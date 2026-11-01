రామ్ చరణ్ - సుకుమార్ కాంబినేషన్లో ఆర్సీ-17
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, స్టార్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ కాంబినేషన్లో ఎంతో ఆసక్తికరంగా ఎదురు చూస్తున్న కొత్త చిత్రం అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. ఆర్.సి.17 అనే వర్కింగ్ టైటిల్తో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం సినిమా పూజా కార్యక్రమాన్నిఆదివారం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ వేడుకకు మెగాస్టార్ చిరంజీవి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ముహూర్తపు సన్నివేశానికి తొలి క్లాప్ కొట్టి, చిత్ర బృందానికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
బ్లాక్బస్టర్ హిట్ 'రంగస్థలం' తర్వాత రామ్ చరణ్, సుకుమార్, కలిసి పని చేస్తుండటంతో ఈ ప్రాజెక్టుపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్, టి.సిరీస్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. ఈ లాంచింగ్ ఈవెంట్కు పలువురు సినీ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.
త్వరలోనే రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభించనున్నట్టు చిత్ర యూనిట్ వెల్లడించింది. హీరోయిన్, ఇతర నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణుల వివరాలను త్వరలోనే అధికారికంగా ప్రకటిస్తామని నిర్మాతలు తెలిపారు. రంగస్థలం వంటి ఇండస్ట్రీ హిట్ తర్వాత ఈ కాంబోలో రానున్న రెండో చిత్రం కావడంపై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.