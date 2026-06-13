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Satyadev: బాహుబలి, ఆర్ఆర్ఆర్ అంత గర్వపడే చిత్రంగా రావు బహదూర్ : సత్యదేవ్
సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు, నమ్రతా శిరోద్కర్ జిఎంబి ఎంటర్టైన్మెంట్, ప్రముఖ దర్శకుడు వెంకటేష్ మహా దర్శకత్వంలో, సత్యదేవ్ కథానాయకుడిగా సైకాలజికల్ థ్రిల్లర్ 'రావు బహదూర్' చిత్రాన్ని సగర్వంగా సమర్పిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఏ+ఎస్ మూవీస్, శ్రీచక్రాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించాయి. 'ఇంటు ది వరల్డ్ ఆఫ్ రావు బహదూర్' వీడియోకు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. చిత్ర నిర్మాతలు 'నాట్ ఎ టీజర్'ను లాంచ్ చేశారు.
Satyadev, Deepa Thomas
మూడు నిమిషాల పది సెకన్ల నిడివి గల ఈ వీడియో, కథానాయకుడి విచిత్రమైన, రహస్యాలతో నిండిన ప్రపంచంలోకి ప్రేక్షకులను తీసుకెళ్తుంది. జీవిత చరమాంకంలో ఉన్న వ్యక్తి.. ప్రాణాంతకమైన లివర్ క్యాన్సర్తో బాధపడుతూ, మరణం నీడలో జీవిస్తున్నప్పటికీ, వైద్యుల అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ అతడు బతికే పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తాడు. ఆ ప్రయాణం ఒక అద్భుతంగా మారుతుంది. అనంతరం కథ గతం, వర్తమానం మధ్య ప్రయాణిస్తూ అతని యవ్వన దశ, ఒక అందమైన యువతితో ప్రేమకథ, అలాగే అతని అసాధారణ జీవితంలోని ఎన్నో రహస్యాలని ఆవిష్కరిస్తుంది.
ఈ వీడియోలో సత్యదేవ్ చేసిన అద్భుతమైన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. క్లిష్టమైన పాత్రల్లో పూర్తిగా లీనమయ్యే నటుడిగా పేరున్న సత్యదేవ్, ఈ పాత్రలో అద్భుతమైన నటన కనబరిచారు. వాస్తవం, భ్రమల మధ్య చిక్కుకుని ఒంటరితనం, అంతర్మథనం, భావోద్వేగాలతో సతమతమయ్యే వ్యక్తిగా ఆయన నటన ఆకట్టుకుంటుంది. ఇప్పటివరకు తన కెరీర్లో కనిపించని కొత్త లుక్, కొత్త హావభావాలతో సత్యదేవ్ ఈ పాత్రకు ప్రాణం పోశారు.
సత్యదేవ్ సరసన దీపా థామస్ కథానాయికగా కనిపించగా, వికాస్ ముప్పాల, బాల పరాసర్, ఆనంద్ భారతి, ప్రణయ్ వాకా, మాస్టర్ కిరణ్ కీలక పాత్రలు పోషించారు.
సాంకేతికంగా ఈ చిత్రం అత్యున్నత ప్రమాణాలతో రూపొందుతోంది. వెంకటేష్ మహా తన ప్రత్యేకమైన విజన్తో కథనానికి సరికొత్త సినీ అనుభూతిని అందించారు. ‘రావు బహదూర్’ ఒక క్లాసిక్ చిత్రంగా నిలిచే అన్ని లక్షణాలు కలిగి ఉందనే ఫీలింగ్ ఈ వీడియో కలిగిస్తుంది.
ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ రోహన్ సింగ్ సృష్టించిన ప్రపంచం ఎంతో సహజంగా, గొప్పగా, దృశ్యపరంగా ఆకట్టుకునేలా ఉంది. సినిమాటోగ్రాఫర్ కార్తీక్ పరమార్ విజువల్స్కు ప్రత్యేకమైన అందాన్ని తీసుకురాగా, స్మరణ్ సాయి అందించిన నేపథ్య సంగీతం మిస్టరీ, ఉత్కంఠను మరింతగా పెంచింది.
