Ravi Dubey: రవీ దుబే లక్ష్మణుడి పోస్టర్ రామాయణం పై అంచనాలను పెంచుతోంది
Ravi Dubey's poster as Lakshmana
నితేష్ తివారీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'రామాయణం' చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా నవంబర్ 5, 2026న విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రానికి కేవలం మూడు రోజుల ముందు, లక్ష్మణుడి పాత్రలో రవీ దుబే కొత్త క్యారెక్టర్ పోస్టర్ అభిమానులలో ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తిస్తోంది. నితేష్ తివారీ దర్శకత్వంలో, నమిత్ మల్హోత్రా నిర్మాణంలో రూపొందింది.
ఈ ఇతిహాసంలో శ్రీరాముడిగా రణబీర్ కపూర్, సీతగా సాయి పల్లవి, రావణుడిగా యశ్, హనుమంతుడిగా సన్నీ డియోల్ నటించారు. ఈ చిత్రం ఐమాక్స్ వంటి ప్రీమియం ఫార్మాట్లలో పలు భాషల్లో థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
బాలీవుడ్లో అరంగేట్రం చేస్తున్న దుబే, ఆ పాత్ర యొక్క విధేయత, ధైర్యాన్ని అద్భుతంగా ఆవిష్కరించారు. అభిమానులు ఆయన 'భయంకరమైన కళ్ళను', అద్భుతమైన తారాగణాన్ని ప్రశంసిస్తుండగా, అడ్వాన్స్ బుకింగ్లు కూడా ఊపందుకుంటున్నాయి.