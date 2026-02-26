Virosh Wedding : నేను ఆమెను మిస్ అయ్యానన్న విజయ్.. నీ భార్యగా నేను.. నా భర్తను పరిచయం చేస్తున్నాను.. (Photos)
టాలీవుడ్ లవ్ బర్డ్స్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న వివాహబంధంలోకి అడుగుపెట్టిన సంగతి తెలిసిందే. గురువారం ఉదయం తెలుగు సంప్రదాయంలో వీరిద్దరి పెళ్లి వేడుక ఘనంగా జరిగింది. ఇక సాయంత్రం వీరిద్దరి వివాహం కొడవ పద్దతిలో జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇన్స్టాలో వీరి పెళ్లి ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఇంకా విజయ్ చేసిన ఇన్ స్టా పోస్టు కూడా వైరల్ అవుతోంది. "ఒకరోజు, నేను ఆమెను మిస్ అయ్యాను. ఆమె నా పక్కన ఉంటే నా రోజు బాగుండేదని నాకు అనిపించే విధంగా ఆమెను మిస్ అయ్యాను. ఆమె నా ఎదురుగా కూర్చుంటే నా భోజనం మరింత ఆరోగ్యంగా ఉండేది. ఆమె నాతో కలిసి చేస్తుంటే నా వ్యాయామాలు మరింత సరదాగా తక్కువ శిక్షగా ఉండేవి. నాకు ఆమె అవసరం అయినట్లు - నేను ఎక్కడ ఉన్నా.. ఆమె నాతోనే.." అంటూ విజయ్ చేసిన ఇన్ స్టా పోస్టు వైరల్ అవుతోంది.
అదే విధంగా రష్మిక మందన్న కూడా ఇన్స్టాలో పెళ్లి ఫోటోలు పోస్టు చేసింది. ఇంకా భావోద్వేగ పోస్టు పెట్టింది. "నా భర్త ని ఇప్పుడు మీకు పరిచయం చేస్తున్నాను ఆయనే మిస్టర్ విజయ్ దేవరకొండ. నిజమైన ప్రేమ ఎలా ఉంటుందో నాకు నేర్పించిన వ్యక్తి, కూల్గా ఉండటం ఎలా ఉంటుందో నాకు చూపించిన వ్యక్తి. ప్రతిరోజూ నాకు పెద్ద కలలు కనడం ఖచ్చితంగా సరేనని, నేను ఎప్పుడూ సాధించగలనని నాకు చెప్పిన వ్యక్తి. స్నేహితులతో ప్రయాణించకూడదని నన్ను ఎప్పుడూ ఆపని వ్యక్తి. నన్ను నమ్మండి నేను ఈ వ్యక్తి గురించి ఒక పుస్తకం రాయగలను. నేను నిజంగా ఆశీర్వదించబడ్డాను.
విజ్జు నీ పట్ల నాకున్న భావాలను వర్ణించడానికి నాకు ఎప్పుడూ మాటలు లేవు. నా విజయాలు, కష్టాలు, ఆనందం, విచారం, ఆనందం, జీవితం - అన్నీ నీకు ఇప్పుడు అర్థవంతంగా అనిపిస్తున్నాయి. ఎందుకంటే నువ్వు నా దగ్గర ఉన్నావు. నీ భార్యగా మారడానికి.. నీ భార్యగా ఉండటానికి.. నీ భార్యగా పిలవబడటానికి నేను చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నాను. ఇప్పుడు ఫుల్ పార్టీ టైమ్.. అంటూ చెప్పుకొచ్చింది.