విభిన్నమైన విజువల్ లాంగ్వేజ్, అద్భుతమైన నటన, ఆసక్తికరమైన కథాంశంతో ‘రావు బహదూర్’ తెలుగు సినీ ప్రేక్షకులకు ఒక కొత్త అనుభూతిని అందించబోతోంది. అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక చిత్రంగా రావు బహదూర్ జూలై 3న థియేటర్లలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
హీరో సత్యదేవ్ మాట్లాడుతూ.. జ్యోతి లక్ష్మి సినిమా ఈ రోజే రిలీజ్ అయింది. పూరి గారికి నేను ఎప్పటికీ కృతజ్ఞతతో ఉంటాను. ఇప్పుడు రావు బహదూర్ టీజర్ రిలీజ్ చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఏ ఇండస్ట్రీలోనైనా ఒక మంచి, క్రేజీ సినిమా వస్తే తెలుగు ప్రేక్షకులు దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తారు. జూలై 3న మా రావు బహదూర్ సినిమా కూడా విడుదలవుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని మిగతా ఇండస్ట్రీల ప్రేక్షకులు కూడా అంతే స్థాయిలో ఆదరిస్తారని నమ్ముతున్నాను. తెలుగులో ఒక క్రేజీ ఫిల్మ్ వచ్చిందని గర్వంగా చెప్పుకునేలా ఈ సినిమా ఉంటుంది. మనం విదేశాలకు వెళ్లినప్పుడు బాహుబలి, ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాల గురించి ఎంత గొప్పగా చెప్పుకుంటామో, రావు బహదూర్ సినిమా గురించి కూడా అంతే గొప్పగా చెప్పుకుంటారు. ఇది నా ప్రామిస్. తెలుగు ప్రేక్షకులందరూ గర్వపడేలా ఈ సినిమాను చేశాము. వెంకటేష్ మహా తన ప్రాణం పెట్టి ఈ సినిమా కోసం పనిచేశాడు. అనురాగ్ శరత్ అలాగే ఈ చిత్రానికి పనిచేసిన వారందరికీ సినిమాపై అపారమైన ప్యాషన్ ఉంది. జూలై 3న ఈ సినిమా మీ ముందుకు వస్తోంది. ఈ సినిమా మిమ్మల్ని తప్పకుండా షాక్ చేస్తుంది. జూలై 4 నా పుట్టినరోజు. మీరందరూ ఈ సినిమాను చూసి నాకు బర్త్డే గిఫ్ట్ ఇస్తారని ఆశిస్తున్నాను.
డైరెక్టర్ వెంకటేష్ మహా మాట్లాడుతూ, సత్యతో నేను ఉమామహేశ్వర ఉగ్రరూపస్య సినిమా చేశాను. నా ఆలోచనలన్నీ తనతో పంచుకుంటాను. నాకు ఏం కావాలో అర్థం చేసుకుని, అలాంటి పెర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వగల నటుడు సత్య. ఈ సినిమా కోసం ప్రతిరోజూ ఐదు గంటల పాటు మేకప్ వేసుకునేవాడు. ఈ పాత్ర కోసం చాలా మ్యాడ్నెస్ను అనుభవించాడు. నన్ను నమ్మినందుకు థాంక్యూ సత్య. సత్య లాంటి నటుడు ఉన్న సమయంలో నేను దర్శకుడిగా ఉండడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. దీపా థామస్ తెలుగు నేర్చుకుని డైలాగులు చెప్పింది. ఈ సినిమా కోసం ఆమె కూడా చాలా కష్టపడింది. ఈ సినిమా నా జీవితంలో ఐదున్నర సంవత్సరాలు తీసుకుంది. ఇది నా కెరీర్లో చాలా ప్రత్యేకమైన చిత్రం. తెలుగు సినిమాలో కూడా ఇది కచ్చితంగా ఒక ప్రత్యేకమైన చిత్రంగా నిలుస్తుందని నమ్ముతున్నాను.
