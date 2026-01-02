శుక్రవారం, 2 జనవరి 2026
దేవీ
శుక్రవారం, 2 జనవరి 2026 (18:25 IST)

Raviteja: ఆషికా రంగనాథ్, డింపుల్ హయాతి లతో రవితేజ వామ్మో వాయ్యో సాంగ్

Ashika Ranganath, Dimple Hayathi, Ravi Teja
మాస్ మహారాజా రవితేజ, కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వంలో, సుధాకర్ చెరుకూరి ఎస్ఎల్‌వి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్న ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి'. ఈ చిత్రంలో రవితేజ సరసన డింపుల్ హయాతి, ఆషికా రంగనాథ్ కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు. మొదటి రెండు పాటలు ఇప్పటికే అద్భుతమైన స్పందనను పొందాయి. ఇప్పుడు, మేకర్స్ మూడవ ట్రాక్‌ వామ్మో వాయ్యో ను వరంగల్ లో నిర్వహించిన గ్రాండ్ ఈవెంట్ లో లాంచ్ చేశారు.
 
భీమ్స్ సిసిరోలియో మరోసారి మాస్ ఆడియన్స్  కట్టిపడేసే సాంగ్ కంపోజ్ చేశారు. ‘వామ్మో వాయ్యో’ ఫుల్ జోష్‌తో సాగే ఫోక్ ట్రాక్‌గా నిలుస్తూ, వినగానే ఎనర్జీని ఇస్తుంది. లైవ్లీ ఆర్కెస్ట్రేషన్ పాటకు ప్రాణం పోస్తే, స్వాతి రెడ్డి అందించిన ప్రత్యేకమైన వాయిస్ ఈ పాటను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లింది. ఆమె వాయిస్‌లో ఉన్న ఆ ప్రత్యేక టోన్ పాటకు అదిరిపోయే ఎట్రాక్షన్ ని జోడించింది.
 
కలర్ ఫుల్ సెట్ డిజైన్ విజువల్స్‌ను మరింత రిచ్‌గా తీర్చిదిద్దుతూ, పాటలోని ఉత్సాహాన్ని తెరపై అద్భుతంగా ప్రజెంట్ చేసింది. దేవ్ పవార్ రాసిన లిరిక్స్‌లో రస్టిక్ ఫ్లేవర్‌తో పాటు పక్కా మాస్ టచ్ ఇచ్చింది.  శేఖర్ VJ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీ అయితే హై ఎనర్జీ స్టెప్స్‌తో కిక్ ఇచ్చింది.
 
రవితేజ తన ట్రేడ్‌మార్క్ ఎనర్జిటిక్ డాన్స్‌తో మరోసారి అభిమానులను అలరించారు. ఆశికా రంగనాథ్, డింపుల్ హయతి ఇద్దరూ గ్లామర్‌తో పాటు డ్యాన్స్ మూమెంట్స్ తోఆకట్టుకున్నారు. ముగ్గురి మధ్య కెమిస్ట్రీ స్క్రీన్‌ డాన్స్ ఫ్లోర్‌ను పూర్తిగా దద్దరిల్లేలా చేస్తుంది. ‘వామ్మో వాయ్యో’ ఆల్బమ్‌లో ఇప్పటివరకు వచ్చిన బెస్ట్ సాంగ్‌గా అలరించింది. ఈ పాట సినిమాపై ఉన్న బజ్‌ను ఇంకో లెవల్‌కు తీసుకెళ్ళింది.
 
సినిమాకు ప్రసాద్ మురెళ్ల సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తుండగా, శ్రీకర్ ప్రసాద్ ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ AS ప్రకాశ్. ఈ సంక్రాంతికి జనవరి 13న వస్తున్న భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' తప్పకుండా చూడాల్సిన ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌.
 
సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ లో డైరెక్టర్ కిషోర్ తిరుమల మాట్లాడుతూ.. హాయ్ వరంగల్. భద్రకాళి అమ్మవారు, రుద్రమదేవి పుట్టిన నేల ఇది. ఇక్కడికి వస్తే చాలా ధైర్యంగా అనిపించింది. భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి జనవరి 13న రిలీజ్ అవుతుంది. అవుట్ అండ్ అవుట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌ ఇది. ఖచ్చితంగా మీ అందరికీ నచ్చుతుంది. థియేటర్ కి వచ్చి తప్పకుండా ఎంజాయ్ చేయండి. అందరూ హ్యాపీగా ఉండండి. లైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేయండి. సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత సక్సెస్ మీట్ కి రవితేజ గారితో పాటు ఇక్కడికి వస్తాను. అందరికీ థాంక్ యూ.
 
