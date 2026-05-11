సోమవారం, 11 మే 2026
Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 11 మే 2026 (11:29 IST)

Rashmika Mandanna: విజయ్ దేవరకొండ పుట్టినరోజు వేడుక అద్భుతమైన రోజు అన్న రష్మిక

Rashmika — Today is my boyfriend's birthday.
తన భర్త విజయ్ దేవరకొండతో కలిసి తాను ఎలా పుట్టినరోజు జరుపుకుందో అభిమానులకు చూపిస్తూ, రష్మిక మందన్న ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో వరుస ఫోటోలను పంచుకున్నారు. విజయ్ దేవరకొండకు పుట్టినరోజు వేడుకల సంగతులను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటూ, అభిమానులకు పూర్తిస్థాయిలో కెమెరా రోల్ ఉన్న భార్య అనే అనుభూతిని కలిగించారు. ఆ పోస్ట్‌లో జిమ్‌లో చెమటలు పడుతూ తీసుకున్న సెల్ఫీలు, ఆత్మీయ కుటుంబ సమయం, కారులో హాయిగా గడిపిన క్షణాల వరకు అన్నీ ఉన్నాయి.

విజయ్ మే 9న తన 37వ పుట్టినరోజు జరుపుకున్నారు. రష్మికను వివాహం చేసుకున్న తర్వాత ఇది అతని మొదటి పుట్టినరోజు కావడంతో ఈ సందర్భం మరింత ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. శనివారం, రష్మిక తన భర్త విజయ్‌తో కలిసి పుట్టినరోజును ఎలా జరుపుకుందో అభిమానులకు చూపిస్తూ, వరుస ఫోటోలను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పంచుకున్నారు.

దానిని ఒక “పరిపూర్ణమైన రోజు”గా అభివర్ణిస్తూ, రష్మిక ఆ వేడుకల వివరాలను జరిగిన క్రమాన్ని తిరగేసి పంచుకున్నారు. వ్యాయామాలు, సమావేశాలు, ప్రియమైనవారితో గడిపిన సమయంతో నిండిన ఆ రోజంతా, ఒక స్నేహితురాలి ఇంటికి వెళ్లడంతో ఆ వేడుకలు ముగిశాయని ఆమె వెల్లడించారు.

ఆ ఫోటోలను పంచుకుంటూ, రష్మిక ఇలా రాసింది, “ఈరోజు నా ప్రియుడి పుట్టినరోజు మరియు నా రోజు ఇలా గడిచింది..... అయితే రివర్స్‌లో....“ఇప్పుడు మేము వేడుక చేసుకోవడానికి మా స్నేహితుల ఇంటికి వెళ్తున్నాము, కానీ అంతకు ముందు మేము జిమ్‌కి వెళ్లి వర్కౌట్ చేశాము, మరియు అంతకు ముందు విజ్జు ఒక మీటింగ్ కోసం బయటకు వెళ్లినప్పుడు నేను కొద్దిగా కార్డియో చేశాను, అంతకు ముందు విజ్జుపై చాలా ప్రేమను చూపించడానికి ఇంటికి వచ్చిన మా అబ్బాయిలు మరియు అమ్మాయిలను కలవడానికి వెళ్ళాము, మరియు నాకు కూడా చాలా ప్రేమ లభించింది, అంతకు ముందు విజ్జు పుట్టినరోజు కోసం ఇక్కడున్న పాపాలు నాన్నకు మరియు షిమ్ముకు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పాను, అలా ఇది ఒక పరిపూర్ణమైన రోజు,” అని పేర్కొంది.

ఆ రోజు తనకు షూటింగ్ షెడ్యూల్ ఉందని, కానీ అది రద్దవడం తనను మరింత సంతోషపరిచిందని రష్మిక వెల్లడించింది. “షూటింగ్ కోసం తేదీని ప్రకటించినప్పుడు, ఏదో ఒక కారణంతో అది రద్దయి, మనం వేడుక చేసుకునే రోజులు నాకు చాలా ఇష్టం! లవ్ ఇట్!” "నా విజయ్‌కి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు," అని ఆమె ముగిస్తూ రాసింది.

