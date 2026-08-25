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Written By దేవీ దేవీ
Published By దేవీ
Last Updated : Tuesday, 25 August 2026 (11:15 IST)

Allu Sneha Reddy: నిజమైన ఇల్లు, ఆ చిన్నారి పాదాలు అవే నా ప్రపంచం : అల్లు స్నేహారెడ్డి

Allu Sneha Reddy, Allu Ayaan, Allu Arha
Written By: దేవీ
Published By: దేవీ
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (11:15 IST)
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Allu Sneha Reddy, Allu Ayaan, Allu Arha
అల్లు అర్జున్ సతీమణి అల్లు స్నేహారెడ్డి తన కుటుంబం గురించి ఓ పోస్ట్ ను అభిమానులతో పంచుకుంది. నా హృదయాన్ని నింపే ఆ చిన్నారి ప్రాణాలు, ఇంటికి నిజమైన 'ఇల్లు' అనే భావనను తెచ్చే ఆ చిన్నారి పాదాలు... చిత్రాలలో నా ప్రపంచం. అంటూ పిల్లలు, పెట్ తో కూడిన ఫొటోను కూడా పంచింది. అల్లు అర్జున్‌ షూటింగ్ పనుల్లో వున్నాడని తెలిసినా కనిపించకపోవడంతో ఫ్యాన్స్‌ ఆసక్తికర ప్రశ్నలు సంధించారు.
 
స్నేహారెడ్డి తన కుమారుడు అల్లు అయాన్‌, కుమార్తె అల్లు అర్హతో కలిసి పచ్చని తోటలో దిగిన ఫొటోలను షేర్‌ చేశారు. వారితో పాటు కుటుంబానికి చెందిన రెండు పెంపుడు శునకాలు కూడా కనిపించాయి. పిల్లలతో తన హృదయం నిండిపోతుందని, ఆ చిన్న పాదాలే ఇంటికి మరింత ఆనందాన్ని తెస్తాయని ఆమె భావోద్వేగంగా పేర్కొన్నారు.
 
ఈ ఫొటోలు చూసిన అభిమానులు మాత్రం వెంటనే అల్లు అర్జున్‌ గురించి ఆరా తీశారు. ‘ఏఏ ఎక్కడ?’, ‘అల్లు అర్జున్‌ ఎక్కడ?’, ‘అందమైన కుటుంబం.. కానీ అల్లు అర్జున్‌ మిస్సయ్యారు’ అంటూ కామెంట్లు చేశారు.
 
అల్లు అర్జున్‌, స్నేహారెడ్డి దంపతులు ఈ ఏడాది మార్చిలో తమ వివాహ బంధానికి 15 ఏళ్లు పూర్తైన సందర్భంగా వేడుక చేసుకున్నారు. తమ ప్రేమ, కుటుంబం, పిల్లలు, మధుర జ్ఞాపకాలతో జీవితం ఎంతో అందంగా సాగుతోందని అప్పట్లో స్నేహారెడ్డి పేర్కొన్నారు.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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తెలంగాణాలో కుండపోత వర్షాలు : పొంగిపోర్లుతున్న వాగులు - వంకలు

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సిమ్స్‌లో సౌందర్య సంరక్షణ కోసం ఎస్తెటిక్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌

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విదేశాల్లోనూ సాధ్యం కాని చికిత్స.. హైదరాబాద్‌లో సుడాన్‌ రోగికి మళ్లీ నడక

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న్యూమోనియా ఎదుటివారికి అంటుకుంటుందా?

న్యూమోనియా ఎదుటివారికి అంటుకుంటుందా?న్యూమోనియా అంటువ్యాధి అని వైద్యులు చెబుతారు. ఇది ఎదుటివారికి అంటుకుంటుంది. బ్యాక్టీరియా, వైరస్‌ల వల్ల వచ్చే న్యూమోనియా ఒకరి నుండి మరొకరికి సులభంగా వ్యాపిస్తుంది. వ్యాధిగ్రస్తులు దగ్గినప్పుడు లేదా తుమ్మినప్పుడు గాలిలోకి విడుదలయ్యే ద్రవ తుంపర్ల ద్వారా, లేదా వారు తాకిన ప్రదేశాలను తాకడం ద్వారా ఇది ఇతరులకు సోకుతుంది. అయితే, ఫంగస్ వల్ల వచ్చే న్యూమోనియా అంటు వ్యాధి కాదు. న్యూమోనియా ప్రధాన లక్షణాలు ఎలా వుంటాయి? తీవ్రమైన దగ్గు: పసుపు, ఆకుపచ్చ లేదా కొన్నిసార్లు రక్తంతో కూడిన కఫం పడే దగ్గు. జ్వరం, వణుకు: ఉన్నట్టుండి తీవ్రమైన జ్వరం రావడం, చలితో శరీరం వణకడం.

నిమ్మకాయ టీ తాగుతున్నారా?

నిమ్మకాయ టీ తాగుతున్నారా?లెమన్ టీ. ప్రతిరోజూ లెమన్ టీని తాగడం వల్ల బరువు తగ్గడం, రోగనిరోధక శక్తి, మెరుగైన జీర్ణక్రియ, గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది. శరీరానికి అవసరమైన శక్తిని కూడా అందిస్తుంది. ఐతే లెమన్ టీని కొన్ని ఆహార పదార్థాలతో కలపకూడదు. అలా చేస్తే అది కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. ఈ టీతో ఏవి కలుపకూడదో తెలుసుకుందాము. పాల ఉత్పత్తులతో లెమన్ టీని తాగకూడదు. అధిక చక్కెర ఆహారాలతో నిమ్మకాయ టీని తాగరాదు. వేయించిన ఆహారాలతో నిమ్మకాయ టీని తాగడం చేయకూడదు. టమోటా వంటకాలతో నిమ్మకాయ టీని తాగొద్దు. కెఫిన్ పానీయాలతో నిమ్మకాయ టీని నివారించండి. రెడ్ మీట్‌తో లెమన్ టీని మానుకోండి.

చెన్నై కావేరీ ఆస్పత్రిలో సమీకృత మూర్ఛ వ్యాధి సంకక్షణా కేంద్రం

చెన్నై కావేరీ ఆస్పత్రిలో సమీకృత మూర్ఛ వ్యాధి సంకక్షణా కేంద్రంచెన్నై నగరంలోని ప్రముఖ కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన కావేరీ ఆస్పత్రిలో సమీకృత మూర్ఛ వ్యాధి సంరక్షణ కేంద్రాన్ని (రీజినల్ ఎపిలిప్సీ సెంటర్) తాజాగా ప్రారంభించారు. ఈ గ్రూపు ఆస్పత్రుల్లో పని చేసే న్యూరాలజిస్టుల నేతృత్వంలో ఈ ప్రాంతీయ మూర్ఛ చికిత్సా కేంద్రాలను నెలకొల్పారు. ఈ కేంద్రానికి న్యూరాలజిస్టులు, న్యూరోరేడియాలజిస్టులు, ఎలక్ట్రోఫిజియాలజిస్టులు, క్లినికల్ సైకాలజిస్టులు, పునరావాస నిపుణులు, న్యూరోసర్జన్లతో కూడిన బహుళ-విభాగాల బృందం అండగా నిలుస్తోంది.