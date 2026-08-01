రణబాలిలో గాయపడిన రష్మిక.. డల్గా కనిపించిన విజయ్ దేవరకొండ
డ్యాన్స్ సీక్వెన్స్ చిత్రీకరణ సందర్భంగా హీరోయిన్ రశ్మిక మందన్న తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం ఆమె రణబాలి, మైసా సినిమా షూటింగ్స్లో పాల్గొంటున్నారు. రణబాలి, మైసా చిత్రాల్లో వరుసగా యాక్షన్ సీక్వెన్సులు, డ్యాన్స్ పర్ ఫార్మెన్స్ లు చేయడం వల్ల రశ్మిక హిప్ ఏరియాలో పూర్తిగా టెండన్ డిటాచ్ మెంట్ అయ్యింది. రశ్మిక 6 వారాల పాటు పూర్తిగా విశ్రాంతి తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచించారు.
టెండన్ తిరిగి బలపడేందుకు రీహాబిలిటేషన్ కూడా అవసరం అని వైద్యులు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా రశ్మిక ఆరోగ్య పరిస్థితి ఆమె భర్త, హీరో విజయ్ దేవరకొండను చాలా బాధించింది. భార్య గాయం నుంచి పూర్తిగా కోలుకోవాలని ఆశిస్తున్న ఆయన.. హైదరాబాద్ ఎయిర్ పోర్టులో కనిపించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన చాలా డల్గా కనిపించారు. ఎప్పుడు యాక్టివ్ గా ఉండే విజయ్ హైదరాబాద్కు వచ్చినపుడు ఎయిర్ పోర్టులో డల్గా కనిపించారు.
#RashmikaMandanna కు గాయమైన విషయం అందరికీ నేటి సాయంత్రమే తెలిసింది.— SZN (@Suzenbabu) July 31, 2026
కానీ ఈరోజు ఉదయం ఎప్పుడు యాక్టివ్ గా ఉండే #Vijaydevarakonda హైదరాబాద్ కు వచ్చినపుడు ఎయిర్పోర్ట్ లో డల్ గా కనిపించారు. బహుశా అప్పటికే వారికి విషయం తెలిసి ఉంటుంది.
రష్మీక కోలుకోవటం ఆమెకే కాదు. ఇండియన్ ఫిలిం… pic.twitter.com/xf1SgbiuAX