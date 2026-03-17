'కేడీ: ది డెవిల్' మూవీలోని పాటను తొలగించండి : కేంద్రం ఆదేశం
ధృవ్ సర్జా హీరోగా నటించిన కన్నడ చిత్రం కేడీ ది డెవిల్. ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ నటి నోరాహి ఫతేహి, సంజయ్ దత్లు కీలక పాత్రను పోషించారు. వీరిద్దరిపై ఓ స్పెషల్ సాంగ్ను కూడా చిత్రీకరించారు. ఇప్పటికే చిత్రం షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుని విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ చిత్రంలోని 'సర్కే చునర్ తేరీ సర్కే' అంటూ సాగే లిరికల్ పాటను తాజాగా రిలీజ్ చేశారు. ఈ పాటలోని సాహిత్యం, నృత్యాలు అసభ్యంగా, అశ్లీలంగా ఉన్నాయంటూ నలు వైపుల నుంచి తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు వచ్చాయి. ప్రధానంగా సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రోల్కు గురైంది.
ఈ నేపథ్యంలో ఆలిండియా సినీ వర్కర్స్ అసోసియేషన్.. కేంద్ర సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వశాఖకు ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో స్పందించిన కేంద్రం అన్ని వేదికల్లోనూ పాటను తొలగించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ (సీబీఎఫ్సీ) అధికార వర్గాన్ని ఆదేశించింది. సినిమాలు, మ్యూజిక్ వీడియోల్లో ఇలాంటి అసభ్యకర కంటెంట్ పునరావృతం కాకుండా పర్యవేక్షించాలని సూచించింది.
పాన్ ఇండియా మూవీగా ఈ బహుభాషల్లో చిత్రాన్ని నిర్మించారు. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై వెంకట్ కె.నారాయణ నిర్మించారు. రీష్మా కథానాయిక. సంజయ్ దత్, శిల్పా శెట్టి, నోరా ఫతేహి తదితరులు ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. భారీ యాక్షన్ హంగామాతో సినిమా తీర్చిదిద్దినట్లు ఇటీవల విడుదల చేసిన ప్రచార చిత్రం చూస్తే అర్థమవుతోంది.