సీఎం రేవంత్ను కలిసిన రష్మిక.. అల్లు వారింటికి విరోష్ దంపతులు...
ఇటీవల ఓ ఇంటివారైన హీరో విజయ్ దేవరకొండ, హీరోయిన్ రష్మిక మందన్నాలు పలువురు ప్రముఖుల ఆశీర్వాదాలు తీసుకుంటున్నారు. ఇందులోభాగంగా ఆదివారం సాయంత్రం తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి కుటుంబాన్ని కథానాయిక రష్మిక కలిశారు.
ఈ నెల 4వ తేదీన హైదరాబాద్లో జరగనున్న తమ వివాహ రిసెప్షన్కు రావాల్సిందిగా సీఎం రేవంత్ కుటుంబాన్ని ఆహ్వానించారు. నూతన వధువు రష్మికను సీఎం కుటుంబం సభ్యులు సాదరంగా ఆహ్వానించారు. తెలుగు సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తూ కొత్త పెళ్లి కూతురికి బట్టలు పెట్టి ఆశీర్వదించారు.
మరోవైపు, ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్ ఇంట పెళ్లి బాజా మోగడానికి సిద్ధమైన సంగతి తెలిసిందే. అల్లు శిరీష్ వివాహం మార్చి 6న జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా కాబోయే పెళ్లి కొడుకు అల్లు శిరీష్ను నూతన వధూవరులు విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక కలిసి శుభాకాంక్షలు చెప్పారు.
అలాగే, తమ వివాహ రిసెప్షన్కు రావాల్సిందిగా అల్లు అరవింద్, అల్లు అర్జున్ సహా కుటుంబ సభ్యులను స్వయంగా ఆహ్వానించారు. పెళ్లి తర్వాత తొలిసారి ఇంటికి వచ్చిన కొత్త జంటకు అల్లు అర్జున్ శుభాకాంక్షలు చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు సోషల్మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.