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  4. Ravi Dubey's poster as Lakshmana is raising expectations for the Ramayana.
Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Tuesday, 3 November 2026 (18:56 IST)

Ravi Dubey: రవీ దుబే లక్ష్మణుడి పోస్టర్ రామాయణం పై అంచనాలను పెంచుతోంది

Ravi Dubey's poster as Lakshmana
Written By: దేవీ
Updated: Tue, 3 Nov 2026 (18:56 IST)
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Ravi Dubey's poster as Lakshmana
నితేష్ తివారీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'రామాయణం' చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా నవంబర్ 5, 2026న విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రానికి కేవలం మూడు రోజుల ముందు, లక్ష్మణుడి పాత్రలో రవీ దుబే కొత్త క్యారెక్టర్ పోస్టర్ అభిమానులలో ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తిస్తోంది. నితేష్ తివారీ దర్శకత్వంలో, నమిత్ మల్హోత్రా నిర్మాణంలో రూపొందింది.
 
 
ఈ ఇతిహాసంలో శ్రీరాముడిగా రణబీర్ కపూర్, సీతగా సాయి పల్లవి, రావణుడిగా యశ్, హనుమంతుడిగా సన్నీ డియోల్ నటించారు. ఈ చిత్రం ఐమాక్స్ వంటి ప్రీమియం ఫార్మాట్లలో పలు భాషల్లో థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. 
 
బాలీవుడ్‌లో అరంగేట్రం చేస్తున్న దుబే, ఆ పాత్ర యొక్క విధేయత, ధైర్యాన్ని అద్భుతంగా ఆవిష్కరించారు. అభిమానులు ఆయన 'భయంకరమైన కళ్ళను', అద్భుతమైన తారాగణాన్ని ప్రశంసిస్తుండగా, అడ్వాన్స్ బుకింగ్‌లు కూడా ఊపందుకుంటున్నాయి.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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