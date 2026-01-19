ఆ ముగ్గురు దర్శకులు అడిగితే స్పెషల్ సాంగ్లు చేస్తా : రష్మిక మందన్నా
చిత్రపరిశ్రమలో తనకు నచ్చిన ముగ్గురు దర్శకులు ఉన్నారని వారు అడిగితే మాత్రం ప్రత్యేక గీతాల్లో నటిస్తానని హీరోయిన్ రష్మికా మందన్నా అన్నారు. ఆమె తాజాగా అభిమానులు అడిగిన ప్రశ్నలకు ఆసక్తికరంగా సమాధానాలు ఇచ్చారు. సినిమాల్లో స్పెషల్ ఐటమ్ సాంగ్లలో నటించేందుకు సిద్ధమేనని, అయితే, ఆ చిత్రంలో తానే హీరోయిన్ అయివుండాలన్నారు. లేదంటే ఇండస్ట్రీలో ముగ్గురు దర్శకులు ఉన్నారని, వాళ్లు అడిగితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రత్యేక పాటల్లో నటించడానికి తాను సిద్ధమని ప్రకటించారు. వారు దర్శకత్వం వహించే చిత్రాల్లో లీడ్ రోల్ కాకపోయినా వాళ్ల సినిమాల్లో స్పెషల్ సాంగ్లు చేస్తా అని చెప్పారు. అయితే, ఆ ముగ్గురు దర్శకుల పేర్లు మాత్రం ఆమె బహిర్గతం చేయలేదు.
అలాగే, తాను 2016 నుంచి ఇప్పటివరకూ ఒకేలా పని చేస్తున్నాను. ఎలాంటి భాషాపరమైన హద్దులు లేకుండా భిన్నమైన చిత్రాలను ఎంచుకుంటూ అలరిస్తున్నాను. ఇకపై కూడా అలానే ఉంటాను. అన్నిరకాల చిత్రాల్లో నటించాలని ఉంది. నేను హీరోయిన్ని. ప్రేక్షకులకు వినోదాన్ని పంచడమే నా పని. అందరికీ నచ్చే చిత్రాలు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటా. అందుకే కమర్షియల్, లవ్ స్టోరీ, స్త్రీ ప్రాధాన్యం ఉన్న చిత్రాలు.. ఇలా అన్నీ అంగీకరిస్తాను. కొందరికి ప్రేమ కథలు ఇష్టం.. మరికొందరికి కమర్షియల్ చిత్రాలంటే ఇష్టం. వాళ్లందరి కోసమే వైవిధ్యమైన కథలను ఓకే చేస్తుంటాను అని వివరించారు.
'వ్యూస్తో డబ్బులు సంపాదించడం కోసం నెగెటివిటీ సృష్టించి కొందరు మనపై ఏదేదో రాస్తారు. వాళ్లకు నిజంగానే నాపై కోపం ఉండొచ్చు.. దానికి ఇంకాస్త యాడ్ చేసి రాస్తుంటారు. నిజాయతీగా చెప్పాలంటే అలాంటి వార్తలు కూడా ఎంతోమందిని పోషిస్తున్నాయి. పోనీలే.. వాళ్లను కూడా బతకనీ అని వదిలేస్తా. ఇండస్ట్రీలో ఉన్నవారికి నెగెటివిటీ కామన్. అందుకే అందరి పైనా వార్తలు వస్తూనే ఉంటాయి. ఏదోఒకరోజు ప్రజలకు నిజం తెలుస్తుంది అని అనుకుంటా. కానీ, ఇప్పటివరకూ ఎవరూ మారలేదని ఆమె వాపోయారు.
ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ పారితోషికం తీసుకునే నటిని నేనే అని అందరూ అనుకుంటారు. అది అపోహ మాత్రమే. నేనేం హీరోని కాదు, ఎక్కువ తీసుకోవడానికి. అది నిజం అయితే బాగుండు అని నేనూ ఎదురుచూస్తున్నా అని చెప్పారు.