హైదరాబాద్‌లోని తన ఇంటి బయట అభిమానులు గుమిగూడి ప్రేమ, శుభాకాంక్షలు కురిపించడంతో విజయ్ తన పుట్టినరోజును హృద్యంగా జరుపుకున్నాడు. బయటకు వచ్చి చిరునవ్వులతో, చేతులు ఊపుతూ గుంపును పలకరించాడు, వారి మద్దతును ఆప్యాయంగా స్వీకరించాడు. రష్మిక కూడా చిరునవ్వులతో వెలిగిపోతూ, ఆప్యాయంగా చేతులు ఊపింది. ఉత్సాహపరుస్తున్న అభిమానులు.

తరువాత, అతను తన భార్య రష్మిక మరియు కుటుంబంతో బాల్కనీ నుండి ఆత్మీయ క్షణాలను పంచుకుంటూ కనిపించాడు, ఇది వేడుకలను మరింత గుర్తుండిపోయేలా చేసింది. విజయ్ తన బాల్కనీ నుండి అభిమానులతో కలిసి పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న అనేక వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యక్షమై, త్వరగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాయి.

విజయ్, రష్మికల రాబోయే ప్రాజెక్ట్‌లు
విజయ్.. రవి కిరణ్ కోల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'రౌడీ జనార్ధన' చిత్రం ఉంది. అలాగే రాహుల్ సంకృత్యాన్ దర్శకత్వంలో, రష్మికతో కలిసి నటిస్తున్న 'రణబలి' అనే పీరియడ్ యాక్షన్ చిత్రంలో కూడా అతను నటిస్తున్నాడు. రష్మిక మందన్న.ప్రస్తుతం ఆమె, షాహిద్ కపూర్ మరియు కృతి సనన్‌లతో కలిసి హోమీ అదాజానియా దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న 'కాక్‌టెయిల్ 2' చిత్రంలో నటిస్తున్నారు; ఈ చిత్రం విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. 'రణబాలి'తో పాటు, రవీంద్ర పుల్లె దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న 'మైసా' చిత్రం కూడా ఆమె ఖాతాలో ఉంది; ఈ చిత్రం తెలుగులో విడుదల కానుంది.

జాతీయ స్థాయిలో వైద్య విద్యా కోర్సుల ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే నీట్ యూజీ ప్రవేశ పరీక్ష 2026 ప్రశ్నపత్రం రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో లీకైనట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. పరీక్షకు ముందే ఈ ప్రశ్నపత్రం లీకైందని, ఈ లీకైన ప్రశ్నపత్రంలోని 600 మార్కుల ప్రశ్నలు పోలివున్నట్టు అధికారులు గుర్తించారు. దీంతో విద్యార్థులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

పెళ్ళి వేడుకలో కుమ్మేసుకున్న వధూవరుల కుటుంబాలు... (వీడియో)మహారాష్ట్రలోని వసాయ్‌లోని ఓ వివాహ వేడుక తీవ్ర ఘర్షణకు దారితీసింది. వివాహం ముగిసిన కొద్దిసేపటికే వధూవరుల కుటుంబ సభ్యులు ఒకరిపై ఒకరు విచక్షణా రహితంగా దాడి చేసుకున్నారు. ఈ ఘటనలో ఇరు వర్గాల పోలీసులకు పరస్పరం ఫిర్యాదులు చేసుకోవడం, చివరకు పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేయడం తీవ్ర చర్చనీయాశంగా మారింది.

ఎన్నారైలు ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా మారాలి: నారా లోకేష్ఎన్నారైలు ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా మారాలని మంత్రి నారా లోకేష్ పిలుపునిచ్చారు. సోమవారం నాడు, సింగపూర్ విమానాశ్రయంలో అక్కడి తెలుగువారు ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఎన్నారై తెలుగువారిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన ఆయన, కూటమి ప్రభుత్వం చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులను సవివరంగా వివరించారు. రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులతో పాటు, రాష్ట్రంలోకి వస్తున్న పెట్టుబడుల గురించి కూడా తమ కార్యాలయాల్లో ప్రస్తావించాలని ఆయన వారిని కోరారు.

