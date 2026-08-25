Allu Sneha Reddy: నిజమైన ఇల్లు, ఆ చిన్నారి పాదాలు అవే నా ప్రపంచం : అల్లు స్నేహారెడ్డి
అల్లు అర్జున్ సతీమణి అల్లు స్నేహారెడ్డి తన కుటుంబం గురించి ఓ పోస్ట్ ను అభిమానులతో పంచుకుంది. నా హృదయాన్ని నింపే ఆ చిన్నారి ప్రాణాలు, ఇంటికి నిజమైన 'ఇల్లు' అనే భావనను తెచ్చే ఆ చిన్నారి పాదాలు... చిత్రాలలో నా ప్రపంచం. అంటూ పిల్లలు, పెట్ తో కూడిన ఫొటోను కూడా పంచింది. అల్లు అర్జున్ షూటింగ్ పనుల్లో వున్నాడని తెలిసినా కనిపించకపోవడంతో ఫ్యాన్స్ ఆసక్తికర ప్రశ్నలు సంధించారు.
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స్నేహారెడ్డి తన కుమారుడు అల్లు అయాన్, కుమార్తె అల్లు అర్హతో కలిసి పచ్చని తోటలో దిగిన ఫొటోలను షేర్ చేశారు. వారితో పాటు కుటుంబానికి చెందిన రెండు పెంపుడు శునకాలు కూడా కనిపించాయి. పిల్లలతో తన హృదయం నిండిపోతుందని, ఆ చిన్న పాదాలే ఇంటికి మరింత ఆనందాన్ని తెస్తాయని ఆమె భావోద్వేగంగా పేర్కొన్నారు.
ఈ ఫొటోలు చూసిన అభిమానులు మాత్రం వెంటనే అల్లు అర్జున్ గురించి ఆరా తీశారు. ‘ఏఏ ఎక్కడ?’, ‘అల్లు అర్జున్ ఎక్కడ?’, ‘అందమైన కుటుంబం.. కానీ అల్లు అర్జున్ మిస్సయ్యారు’ అంటూ కామెంట్లు చేశారు.
అల్లు అర్జున్, స్నేహారెడ్డి దంపతులు ఈ ఏడాది మార్చిలో తమ వివాహ బంధానికి 15 ఏళ్లు పూర్తైన సందర్భంగా వేడుక చేసుకున్నారు. తమ ప్రేమ, కుటుంబం, పిల్లలు, మధుర జ్ఞాపకాలతో జీవితం ఎంతో అందంగా సాగుతోందని అప్పట్లో స్నేహారెడ్డి పేర్కొన్నారు.