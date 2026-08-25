Dil Raju: సంక్రాంతి సిద్దమవుతున్న రవితేజ, దిల్ రాజు ల దాగుడు మూతలు దండాకోర్.
మాస్ మహారాజా రవితేజ కథానాయకుడిగా నటించిన ఇరుముడి సినిమా అనూహ్య విజయంతో చాలా సంతోషంలో వున్నాడు. నిన్ననే సక్సెస్ మీట్ నుకూడా జరుపుకున్నాడు. డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు కూడా మంచి ఆదాయం వస్తోంది. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బేనర్ నిర్మాతలు దిల్ రాజు, శిరీష్ లు కలిసి రవితేజకు హ్రుదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా కొత్త సినిమా గురించి టూకీగా వివరిస్తూ మెసేజ్ చేశారు.
Ravi Teja, Dil Raju, Sirish, Harish Goli
రాబోయే సంక్రాంతికి (జనవరి 14, 2027) అన్ని రకాల వినోదాన్ని అందిస్తూ, మిమ్మల్ని అలరించే సరికొత్త మరియు ఉల్లాసభరితమైన చిత్రంతో 'మాస్ మహారాజా సిద్ధమవుతున్నారు అని పేర్కొన్నారు. ఆ సినిమాకు దాగుడు మూతలు దండాకోర్.. ENTERTAINMENT HARDCORE అనే కాప్షన్ తో రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ లో 64వ సినిమా రాబోతోంది. ఇంతవరకు సైలెంట్ గా వున్న దిల్ రాజు ఈరోజు వెల్లడించినట్లయింది. దీనికి హరీశ్ గోలి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఆయన కూడా రవితేజకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కాగా, ఈ సినిమాలో చిత్రంలో వర్సటైల్ యాక్టర్ శ్రీవిష్ణు కూడా మరో ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. మరిన్ని వివరాలు త్వరలో తెలియజేస్తామని ప్రకటించారు.
అయితే దాగుడు మూతలు దండాకోర్. అనే టైటిల్ తో గతంలో రాజేంద్రప్రసాద్ చిత్రం వచ్చింది. దానికి మాదిరిగానే అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైనింగ్ అండ్ రిఫ్రెషింగ్ యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కనుంది.