ఆ ఛాన్స్ దైవిక నిర్ణయం - అసలైన స్థాయి ఏంటో అపుడు తెలిసింది : రేణూదేశాయ్ (Video)
రాజ్కుమార్ పెరియస్వామి దర్శకత్వంలో ధనుష్ - సాయిపల్లవి జంటగా నటించిన 'ఓం' చిత్రంలో నటించే అవకాశం రావడం అనేది దైవీక నిర్ణయం, సంకల్పం అని ప్రముఖ నటి రేణూ దేశాయ్ చెప్పుకొచ్చారు. ఈ చిత్రం ఈ నెల 20వ తేదీన విడుదలకానుంది. దీన్ని పురస్కరించుకుని సోమవారం రాత్రి హైదరాబాద్ నగరంలో ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ను నిర్వహించారు. ఇందులో రేణూ దేశాయ్ పాల్గొని మాట్లాడుడూత ఈ ప్రాజెక్టులో తాను ఎలా వచ్చారో వివరించారు.
ఫిబ్రవరి నెలలో మహాశివరాత్రి పర్వదినాన నేను కామాఖ్య అమ్మవారి దర్శనంలో ఉన్నపుడు ఈ సినిమా కోసం ఓ కాల్ వచ్చింది. మహాశివరాత్రి, కామాఖ్య క్షేత్రం, ఆపై సినిమా పేరు ఓం కావడం, ఇవన్నీ ఒక దైవీక సంకల్పంలా అనిపించాయి.
నన్ను కలవకుండా, ఎలాంటి లుక్ టెస్ట్ కూడా చేయకుండా దర్శకుడు రాజ్కుమార్ పెరియస్వామి నాపై నమ్మకంతో ఈ పాత్రకు ఎంపిక చేశారు. ఈ రోజు ఆయన ఇక్కడ లేకపోవడం లోటుగా ఉంది. ఆయన నమ్మకానికి ధన్యవాదాలు అని వివరించారు.
ఇకపోతే, మలయాళ మెగాస్టార్ మమ్మూట్టితో కలిసి పని చేయడంపై ఆమె అత్యంత వినమ్రంగా మాట్లాడారు. 45 యేళ్ళ వయసులో జీవితంలో అన్నీ చూసేశానని అనుకున్నాను. కానీ, మమ్మూట్టితో పని చేసే వరకు అసలైన స్థాయి ఏంటో నాకు తెలియదు. ఆయన అద్భుతమైన వ్యక్తిత్వం, నటనా నైపుణ్యం ముందు నిలబడి మాట్లాడటానికే నాకు భయమేసింది.
ఆయన నటనను వర్ణించడానికి నా వద్ద పదాలు సరిపోవు. అలాంటి లెజండరీ నటుడితో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడం నా అదృష్టం. సెట్లో ఆయన నన్ను ఎంతో సౌకర్యవంతంగా చూసుకున్నారు అని ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు.
“నేను 45 & I have Seen Enough Life… ఇంకేమి చూడడానికి ఉంది అనుకున్నాను…. till the time I worked with Mammotty. #PawanKalyan Ex Wife #RenuDesai https://t.co/PA8IBKFBgk— Filmyscoops (@Filmyscoopss) November 16, 2026