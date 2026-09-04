Prabhas: వివేక్ ఒబెరాయ్ కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్
ప్రభాస్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో స్పిరిట్ సహనటుడు వివేక్ ఓబెరాయ్ కు ఇలా పోస్ట్ చేశారు, 'పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు, ప్రియమైన వివేక్ ఒబెరాయ్ అని శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. వీరిద్దరు కలిసి నటిస్తున్న స్పిరిట్ చిత్రం షూటింగ్ హైదరాబాద్ లో జరుగుతోంది. మరోవైపు ఫౌజీ సినిమా కూడా కొంత భాగం పూర్తయింది. సోషల్ మీడియాలో ప్రభాస్ ఇలా స్పందించారు.
Prabhas, Vivek Oberoi
సర్. #స్పిరిట్ లో మీతో ఈ ప్రయాణాన్ని పంచుకుంటున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ రోజు మీకు అద్భుతంగా ఉండాలని, రాబోయే సంవత్సరం కూడా అద్భుతంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను!' పాన్-ఇండియా స్టార్డమ్ ఉన్నప్పటికీ, ఆయన వినయ స్వభావానికి ఇది నిదర్శనమని అభిమానులు ఈ చర్యను ప్రశంసించారు.
ఇదిలా ఉండగా, ఫోర్బ్స్ ఇండియా అల్లు అర్జున్ను 'రెబెల్ స్టార్' అని పిలవడంపై ఆన్లైన్లో చర్చ జరుగుతోంది—ఈ బిరుదు చాలా కాలంగా ప్రభాస్తో ముడిపడి ఉంది—ఇది ఎడిటోరియల్ ఎంపికలు లేదా అభిమానుల మధ్య ఉన్న వైరుధ్యాల గురించి ప్రశ్నలను రేకెత్తిస్తోంది. పుట్టినరోజు సమీపిస్తున్న కొద్దీ, స్పిరిట్ మరియు ఫౌజీ చిత్రాల నుండి లీకైన చిత్రాలు ఉత్సాహాన్ని మరింత పెంచుతున్నాయి.