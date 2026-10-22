అల్లు అర్జున్ గురించి కాఫీ విత్ కరణ లో విషయాలు పంచుకున్న రష్మిక మందన్న
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న 2026 ఫిబ్రవరిలో వివాహం చేసుకున్నారు. కాఫీ విత్ కరణ లో విషయాలు పంచుకున్నారు రష్మిక మందన్, విజయ్ దేవరకొండ. అక్టోబర్ 21న ప్రసారమైన ఈ షో ఎపిసోడ్లో తొలిసారిగా కలిసి కనిపించారు. ఉదయ్పూర్లో జరిగిన వారి సంగీత్ కార్యక్రమంలో విజయ్ ప్రపోజ్ చేయడానికి ముందు, రష్మిక అతనికి దాదాపు 100 సార్లు ప్రపోజ్ చేయడం గురించి వారు ముచ్చటించారు.
Karnjohar and Vijaydevarakonda
'ఏటీఎం, బాడీ అండ్ మజిల్స్' ఐకాన్గా విజయ్ కండలు తిరిగిన హిందీ సూపర్స్టార్ స్కెచ్ గీయడం, రష్మిక తన అభిమాన సహనటుడిగా అల్లు అర్జున్ను ఎంచుకోవడం వంటి సరదా క్షణాలను వారు పంచుకున్నారు.
సెట్లో మితిమీరిన చర్మ ప్రదర్శనకు వ్యతిరేకంగా గట్టి హద్దులు పెట్టుకోవడం గురించి, దానికి విజయ్ పూర్తిగా మద్దతు ఇవ్వడం గురించి కూడా రష్మిక చర్చించారు. ఈ సంభాషణలో తమ సినీ కుటుంబం గురించి సరదాగా ప్రస్తావిస్తూనే, వ్యక్తిగత నిజాయితీని కూడా మేళవించారు.