సినీ ఫక్కీలో రియల్ లైఫ్ జరిగింది.. విడాకులు పేపర్లు చించేసి భర్తను హత్తుకుంది.. (video)
సినీ ఫక్కీలో ఓ సీన్ నిజ జీవితంలో జరిగింది. విడాకులు తీసుకునేందుకు ఓ మహిళ సిద్ధం అయ్యింది. శిఖా సింగ్ అనే మహిళ తన భర్తతో జరిగిన గొడవల నేపథ్యంలో విడాకులు కోరింది. ఈ క్రమంలో శిఖా తండ్రి తన జీవితాంతం కూడబెట్టుకున్న పొదుపు మొత్తాన్ని కేసు ఖర్చులకే వెచ్చించాల్సి వచ్చింది. చివరకు ఆయనకు గుండెపోటు రావడంతో, ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
రాష్ట్రంలో ఎవరైనా రాజకీయాలు చేసే స్వేచ్ఛ ఉంది.. పవన్కు కూడా అదే వర్తిస్తుంది.. రేవంత్ రెడ్డి
తెలంగాణలో జనసేన అధినేత, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ రాజకీయ కార్యకలాపాలపై తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పందించారు. రాష్ట్రంలో ఎవరైనా రాజకీయాలు చేయడానికి స్వేచ్ఛ ఉందని, పవన్ కల్యాణ్కు కూడా అదే వర్తిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ప్రతి రాజకీయ పార్టీకి, ప్రతి నాయకుడికి సమాన అవకాశాలు ఉన్నాయని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. రాష్ట్రంలో రాజకీయ కార్యక్రమాలు నిర్వహించడంపై ఎలాంటి ఆంక్షలు లేవని, నిబంధనల ప్రకారం ఎవరైనా తమ రాజకీయ కార్యకలాపాలు కొనసాగించవచ్చని తెలిపారు.
ఆరో అంతస్తు నుంచి బిడ్డతో దూకిన తల్లి (వీడియో)
హైదరాబాద్ నగరంలోని మియాపూర్లో గుండెలవిసే విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. మయూరి నగర్లోని ఓ అపార్టుమెంట్లో నివాసం ఉంటున్న ఈషా సాహు (37) అనే మహిళ తన ఆరు నెలల కుమార్తెతో కలిసి ఆరో అంతస్తు నుంచి దూకేసింది. ఈ మహిళ ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీలో పనిచేస్తుంది. కుటుంబ కలహాలో, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవో ఏంటే తెలియదుగానీ, తన ముక్కుపచ్చలారని ఆరు నెలల కుమార్తెతో కలిసి ఆరో అంతస్తు నుంచి కిందకు దూకేసింది.
అధికార అహంకారానికి 2024 ఎన్నికల తీర్పు ఒక చారిత్రాత్మక పాఠం.. పవన్
అధికార అహంకారానికి 2024 ఎన్నికల తీర్పు ఒక చారిత్రాత్మక పాఠమని ఉప ముఖ్యమంత్రి కె. పవన్ కళ్యాణ్ శుక్రవారం అన్నారు. కేవలం అధికారాన్ని మాత్రమే కాకుండా, రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మించే బాధ్యతను కూడా ప్రజలు ఎన్డీయే కూటమికి అప్పగించారని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఎన్డీయే కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా తిరుపతి సమీపంలోని దామినేడులో నమ్మకం, అభివృద్ధి, సంక్షేమంతో రెండేళ్లు అనే అంశంపై జరిగిన బహిరంగ సభలో ఆయన ప్రసంగించారు. ఈ కూటమి ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రజలలో విశ్వాసాన్ని పునరుద్ధరించిందని, తద్వారా ఒక తరం మొత్తంలో కొత్త ఆశలను చిగురింపజేసిందని ఉప ముఖ్యమంత్రి అన్నారు.
సీఎం విజయ్ ఫోటో సాక్షిగా టీవీకే నేత కుమార్తె వివాహం
వామ్మో.. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ ... వైద్యులేమంటున్నారు...
సాధారణంగా రొమ్ము కేన్సర్ మహిళలో అధికంగా వస్తుంది. కానీ, ఇపుడు పురుషుల్లో కూడా ఈ వ్యాధిని వైద్యులు గుర్తించారు. హాలీవుడ్ నటుడు, మాజీ ప్రొఫెషనల్ రెజ్లర్ టైలర్ మేన్ తనకు రొమ్ము కేన్సర్ ఉందని వెల్లడించి, ప్రతి ఒక్కరినీ షాక్కు గురిచేశారు. ప్రస్తుతం తాను కీమోథెరఫీ చికిత్స చేయించుకుంటున్నట్టు తెలిపారు. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు లేకపోలేదని తన ఉదంతం నిర్ధారణ అయిందని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.
పనస విత్తనాలులో దాగి వున్న ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?
