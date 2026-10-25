నెలసరి సమయంలో నా భర్త ఎంతో సహకరించారు : హీరోయిన్ రష్మిక
ప్రముఖ నటి రష్మిక మందన్నా తన వ్యక్తిగత విషయాలతో పాటు నెలసరి సమయంలో మహిళలు ఎదుర్కొనే ఇబ్బందులు, ఆ సమయంలో తన భర్త, నటుడు విజయ్ దేవరకొండ తీసుకునే శ్రద్ధ గురించి ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించారు.
నెలసరి సమయంలో తాను తీవ్రమైన నొప్పితో బాధపడుతుంటే, ఆ విషయం అర్థం చేసుకుని విజయ్ తనను ఎంతో జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాడని రష్మిక తెలిపారు. 'ఆ సమయంలో విజయ్ నాకు కడుపుపై మెల్లగా నిమరడంతో పాటు, చేతులు, కాళ్లు ఒత్తుతాడు. 'నేను ఇంతకంటే ఏం చేయలేను కదా' అని అంటుంటాడు. అతను అలా పక్కన ఉండటం ఎంతో ఓదార్పునిస్తుంది' అని ఆమె వివరించారు.
పీరియడ్స్ రావడానికి కొన్ని రోజుల ముందే, తాను కారణం లేకుండా నీరసంగా ఉన్నానంటూ విజయు ముందుగానే సమాచారం ఇస్తానని రష్మిక చెప్పారు. పురుషులకు ఈ విషయాలపై పూర్తి అవగాహన ఉండకపోయినా, విజయ్ తనను అర్థం చేసుకోవడం గొప్ప విషయమని ఆమె అన్నారు.
ఇదే సందర్భంగా, తనకు మొదటిసారి రుతుస్రావం అయినప్పటి అనుభవాన్ని కూడా రష్మిక గుర్తుచేసుకున్నారు. 'అప్పుడు నాకు చాలా భయమేసింది. ఎవరితోనూ చెప్పలేకపోయాను. అసలు శానిటరీ ప్యాడ్స్ అనేవి ఉంటాయని కూడా నాకు తెలియదు. టవల్స్ను మడతపెట్టి వాడాను. ఇది కేవలం ఒక్కసారే వస్తుందేమో అనుకున్నాను' అని ఆమె నాటి జ్ఞాపకాలను పంచుకున్నారు.
ప్రస్తుతం సినీ పరిశ్రమలో నెలసరి సెలవుల ప్రస్తావన ఇంకా రాలేదని రష్మిక ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 'ఇండస్ట్రీలో మహిళలు ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్నప్పటికీ, నెలసరి సెలవులు లేకుండా పనిచేయడమే వారికి సాధారణమైపోయింది. ఇది విచారకరం' అని ఆమె అన్నారు. తాను నెలసరి నొప్పిని తట్టుకోవడానికి హాట్ ప్యాడ్స్ వాడతానని, జీలకర్ర నీళ్లు తాగుతానని కూడా రష్మిక తెలిపారు.