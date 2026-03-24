Rowdy Janardhana: రౌడీ జనార్దన షూట్ లో ఆసక్తికర అంశాన్ని వెల్లడించిన రవి కిరణ్ కోల
Ravi Kiran Kola, Vijay Deverakonda
విజయ్ దేవరకొండ, కీర్తి సురేష్ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం రౌడీ జనార్దన. ఇంతకుముందు కింగ్ డమ్ లో విజయ్ నటించినా ఎందుకనో పెద్ద సక్సెస్ కాలేదు. కానీ ఈసారి మరింత సక్సెస్ సాధించేందుకు క్రుషి చేస్తున్నాడు. రాజా వారు రాణి గారు చిత్రం దర్శకుడు రవి కిరణ్ కోల ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం షూట్ ఓ ఆసక్తికర సంఘటన జరిగిందని తాజాగా వివరించారు.
పీరియాటిక్ బ్యాక్ డ్రాప్ గా రూపొందే ఈ సినిమాలో ఓ పురాతన భవనం చుట్టూ ఫారెస్ట్ వుండే ప్రాంతంలో షూట్ చేస్తున్నారు. సాయంత్రం 6గంటల తర్వాత ప్యాకేప్ చెప్పాలి. సన్నివేశపరంగా ఐదు ఎలిమెంట్లు వుండాలి. ప్రుద్వీ, నీరు, వాయువు, అగ్ని ఆకాశం కనిపించేలా సన్నివేశాలు చిత్రీకరించాలి. అయితే అప్పటికే చీకటి వుండడంతో ఆకాశం కనిపించాలి ఎలా కనిపిస్తుంది అని కెమెరామెన్, ఇతర నటీనటులు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. అప్పటికే నాలుగు ఎలిమెంట్లు వచ్చాయి. ఐదోది ఎలాగైనా చూపిస్తామని పట్టుదలతో సీన్ చేస్తున్నాం.
షడెన్ గా ఆకాశం మేఘావ్రుతం అయి పెద్ద మెరుపు వచ్చింది. దాన్ని కెమెరామెన్ అద్భుతంగా షూట్ చేశాడు. దాంతో పంచబూతాలు అన్నీ సమకూరాయి. హీరో హీరోయిన్లు ఇద్దరు పాల్గొనే సన్నివేశమది. దానితో అక్కడి వున్న వారంతా క్లాప్స్ కొట్టి సక్సెస్ కు మరో అడుగు పడిందంటూ ప్రశంసించారని షూటింగ్ అనుభవాలను తెలియజేశారు దర్శకుడు.
ఈ చిత్రాన్ని నిర్మాత దిల్ రాజు 59వ సినిమా. ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందించడానికి సంగీత దర్శకుడు క్రిస్టో జేవియర్ను తీసుకున్నారు. త్వరలో ఈ సినిమాపై మరిన్ని వివరాలు రానున్నాయి.