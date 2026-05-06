Rashmika: కెచ మాస్టర్ ఆధ్వర్యంలో కేరళలో మైసా యాక్షన్ షెడ్యూల్ పూర్తిచేసిన రష్మిక మందన్న
Rashmika and Kicha master at kerala
రష్మిక మందన్న తన రాబోయే చిత్రం ‘మైసా’ కోసం ఒక ముఖ్యమైన షెడ్యూల్ను పూర్తి చేసింది. ఈ చిత్రానికి రవీంద్ర పుల్లే దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్ర బృందం ఇటీవల కేరళలో దీర్ఘకాల షూటింగ్ షెడ్యూల్ను ముగించింది. రష్మిక ఈ సంతోషకరమైన క్షణాన్ని తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్ ద్వారా అభిమానులతో పంచుకుంది. ఆమె తన టీమ్తో కలిసి తీసిన చిన్న వీడియోను పోస్ట్ చేసి, ఈ ప్రాజెక్ట్పై కష్టపడ్డ ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు తెలిపింది.
తన ఇన్స్టాగ్రామ్ నోట్లో రష్మిక తన యాక్షన్, ట్రైనింగ్ టీమ్కు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. “మీ అందరినీ ఇప్పటికే చాలా మిస్ అవుతున్నాను. నాకు ఎలా ఫైట్ చేయాలో, ఎవరికీ హాని చేయకుండా ఎలా చేయాలో నేర్పినందుకు ధన్యవాదాలు. మీ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవడం చాలా సరదాగా ఉంది. మళ్లీ మీ అందరినీ త్వరలోనే కలుసుకోవాలని ఎదురుచూస్తున్నాను!.చాలా చాలా ధన్యవాదాలు అందరికీ అని తెలిపారు.
ఆమె తన స్టంట్ ట్రైనర్లను కూడా ట్యాగ్ చేసింది, అందులో జైకాస్టంట్స్, జూన్.సాసిటోర్న్, కెచ మాస్టర్ ఉన్నారు. కఠినమైన యాక్షన్ ప్రిపరేషన్ సమయంలో ఇచ్చిన మార్గదర్శకానికి వారికి కృతజ్ఞతలు తెలిపింది.
‘మైసా’లో రష్మిక మొదటి గిరిజన పాత్ర
‘మైసా’ సినిమాలో రష్మిక తన కెరీర్లో తొలిసారి గోండి గిరిజన యువతిగా కనిపించనుంది. ఈ పాత్రకు బలమైన శారీరక ప్రదర్శనతో పాటు తీవ్రమైన యాక్షన్ సన్నివేశాలు అవసరం. దీని కోసం ఆమె థాయిలాండ్లోని బ్యాంకాక్లో శిక్షణ తీసుకున్నట్లు సమాచారం. యుద్ధం (కాంబాట్) మరియు స్టంట్ నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవడానికి ఆమె రోజుకు 8 గంటలకు పైగా సాధన చేసింది. ఈ కఠినమైన, యాక్షన్తో నిండిన షెడ్యూల్ను ఆమె విజయవంతంగా పూర్తి చేసిందని టీమ్ ధృవీకరించింది.
‘మైసా’ తర్వాత రష్మిక పెద్ద ప్రాజెక్టులు
‘మైసా’తో పాటు, రష్మిక మందన్నా అనేక పెద్ద ప్రాజెక్టులపై కూడా పని చేస్తోంది. ఆమె ‘కాక్టెయిల్ 2’ సినిమాలో షాహిద్ కపూర్ మరియు కృతి సనన్తో కలిసి నటించనుంది. ఈ చిత్రం ఈ సంవత్సరం జూన్ 19న విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. అలాగే, విజయ్ దేవరకొండతో కలిసి ‘రాణా బలి’ అనే పీరియడ్ డ్రామాలో కూడా ఆమె భాగమైంది.