రణవీర్ సింగ్ ఇంట్లో విషాదం... 96 యేళ్ల తాతయ్య ఇకలేరు...
బాలీవుడ్ హీరో రణవీర్ సింగ్ ఇంట్లో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఆయన తాత (తల్లివైపు తాత) డాక్టర్ రామ్ హింగోరానీ (96) వయోభారంతో బుధవారం కన్నుమూశారు. దీపావళి పండుగ రోజున నిర్వహించిన లక్ష్మీపూజ సమయంలోనే ఆయన ప్రశాంతంగా తుదిశ్వాస విడిచారు. ఈ విషాద వార్తను రామ్ మనవరావు, రణవీర్ కజిన సౌమ్య హింగోరానీ ఇన్స్టా వేదికగా వెల్లడించారు.
సౌమ్య తన సోషల్ పోస్ట్లో తాతయ్యతో ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. 96 యేళ్ల నిండు జీవితాన్ని ఆయన గడిపారు. ఇది బాధపడాల్సిన సమయం కాదు. ఆయన అద్భుతమైన జీవన ప్రయాణాన్ని స్మరించుకోవాల్సిన తరుణం. దీపావళి రోజున అత్యంత పవిత్రమైన లక్ష్మీపూజ సమయంలో ఆయన మా నానమ్మ చెంతకు వెళ్లిపోయారు. ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ తాతయ్యగా ఉన్నందుకు కృతజ్ఞతలు అని ఆమె పేర్కొనారు.