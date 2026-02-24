రష్మిక మందన్న- విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి వేడుకలు ప్రారంభం.. ఇన్స్టాలో ఫోటోలు
నటులు రష్మిక మందన్న- విజయ్ దేవరకొండ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న వివాహ వేడుకలు అధికారికంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ జంట తమ ప్రీ-వెడ్డింగ్ వేడుకల ప్రత్యేక ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. వధూవరులు తమ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీలలో వేడుకల నుండి తీసిన రెండు ఫోటోలను పంచుకున్నారు.
సోమవారం రాత్రి అత్యంత సన్నిహితుల కోసం పూల్ పార్టీ, క్యాండిల్లైట్ డిన్నర్ ఏర్పాటు చేశారు. తొలి రోజు వేడుకల్లో భాగంగా స్నేహితులతో కలిసి పూల్ వాలీబాల్ ఆడుతూ విజయ్, రష్మిక సందడి చేశారు. అనంతరం జపనీస్ థీమ్తో ప్రత్యేకంగా అలంకరించిన ప్రదేశంలో క్యాండిల్లైట్ డిన్నర్ ఏర్పాటు చేశారు.
ఫిబ్రవరి 22న ఈ జంట తమ వివాహాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించింది. అభిమానులు తమకు పెట్టిన విరోష్ పేరునే తమ పెళ్లికి పెట్టుకుంటున్నట్లు ఇన్స్టాగ్రామ్లో వెల్లడించారు. ఈ రోజు (ఫిబ్రవరి 24) మెహందీ, రేపు (ఫిబ్రవరి 25) హల్దీ, సంగీత్ కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయి.
26న జరిగే వివాహానికి కేవలం 50 మంది సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరుకానున్నారు. అనంతరం మార్చి 4న హైదరాబాద్లో సినీ ప్రముఖులు, స్నేహితుల కోసం గ్రాండ్ రిసెప్షన్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు.