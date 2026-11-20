Sharwa: తెలంగాణ-మహారాష్ట్ర సరిహద్దు గ్రామం కథ గా శర్వా భోగి విడుదల తేదీ మార్పు
శర్వా పూర్తిగా రస్టిక్ అవతార్లో కనిపించనున్న ఇంటెన్స్ పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామా ‘భోగి’. సంపత్ నంది దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను శ్రీ సత్యసాయి ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై కేకే రాధామోహన్ నిర్మిస్తుండగా, లక్ష్మీ రాధామోహన్ సమర్పిస్తున్నారు. భారీ స్థాయిలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఇప్పటివరకు విడుదలైన ప్రతి ప్రమోషనల్ కంటెంట్కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. టీజర్తో పాటు పాటలు కూడా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి.
Sharwa- Bhogi
తాజాగా మేకర్స్ సినిమా రిలీజ్ డేట్ను ప్రకటించారు. మరో 10 రోజుల్లో, నవంబర్ 27న ‘భోగి’ ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి రానుంది. డిసెంబర్, జనవరి నెలల్లో సినిమాల రిలీజ్ల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండటంతో, ఈ సినిమాకు నవంబర్ 27 సరైన రిలీజ్ డేట్. సెన్సార్ సమస్యల కారణంగా సినిమా రిలీజ్ ఆలస్యమైన విషయం తెలిసిందే.
‘భోగి’ సినిమాలో శర్వా గంగా పాత్రలో పూర్తిగా కొత్త లుక్లో కనిపిస్తున్నారు. పాత్రలోని ఇంటెన్స్ చూపించడానికి శర్వా తన లుక్తో పాటు ఫిజికల్ కూడా ట్రాన్స్ ఫర్మేషన్ అయ్యారు . అనుపమ పరమేశ్వరన్, డింపుల్ హయాతి హీరోయిన్లుగా నటిస్తుండగా, సినిమాలో మరికొందరు ప్రముఖ నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
1960ల ప్రారంభంలో తెలంగాణ-మహారాష్ట్ర సరిహద్దులోని ఓ గ్రామం నేపథ్యంలో ఈ కథ సాగుతుంది. అప్పటి కాలం నాటి వాతావరణాన్ని, కుటుంబ భావోద్వేగాలతో కూడిన డ్రామాను, హై ఇంటెన్సిటీ యాక్షన్ను కలిపి ‘భోగి’ని రూపొందిస్తున్నారు. కిశోర్ కుమార్ సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తుండగా, భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం సమకూరుస్తున్నారు.