హీరోయిన్ ఆషికా రంగనాథ్ మాట్లాడుతూ..  హాయ్ వరంగల్. మీ ఎనర్జీ చూస్తుంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ ఎనర్జీ వామ్మో వాయ్యో సాంగ్లో ఉంది. రవితేజ గారు ఫెంటాస్టిక్ డాన్సర్. నేను డింపుల్ చాలా కష్టపడి డాన్స్ చేశాం. థియేటర్లో ఈ పాట మంచి వైబ్ ఉంటుంది. గ్రేట్ ఎనర్జీ మాస్ నెంబర్. సినిమా 13న రిలీజ్ అవుతుంది. సంక్రాంతికి వచ్చిన నా సామిరంగా సూపర్ హిట్ అయింది. అది నాకు లక్కీ. మరోసారి సంక్రాంతికి వస్తున్నాను. అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను.
 
హీరోయిన్ డింపుల్ హయాతి మాట్లాడుతూ.. ఈ సాంగ్  మీతో సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇది మాకు చాలా స్పెషల్ సాంగ్. మీ అందరికీ కూడా నచ్చడం ఆనందంగా ఉంది. ఈ సినిమా సంక్రాంతికి రిలీజ్ అవుతుంది. మీరందరూ తప్పకుండా చూడాలి. రవితేజ గారితో పని చేయడం చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్. వామ్మో మంచి మాస్ నెంబర్. చాలా రోజుల తర్వాత చేశాను. తప్పకుండా సినిమా చూడండి. చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. అందరికీ థాంక్యు.
 
నటీనటులు: రవితేజ, ఆషికా రంగనాథ్, డింపుల్ హయతి, సునీల్

కన్నడ నటుడు దర్శన్ భార్యకు అసభ్య సందేశాలు... ఇద్దరు అరెస్టు

కన్నడ నటుడు దర్శన్ భార్యకు అసభ్య సందేశాలు... ఇద్దరు అరెస్టుకన్నడ నటుడు దర్శన్ భార్య విజయలక్ష్మికి అసభ్య సందేశాలు పంపిన కేసులో ఇద్దరిని కర్నాటక పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ ఇద్దరు నిందితుల్లో ఒకరు సాఫ్ట్‌వేర్ నిపుణుడు కావడం గమనార్హం. దావణగెరకు చెందిన టెక్కీ నితిన్, బెంగుళూరులోని చిక్కబానవర ప్రాంతానికి చెందిన ఆటో డ్రైవర్ చంద్రుగా వీరిని గుర్తించారు. ఐపీ అడ్రెస్‌ల ఆధారంగా వీరిద్దరిని గుర్తించారు.

KCR: అసెంబ్లీకి ఇలా వచ్చి అలా వెళ్లిన కేసీఆర్.. బీఆర్ఎస్ భవిష్యత్తు ప్రమాదంలో పడుతుందన్న కవిత

KCR: అసెంబ్లీకి ఇలా వచ్చి అలా వెళ్లిన కేసీఆర్.. బీఆర్ఎస్ భవిష్యత్తు ప్రమాదంలో పడుతుందన్న కవితతెలంగాణ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, బీఆర్ఎస్ అధినేత కే చంద్రశేఖర్ రావు అసెంబ్లీకి కొద్దిసేపు హాజరై నిమిషాల వ్యవధిలోనే వెళ్లిపోవడంపై విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్నారు. కేవలం హాజరు వేయించుకోవడానికే వచ్చి, చర్చల్లో పాల్గొనడం లేదని కాంగ్రెస్ నేతలు ఆయనపై ఆరోపణలు చేశారు. ఈ చర్చకు మరింత ఆజ్యం పోస్తూ, ఆయన కుమార్తె, బీఆర్ఎస్ నాయకురాలు కల్వకుంట్ల కవిత కూడా తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. కేసీఆర్ అసెంబ్లీకి సరిగ్గా హాజరు కాకపోతే బీఆర్ఎస్ భవిష్యత్తు ప్రమాదంలో పడుతుందని ఆమె అన్నారు. తప్పులు జరిగినప్పుడు కేసీఆర్ సభలో ఉండి ప్రశ్నలను ఎదుర్కోవాలని కవిత పేర్కొన్నారు.

వెజ్ బిర్యానీ ఆర్డర్ చేస్తే అందులో చికెన్ ముక్కలు కనిపించాయి..