నా భర్తను కళ్లల్లో పెట్టి చూసుకుంటాను.. ప్రధానికి హామీ ఇచ్చిన అన్నా లెజినోవాహైదరాబాద్ పర్యటనలో భాగంగా ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం, జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్‌ను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పరామర్శించారు. ఈ సందర్భంగా పవన్ ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ భేటీలో పవన్ కల్యాణ్‌కు ప్రధాని మోదీ పలు సూచనలు చేసినట్లు సమాచారం. ఆరోగ్యం పూర్తిగా కుదుటపడిన తర్వాతే తిరిగి విధుల్లో చేరాలని, అప్పటివరకు పూర్తిస్థాయిలో విశ్రాంతి తీసుకోవాలని స్పష్టం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సందర్భంగా పవన్ కుటుంబ సభ్యులతో, ముఖ్యంగా ఆయన పిల్లలతో ప్రధాని ఆప్యాయంగా ముచ్చటించారు.

Gold Fraud: రూ.56.8 లక్షలకు పైగా కోల్పోయిన ఉద్యోగివనస్థలిపురానికి చెందిన 63 ఏళ్ల విశ్రాంత ఉద్యోగి, నకిలీ డిజిటల్ గోల్డ్ ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లకు సంబంధించిన ఆన్‌లైన్ పెట్టుబడి మోసానికి గురై రూ.56.8 లక్షలకు పైగా కోల్పోయారు. మల్కాజిగిరి సైబర్‌క్రైమ్ పోలీసులకు అందిన ఫిర్యాదు ప్రకారం, ఏప్రిల్ 7న నందిని రెడ్డిగా పరిచయం చేసుకున్న ఒక మహిళ బాధితుడిని ఒక టెలిగ్రామ్ చాట్ గ్రూప్‌లో చేర్చింది. అధిక లాభాలు, గ్యారెంటీ రాబడులు వస్తాయని హామీ ఇస్తూ, ఒక వెబ్‌సైట్ ద్వారా డిజిటల్ గోల్డ్ ట్రేడింగ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టమని ఆమె బాధితుడిని ఒప్పించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

డయాబిటీస్, ఊబకాయం పోషణ రంగంలో మరింత శక్తివంతం చేసుకున్న డాక్టర్ రెడ్డీస్, నెస్లే హెల్త్ సైన్స్హైదరాబాద్: డాక్టర్. రెడ్డీస్ మరియు నెస్లే హెల్త్ సైన్స్ లిమిటెడ్‌లు అనేవి డాక్టర్. రెడ్డీస్ లేబరేటరీస్ లిమిటెడ్; దీని అనుబంధ సంస్థలతో కలిపి సమిష్టిగా మరియు నెస్లే ఇండియా లిమిటెడ్ మధ్య ఉమ్మడి వాణిజ్య ఒప్పందం ఇప్పటి నుండి నెస్లే ఇండియాగా సూచించబడుతుంది, ఈ సంస్థ ఈరోజు Celevida GLP+ని ప్రారంభోత్సవం గురించి ప్రకటించింది. ఇది భారతదేశంలో టైప్ 2 డయాబిటీస్, ఊబకాయం నిర్వహణ కోసం GLP-1/GIP చికిత్స పొందుతున్న వ్యక్తులలో జీవక్రియ, క్రియాత్మక ఆరోగ్యాన్ని స్థిరపరచడానికి, సరైన పోషకాహారం తీసుకోవడం కండర ద్రవ్యరాశి నిర్వహణకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ప్రత్యేకంగా శాస్త్రీయంగా రూపొందించబడిన ఉత్పత్తి.

