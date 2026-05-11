Rashmika Mandanna: విజయ్ దేవరకొండ పుట్టినరోజు వేడుక అద్భుతమైన రోజు అన్న రష్మిక

Rashmika — Today is my boyfriend's birthday.
తన భర్త విజయ్ దేవరకొండతో కలిసి తాను ఎలా పుట్టినరోజు జరుపుకుందో అభిమానులకు చూపిస్తూ, రష్మిక మందన్న ఇన్స్టాగ్రామ్లో వరుస ఫోటోలను పంచుకున్నారు. విజయ్ దేవరకొండకు పుట్టినరోజు వేడుకల సంగతులను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటూ, అభిమానులకు పూర్తిస్థాయిలో కెమెరా రోల్ ఉన్న భార్య అనే అనుభూతిని కలిగించారు. ఆ పోస్ట్లో జిమ్లో చెమటలు పడుతూ తీసుకున్న సెల్ఫీలు, ఆత్మీయ కుటుంబ సమయం, కారులో హాయిగా గడిపిన క్షణాల వరకు అన్నీ ఉన్నాయి.
విజయ్ మే 9న తన 37వ పుట్టినరోజు జరుపుకున్నారు. రష్మికను వివాహం చేసుకున్న తర్వాత ఇది అతని మొదటి పుట్టినరోజు కావడంతో ఈ సందర్భం మరింత ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. శనివారం, రష్మిక తన భర్త విజయ్తో కలిసి పుట్టినరోజును ఎలా జరుపుకుందో అభిమానులకు చూపిస్తూ, వరుస ఫోటోలను ఇన్స్టాగ్రామ్లో పంచుకున్నారు.
దానిని ఒక “పరిపూర్ణమైన రోజు”గా అభివర్ణిస్తూ, రష్మిక ఆ వేడుకల వివరాలను జరిగిన క్రమాన్ని తిరగేసి పంచుకున్నారు. వ్యాయామాలు, సమావేశాలు, ప్రియమైనవారితో గడిపిన సమయంతో నిండిన ఆ రోజంతా, ఒక స్నేహితురాలి ఇంటికి వెళ్లడంతో ఆ వేడుకలు ముగిశాయని ఆమె వెల్లడించారు.
ఆ ఫోటోలను పంచుకుంటూ, రష్మిక ఇలా రాసింది, “ఈరోజు నా ప్రియుడి పుట్టినరోజు మరియు నా రోజు ఇలా గడిచింది..... అయితే రివర్స్లో....“ఇప్పుడు మేము వేడుక చేసుకోవడానికి మా స్నేహితుల ఇంటికి వెళ్తున్నాము, కానీ అంతకు ముందు మేము జిమ్కి వెళ్లి వర్కౌట్ చేశాము, మరియు అంతకు ముందు విజ్జు ఒక మీటింగ్ కోసం బయటకు వెళ్లినప్పుడు నేను కొద్దిగా కార్డియో చేశాను, అంతకు ముందు విజ్జుపై చాలా ప్రేమను చూపించడానికి ఇంటికి వచ్చిన మా అబ్బాయిలు మరియు అమ్మాయిలను కలవడానికి వెళ్ళాము, మరియు నాకు కూడా చాలా ప్రేమ లభించింది, అంతకు ముందు విజ్జు పుట్టినరోజు కోసం ఇక్కడున్న పాపాలు నాన్నకు మరియు షిమ్ముకు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పాను, అలా ఇది ఒక పరిపూర్ణమైన రోజు,” అని పేర్కొంది.
ఆ రోజు తనకు షూటింగ్ షెడ్యూల్ ఉందని, కానీ అది రద్దవడం తనను మరింత సంతోషపరిచిందని రష్మిక వెల్లడించింది. “షూటింగ్ కోసం తేదీని ప్రకటించినప్పుడు, ఏదో ఒక కారణంతో అది రద్దయి, మనం వేడుక చేసుకునే రోజులు నాకు చాలా ఇష్టం! లవ్ ఇట్!” "నా విజయ్కి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు," అని ఆమె ముగిస్తూ రాసింది.
హైదరాబాద్లోని తన ఇంటి బయట అభిమానులు గుమిగూడి ప్రేమ, శుభాకాంక్షలు కురిపించడంతో విజయ్ తన పుట్టినరోజును హృద్యంగా జరుపుకున్నాడు. బయటకు వచ్చి చిరునవ్వులతో, చేతులు ఊపుతూ గుంపును పలకరించాడు, వారి మద్దతును ఆప్యాయంగా స్వీకరించాడు. రష్మిక కూడా చిరునవ్వులతో వెలిగిపోతూ, ఆప్యాయంగా చేతులు ఊపింది. ఉత్సాహపరుస్తున్న అభిమానులు.
తరువాత, అతను తన భార్య రష్మిక మరియు కుటుంబంతో బాల్కనీ నుండి ఆత్మీయ క్షణాలను పంచుకుంటూ కనిపించాడు, ఇది వేడుకలను మరింత గుర్తుండిపోయేలా చేసింది. విజయ్ తన బాల్కనీ నుండి అభిమానులతో కలిసి పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న అనేక వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యక్షమై, త్వరగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాయి.
విజయ్, రష్మికల రాబోయే ప్రాజెక్ట్లు
విజయ్.. రవి కిరణ్ కోల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'రౌడీ జనార్ధన' చిత్రం ఉంది. అలాగే రాహుల్ సంకృత్యాన్ దర్శకత్వంలో, రష్మికతో కలిసి నటిస్తున్న 'రణబలి' అనే పీరియడ్ యాక్షన్ చిత్రంలో కూడా అతను నటిస్తున్నాడు. రష్మిక మందన్న.ప్రస్తుతం ఆమె, షాహిద్ కపూర్ మరియు కృతి సనన్లతో కలిసి హోమీ అదాజానియా దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న 'కాక్టెయిల్ 2' చిత్రంలో నటిస్తున్నారు; ఈ చిత్రం విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. 'రణబాలి'తో పాటు, రవీంద్ర పుల్లె దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న 'మైసా' చిత్రం కూడా ఆమె ఖాతాలో ఉంది; ఈ చిత్రం తెలుగులో విడుదల కానుంది.