. నిర్వాహకులు దీనిని వన్యప్రాణుల సంరక్షణ మరియు పశువైద్య శాస్త్రాల కోసం ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి సమీకృత గ్లోబల్ విశ్వవిద్యాలయంగా అభివర్ణిస్తున్నారు.