10 తాజా లేత ఆకులను నీటిలో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ నీటిని తాగితే?వేప ఓ ఔషధ మూలిక. భారతీయ ఆయుర్వేదంలో ఉపయోగించే ప్రసిద్ధ పదార్థాలలో ఒకటి. ఆయుర్వేదంలో, వేప చెట్టులోని ఆకులు, పండ్లు, నూనె, వేర్లు, బెరడు, వేప రసం వంటి ప్రతి భాగాన్ని ఔషధ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగిస్తారు. వేప నీరు తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 10 తాజా లేత ఆకులను నీటిలో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ తర్వాత వాటిని వడగట్టుకుంటే వేప నీరు సిద్ధమవుతుంది. ఉదయం లేవగానే ఈ తాజా వేప రసాన్ని తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

లక్ష్మీ ఫౌండేషన్‌ వైద్య సేవలకు అవంతెల్ వ్యవస్థాపకుడి రూ. 90 కోట్ల భారీ విరాళంఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో వైద్య సదుపాయాలను మరింత బలోపేతం చేయడంతో పాటు, సామాన్యులకు మెరుగైన వైద్యాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే ఉన్నత లక్ష్యంతో.. ప్రముఖ సంస్థ అవంతెల్ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపకుడు, ఛైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ అబ్బూరి విద్యాసాగర్ గారు లక్ష్మీ ఫౌండేషన్‌కు సుమారు రూ. 90 కోట్ల విలువైన తమ కంపెనీకి చెందిన 60 లక్షల ఈక్విటీ షేర్లను విరాళంగా అందించారు. విజయవాడ కేంద్రంగా ఒక భారీ మల్టీ-స్పెషాలిటీ హెల్త్‌కేర్ ఎకోసిస్టమ్‌ను నిర్మించడానికి ఫౌండేషన్ చేస్తున్న కృషికి ఈ సహకారం ఎంతగానో దోహదపడుతుంది.

వేసవిలో షుగర్ స్థాయిలు పెరగకుండా వుండాలంటే?పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, మీకు చాలా చెమటను కలిగిస్తే, మీరు నిర్జలీకరణం(dehydrated) కావచ్చు, ఇది గ్లూకోజ్ స్థాయిలు పెరగడానికి దారితీస్తుంది. కనుక ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో షుగర్ స్థాయిలు పెరగకుండా పాటించాల్సిన ఆరోగ్య సూత్రాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తీయనైన శీతల పానీయాలు కాకుండా మంచినీరు తాగుతూ శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచుకోవాలి. గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా వున్నటువంటి గింజధాన్యాలు, పండ్లు, కూరగాయలు తీసుకోవాలి. షుగర్ స్థాయిలు సాధారణ స్థితిలో వుండాలంటే మద్యపానాన్ని వదులుకోవాలి. వేసవి ఎండలో కాకుండా కాస్త చల్లగా వున్నప్పుడే వ్యాయామం పూర్తి చేసుకోవాలి. ప్రోటీన్, కాంప్లెక్స్ కార్బొహైడ్రేట్లు వున్నటువుంటి ఆహారం తీసుకుంటుంటే షుగర్ స్థాయిలు క్రమబద్ధంగా వుంటాయి.

వేసవిలో ఎలాంటి పదార్థాలకు దూరంగా వుండాలో తెలుసా?వేసవిలో డీహైడ్రేషన్ సర్వసాధారణం. ఈ క్రింద చెప్పుకునే పదార్థాలను తీసుకోవడం వల్ల మీ శరీరంలో సులభంగా డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది. దీనికి గల కారణాలను ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేసవిలో మసాలాలతో కూడిన స్పైసీ ఫుడ్‌కు దూరంగా ఉండాలి. ఈ స్పైసీ ఫుడ్ వల్ల డీహైడ్రేషన్, శరీరంలో వేడి పెరగడం, అజీర్ణం, అసౌకర్యం కలుగుతాయి. వేసవిలో కాఫీని సాధ్యమైనంత వరకూ తాగకపోవడమే మంచిది. కాఫీ తాగటం వల్ల శరీరంలో నీటి కొరత ఏర్పడి ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది. వేసవిలో డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడాన్ని కూడా తగ్గించుకోవాలి. వేయించిన ఆహారం తినేవారిలో శరీరం నిర్జలీకరణానికి కారణమవుతుంది. ఎండాకాలంలో ఊరగాయలు డీహైడ్రేషన్‌ను కలిగిస్తాయి కనుక వాటిని తినరాదు.