వెజ్ బిర్యానీ ఆర్డర్ చేస్తే అందులో చికెన్ ముక్కలు కనిపించాయి..వెజ్ బిర్యానీ ఆర్డర్ చేస్తే అందులో చికెన్ ముక్కలు కనిపించాయి. దీంతో ఆ వ్యక్తి వినియోగదారుల కమిషన్‌ను ఆశ్రయించాడు. దీంతో నిర్లక్ష్యం వహించిన డెలివరీ యాప్, హోటల్‌పై కమిషన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. రూ.55 వేల పరిహారం చెల్లించాలని ఆదేశిస్తూ, వినియోగదారుల హక్కులను కాపాడాల్సిన బాధ్యతను గుర్తుచేసింది. ఈ ఘటనపై రాతపూర్వకంగా క్షమాపణ చెప్పడంతో పాటు, భవిష్యత్తులో ఇలాంటివి పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని కూడా డెలివరీ యాప్ సంస్థ, హోటల్ నిర్వాహకుల్ని ఆదేశించింది.

అసెంబ్లీని బూతుల మయం చేసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి : బీఆర్ఎస్ నేత హరీశ్ రావు

అసెంబ్లీని బూతుల మయం చేసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి : బీఆర్ఎస్ నేత హరీశ్ రావుతెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో భాగంగా, శుక్రవారం శాసనసభ నుంచి భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) వాకౌట్ చేసింది. అంతేకాకుండా, ఈ సమావేశాలను బహిష్కరించాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు ఆ పార్టీ సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు వెల్లడించారు. అసెంబ్లీని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి బూతుల మయం చేశారని, అందుకే సమావేశాలను బహిష్కరిస్తున్నట్టు తెలిపారు. సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి వ్యాఖ్యలు, స్పీకర్‌ వైఖరికి నిరసనగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. శాసనసభ నుంచి వాకౌట్‌ చేసిన అనంతరం గన్‌పార్క్‌ వద్ద పార్టీ ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి హరీశ్‌రావు నిరసన తెలిపారు.

పెళ్లికి నిరాకరించిన ప్రియుడు.. స్వీట్స్ ఇస్తానంటూ ఇంటికి పిలిచి మర్మాంగంపై దాడి చేసిన ప్రియురాలు

పెళ్లికి నిరాకరించిన ప్రియుడు.. స్వీట్స్ ఇస్తానంటూ ఇంటికి పిలిచి మర్మాంగంపై దాడి చేసిన ప్రియురాలుతనను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకునేందుకు నిరాకరించిన ప్రియుడిపై ప్రియురాలు దాడి చేసింది. వంట గదిలో కూరగాయలు తరిగే కత్తిపీటతో మర్మాంగంపై దాడి చేసింది. దీంతో తీవ్ర రక్తస్రావం కావడంతో ఆస్పత్రిలో చేరి చికిత్స పొందుతున్నాడి. కొత్త సంవత్సరం రోజున స్వీట్స్ ఇస్తానంటూ ఇంటికి పిలిచి ఈ దారుణానికి పాల్పడింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

కొబ్బరి పువ్వు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

కొబ్బరి పువ్వు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?కొబ్బరి నీళ్ళు తాగి కొబ్బరిని తింటుంటాము. అయితే మార్కెట్లలో ప్రత్యేకంగా కొబ్బరి పువ్వులు అమ్ముతుంటారు. ఈ కొబ్బరి పువ్వులను తినడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కొబ్బరి పువ్వులో ఉండే యాంటీవైరల్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ పరాన్నజీవి వల్ల మన రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. కొబ్బరి పువ్వు మధుమేహంతో సంబంధం ఉన్న లక్షణాలను మెరుగుపరచడం ద్వారా మధుమేహాన్ని నివారిస్తుంది. కొబ్బరి పువ్వు ఫ్రీ రాడికల్స్‌ను తొలగించడం ద్వారా క్యాన్సర్ నుండి శరీరాన్ని రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది. కొబ్బరి పువ్వు కొలెస్ట్రాల్‌ను మెరుగుపరుస్తుంది, గుండె జబ్బులను నివారిస్తుంది. కొబ్బరి పువ్వు థైరాయిడ్‌ను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది.

