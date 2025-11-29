Ravi Teja : రవితేజ, ఆషికా రంగనాథ్ ల స్పెయిన్ సాంగ్ బెల్లాబెల్లా రాబోతుంది
Ravi Teja, Ashika Ranganath
రవితేజ, ఆషికా రంగనాథ్, డింపుల్ హయతి కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి. కుటుంబకథా చిత్రంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమానుంచి బెల్లాబెల్లా.. పాట నేటి సాయంత్రం విడుదలచేయనున్నట్లు చిత్ర యూనిట్ తెలియజేసింది. స్పెయిన్ వీధుల్లో లావిష్ గా తెరకెక్కిన రవితేజ, ఆషికా రంగనాథ్ లు ఇందులో వున్నారు. కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వంలో రూపొందుతోన్న ఈ సినిమా సంక్రాంతికి విడుదలకాబోతుందని ప్రకటించారు.
ఎస్ఎల్వి సినిమా పతాకంపై రూపొందుతోంది. భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం సమకూర్చారు. ప్రసాద్ మురెళ్ల సినిమాటోగ్రాఫర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈరోజు విడుదలకాబోతున్న బిట్ సాంగ్ ను పూర్తి గీతాన్ని డిసెంబర్ 1న విడుదలచేస్తున్నట్లు చిత్ర యూనిట్ తెలియజేస్తుంది. అదేవిధంగా రవితేజతోపాటు దర్శకుడు కిషోర్ తిరుమల సైతం సక్సెస్ లో లేరు. కాబట్టి ఈ క్రమంలోనే ఈ సినిమాతో ఆయన గొప్ప విజయాన్ని సాధించి మరోసారి స్టార్ హీరోలతో సినిమాలను చేసే స్థాయికి ఎదగాలనే చిత్ర టీమ్ తెలియజేస్తుంది. వీళ్ళిద్దరికి ఇప్పుడు సక్సెసులైతే అవసరం కాబట్టి ఈ సినిమాతో గొప్ప విజయాన్ని సాధిస్తారా లేదా అనేది తెలియాల్సి ఉంది. సాంకేతికవర్గంగా ఉమేష్కెఆర్ బన్సల్, గిరీష్జోహర్, అమీత్ భువన్, కేజ్రీవాలాక్షయ్, దివ్యవిజయ్, జీస్టూడియోస్ నిర్మాణంగా రూపొందుతోంది.