తొలకరి జల్లులు ప్రారంభం కాగానే మార్కెట్లలోకి క్రమంగా మామిడి పళ్ల స్థానంలో పనస కాయలు వచ్చేస్తాయి. పనస పండ్లు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటితో పాటు పనస తొనల్లో వుండే పనస విత్తనాలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు, మినరల్స్ వుంటాయి. పనస విత్తనాలు తింటుంటే మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు వున్నాయో తెలుసుకుందాము. పనస విత్తనాల్లో వుండే అధిక ఫైబర్ స్థాయిలు జీర్ణ సమస్యలను నివారించి ఆరోగ్యవంతంగా చేస్తుంది. పనస విత్తనాలు తింటుంటే దీర్ఘ కాలిక వ్యాధులు రాకుండా అడ్డుకోగల వ్యాధినిరోధక శక్తి ఒనగూరుతుంది. వీటిలో వుండే పొటాషియం, ఫైబర్ వల్ల గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.
గుండె జబ్బులను నిరోధించే వెల్లుల్లి చట్నీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు?
వెల్లుల్లి. ఈ చిన్న ఉల్లిపాయతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. గుండె జబ్బులను దూరం చేయగల శక్తి వున్న వెల్లుల్లితో చట్నీ చేసుకుని తింటుంటే ఇంకా అదనపు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. అవేమిటో చూద్దాము. వెల్లుల్లి చట్నీతో శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెరుగుతుంది. వెల్లుల్లి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. వెల్లుల్లి చట్నీ రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. వెల్లుల్లి చట్నీని తింటుంటే ఆకలిని తగ్గించడం, జీవక్రియను పెంచడం ద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. వెల్లుల్లిలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు శరీరంలో మంటను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. వెల్లుల్లి చట్నీలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.
హెల్త్కేర్ ప్రొఫెషనల్స్ నైపుణ్యాల కోసం మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్- డాక్టిన్ అకాడమీ భాగస్వామ్యం
హైదరాబాద్: ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో నైపుణ్యం కలిగిన మానవ వనరుల అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ, మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ మరియు డాక్టిన్ అకాడమీ మధ్య కీలకమైన అవగాహన ఒప్పందం కుదిరింది. ఆరోగ్య విద్య, క్లినికల్ నైపుణ్యాల అభివృద్ధి, వృత్తిపరమైన శిక్షణ మరియు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణమైన ఆరోగ్య సేవల అందింపును మరింత బలోపేతం చేయడమే ఈ భాగస్వామ్య ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. ఈ ఒప్పందం ద్వారా ప్రాక్టీసింగ్ నర్సులు, అనుబంధ ఆరోగ్య నిపుణులు, టెక్నీషియన్లు మరియు వైద్య సిబ్బందికి ప్రత్యేక అకడమిక్ కార్యక్రమాలు, నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణలు, సర్టిఫికేషన్ కోర్సులు, అబ్జర్వర్షిప్లు, వర్క్షాప్లు, నిరంతర వృత్తిపరమైన విద్యా కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు.
మృగశిర కార్తె రోజే చేప ప్రసాదం ఎందుకు ఇస్తారు?
చేప ప్రసాదాన్ని ప్రతి సంవత్సరం జూన్ నెలలో వచ్చే మృగశిర కార్తె ప్రారంభమయ్యే రోజునే పంపిణీ చేస్తారు. దీనికి ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే... వాతావరణంలో చోటుచేసుకునే మార్పులు. మృగశిర కార్తెతో ఎండలు తగ్గి, వర్షాలు ప్రారంభమవుతాయి. వాతావరణంలో ఒక్కసారిగా తేమ పెరగడం వల్ల ఆస్తమా, శ్వాసకోశ రోగులకు ఇబ్బందులు ఎక్కువవుతాయి. ఆ సమయంలో ఈ ప్రసాదం ఉపశమనం ఇస్తుందని నమ్ముతారు. ఆయుర్వేద కోణం ప్రకారం వాతావరణం చల్లబడినప్పుడు శరీరంలో కఫం పెరగకుండా ఉండటానికి, ఊపిరితిత్తులకు తగినంత వేడి అవసరమవుతుంది. చేపలకు సహజంగానే శరీరంలో వేడిని పెంచే గుణం ఉంటుంది.