పొట్ట దగ్గర కొవ్వు కరిగించే దాల్చిన చెక్క ప్రయోజనాలు

పొట్ట దగ్గర కొవ్వు కరిగించే దాల్చిన చెక్క ప్రయోజనాలుదాల్చిన చెక్క. వంట ఇంటిలో వుండే మసాలా దినుసుల్లో ఇది ఒకటి. దీనితో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. వాటిలో ప్రధానమైన వాటి గురించి తెలుసుకుందాము. పొట్ట దగ్గర కొవ్వును కరిగించాలంటే కప్పు నీటిని వేడిచేసి అందులో అరటీస్పూన్ దాల్చిన చెక్క పొడిని కలిపి చల్లబరిచి దానికి తేనె కలిపి తీసుకుంటుండాలి. దాల్చిన చెక్క ఆకలిని తగ్గించడమే కాకుండా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడం చేస్తుంది. జీవక్రియను వేగవంతం చేయడం ద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. దాల్చిన చెక్క, శొంఠి, ఏలుకలు, సైంధవ లవణ చూర్ణాలను గోరువెచ్చని నీటితో తాగుతుంటే అజీర్ణం, కడుపు ఉబ్బరం తగ్గుతాయి.

మోతాదుకి మించి ఈ పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకోకూడదు: ఆ ఔషధాన్ని నిషేధించిన కేంద్రం

మోతాదుకి మించి ఈ పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకోకూడదు: ఆ ఔషధాన్ని నిషేధించిన కేంద్రంమానవ ఆరోగ్యానికి కొన్ని పెయిన్ కిల్లర్స్ ప్రమాదాన్ని కలిగిస్తున్నాయంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటిపై నిషేధం విధించింది. 100 మిల్లీగ్రాముల కంటే ఎక్కువ మోతాదులో పెయిన్ కిల్లర్ ఔషధం అయిన నిమెసులైడ్ కలిగిన ఔషధ తయారీ, అమ్మకం, పంపిణీని కేంద్రం నిషేధించింది. ప్రజా ప్రయోజనం దృష్ట్యా ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్(ICMR) సిఫార్సు, డ్రగ్స్ టెక్నికల్ అడ్వైజరీ బోర్డు(DTAB)తో సంప్రదించిన తర్వాత కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ చట్టం, 1940లోని సెక్షన్ 26A కింద ఈ నిషేధం విధించబడింది. ఇది వెంటనే అమలులోకి వస్తుందని తెలిపింది.

అధిక బరువు వదిలించుకునేందుకు 2 వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని తింటే?

అధిక బరువు వదిలించుకునేందుకు 2 వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని తింటే?వెల్లుల్లిని తినాలంటే చాలా మందికి ఇష్టం ఉండదు. కొందరికి ఆ వాసన అంటే ఇష్టం వుండదు. ముఖ్యంగా మహిళలు ఖాళీ కడుపున రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలను తీసుకుంటే ఆరోగ్యం వారి సొంతం అవుతుంది. సులభంగా బరువు తగ్గుతారు. ఖాళీ కడుపుతో వెల్లుల్లి తినడం వల్ల అజీర్ణం దరిచేరకుండా ఉంటుంది. అధిక రక్తపోటు సమస్య నుండి బయటపడటానికి వెల్లుల్లి సహాయపడుతుంది. మొటిమలు, యాక్నె, నల్లమచ్చలు, చర్మం మెరవాలన్నా పచ్చి వెల్లుల్లి రెబ్బలు రెండింటిని తీసుకుని వాటిని బాగా నూరి గోరువెచ్చటి నీళ్లల్లో ఆ గుజ్జును కలుపుకుని ఉదయాన్నే తాగితే మంచిది.

కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే తులసి టీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు

కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే తులసి టీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలుతులసి టీ. తులసి అనగానే ఎన్నో వ్యాధులకు సంజీవిని అనే పేరు గుర్తుకు వస్తుంది. తులసి టీ తాగితే సూర్యకిరణాలు, రేడియేషన్ థెరపీ మరియు ఇతర రేడియేషన్ మూలాల నుండి సెల్ మరియు కణజాల నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. తులసి టీతో కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది, దీర్ఘాయువుకు దోహదపడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్, అధిక రక్తపోటును తగ్గించడం ద్వారా గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది. ఒత్తిడి ప్రతికూల శారీరక- మానసిక ప్రభావాలను తగ్గిస్తుంది. ఆక్సిజన్‌ను ఉపయోగించడంలో శరీర సామర్థ్యాన్ని పెంచి బలాన్నిస్తుంది. శ్వాసకోశ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. జీర్ణక్రియ, జీర్ణశయాంతర సమస్యల నుంచి బయటపడవేస్తుంది. క్యాన్సర్, అకాల వృద్ధాప్యానికి దోహదం చేసే ప్రమాదకరమైన జీవరసాయనాలను తటస్థీకరిస్తుంది.
