రాముడికి 14 యేళ్ల వనవాసం - నా వనవాసం ఎపుడు ముగుస్తుంది : రేణూ దేశాయ్
ప్రముఖ నటి రేణూ దేశాయ్ తన మనసులోని బాధను మరోమారు వ్యక్తం చేశారు. ఆ శ్రీరామచంద్రుడు కూడా 14 యేళ్ల వనవాసం. మరి తన వనవాసం ఎపుడు ముగుస్తుంది ఆమె ప్రశ్నించారు. ఇప్పటికీ తనను సినీ హీరో పవన్ కళ్యాణ్ భార్యగానే చూస్తున్నారంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
తాజాగా ఆమె ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ, పవన్ కళ్యాణ్తో విడాకులు తీసుకుని 14 యేళ్లు గడిచినా ఇప్పటికీ తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు లేదన్నారు. ఇప్పటికీ తనను పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ భార్యగానే చూస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
'బద్రి' సినిమాతో తన జీవితం మొదలైందని అంటున్నారు. అంతకుముందు తనకు జీవితమే లేదన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నారన్నారు. మాకు విడాకులై 14 యేళ్లు దాటిపోయింది. రాముడుకి కూడా వనవాసం 14 యేళ్లే. మరి నా వనవాసం ఎపుడు ముగుస్తుంది అని రేణూ దేశాయ్ ప్రశ్నించారు.