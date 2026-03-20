Rashmika: గద్దర్ అవార్డ్ రావడం సంతోషం, ఇది ఆరంభం మాత్రమే : రష్మిక మందన్న
Rashmika Mandanna, Madhavi Deverakonda,
"ది గర్ల్ఫ్రెండ్" చిత్రంలో తన హృద్యమైన నటనకు గాను రష్మిక 'ఉత్తమ నటి' గా గద్దర్ అవార్డును అందుకున్నారు. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని, ఆమె ఆ అవార్డుతో దిగిన కొన్ని ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. ఆ ఫోటోలలో ఒకదానిలో, ఆమె అత్తగారు ఆ అవార్డును గర్వంగా పట్టుకుని ఉండగా, రష్మిక ఆమె పక్కనే కూర్చుని, సిగ్గుతో తల దించుకుని కనిపించారు.
రష్మిక అవార్డు అందుకుంటున్నప్పుడు మాధవి దేవరకొండ కూడా ఆమెతో పాటు వెళ్లారు. అంతేకాకుండా, 'పుష్ప' నటి తన ప్రసంగం చేస్తున్నప్పుడు ఆమెను ఉత్సాహపరుస్తూ కూడా కనిపించారు. ఓ దశలో భావోద్వేగానికి మాధవి గురయ్యారు.
ఈ తాజా గౌరవాన్ని అందుకున్నందుకు తన కృతజ్ఞతను తెలియజేస్తూ, రష్మిక ఫోటో షేరింగ్ యాప్లో ఇలా రాశారు: "నేను చిన్నప్పుడు, ఎవరైనా రాష్ట్ర స్థాయి విజేతగా నిలిస్తే, నేను వారిని సూపర్ స్టార్లలా చూసేదాన్ని. 'వాళ్ళు అలా ఎలా సాధించారు? వాళ్ళు రోజంతా ఏం చేస్తుంటారు?' అని నేను ఆశ్చర్యపోయేదాన్ని. నిన్న సాయంత్రం ఒక రాష్ట్ర స్థాయి అవార్డును అందుకోవడం నాకు అత్యంత ప్రత్యేకమైన అనుభూతినిచ్చింది. ఆ భావాలను మాటల్లో వర్ణించగలనని అనుకోను, కానీ నేను చాలా దూరం ప్రయాణించి, ఎంతో ఎత్తుకు ఎదిగానని నాకు అనిపిస్తోంది! నాలో ఒక రకమైన గర్వం, సంతోషం మరియు సంతృప్తి భావాలు కలిగాయి."
"ఈ సంవత్సరం ఎంతో అందమైన రీతిలో ప్రారంభమైంది. ఒక రాష్ట్ర స్థాయి అవార్డుతో తెలంగాణలో స్వాగతం లభించడం మరింత ప్రత్యేకమైన విషయం. తెలంగాణ ప్రభుత్వంకు ధన్యవాదాలు. అలాగే కళాసుధా అవార్డు కమిటీకి ధన్యవాదాలు అండి... ఈ గౌరవానికి నేను ఎంతో కృతజ్ఞురాలిని," అని పేర్కొన్నారు.