శనివారం, 24 జనవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 24 జనవరి 2026 (12:03 IST)

ట్రోలింగ్ చేస్తే ఏంటి ప్రయోజనం.. నా వ్యాఖ్యలను వక్రీకరించారు.. రేణు దేశాయ్

Renu Desai
నటి, సామాజిక కార్యకర్త రేణు దేశాయ్ వీధి కుక్కల సమస్యపై స్పందించారు. తనను లక్ష్యంగా చేసుకుని ట్రోలింగ్ చేయడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదని, సమస్య పరిష్కారం కాదని ఆమె స్పష్టం చేశారు. 
 
కొన్ని కుక్కలు మనుషులను ఇబ్బంది పెట్టిన మాట వాస్తవమే కావొచ్చని, కానీ ఆ కారణంతో వీధుల్లో ఉన్న అన్ని కుక్కలను ఇబ్బంది పెట్టడం ఏమాత్రం సబబు కాదని రేణు దేశాయ్ అభిప్రాయపడ్డారు.ఉద్దేశపూర్వకంగానే తనపై ట్రోల్స్ చేయిస్తున్నారని, ఇది సరైన పద్ధతి కాదని ఆమె పేర్కొన్నారు.
 
ఇటీవల వీధి కుక్కల సమస్యపై తాను ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి 30 నిమిషాలకు పైగా సుదీర్ఘంగా మాట్లాడానని, అయితే అందులో కొన్ని మాటలను మాత్రమే తీసుకుని వక్రీకరించారని రేణు దేశాయ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 
 
తాను చెప్పిన ఉద్దేశాన్ని పక్కన పెట్టి, ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో వీడియోలను వైరల్ చేస్తూ అసలు విషయాన్ని తప్పుదోవ పట్టించారని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

నటుడు కేఆర్కేను అరెస్ట్ చేసిన ముంబై పోలీసులు- తుపాకీ స్వాధీనం

నటుడు కేఆర్కేను అరెస్ట్ చేసిన ముంబై పోలీసులు- తుపాకీ స్వాధీనంకేఆర్‌కేగా సుపరిచితుడైన నటుడు కమల్ రషీద్ ఖాన్‌ను ముంబై పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నగరంలోని ఓషివారా ప్రాంతంలో జరిగిన రెండు రౌండ్ల కాల్పుల ఘటనకు సంబంధించి అతడిని ప్రధాన నిందితుడిగా గుర్తించినట్లు అధికారులు శనివారం తెలిపారు. ఈ విషయమై విచారణ నిమిత్తం కేఆర్‌కేను శుక్రవారం సాయంత్రం ఆలస్యంగా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని ఓషివారా పోలీస్ స్టేషన్‌కు తరలించారు. పోలీసుల ప్రకారం, విచారణలో ఆ నటుడు కాల్పుల ఘటనలో తన ప్రమేయాన్ని అంగీకరించాడు. తన లైసెన్స్ పొందిన తుపాకీతోనే కాల్పులు జరిపినట్లు వెల్లడించాడు.

గోదావరి పుష్కరాలు.. సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష..మూడోసారి ముచ్చటగా..

గోదావరి పుష్కరాలు.. సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష..మూడోసారి ముచ్చటగా..ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు శుక్రవారం వచ్చే ఏడాది జరగనున్న గోదావరి పుష్కరాల ఏర్పాట్లను సమీక్షించారు. సచివాలయంలో జరిగిన ఉన్నత స్థాయి సమావేశంలో, ముఖ్యమంత్రి 2027 జూన్ 26 నుండి జూలై 7 వరకు 12 రోజుల పాటు జరగనున్న ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లపై చర్చించారు. గోదావరి నది ప్రవహించే పోలవరం, ఏలూరు, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, అంబేద్కర్ కోనసీమ, కాకినాడ అనే ఆరు జిల్లాల్లో పుష్కరాల నిర్వహణకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. సమీక్షా సమావేశానికి ముందు, ముఖ్యమంత్రి అర్చకుల నుండి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు.

రేవంత్ రెడ్డి కలల ప్రాజెక్ట్..భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీకి యూఏఈ ఆమోదం

రేవంత్ రెడ్డి కలల ప్రాజెక్ట్..భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీకి యూఏఈ ఆమోదంతెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి కలల ప్రాజెక్ట్ అయిన భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీకి ప్రాధాన్యత లభించింది. దావోస్‌లో జరిగిన ప్రపంచ ఆర్థిక ఫోరమ్ 2026 సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్టును ప్రచారం చేయడంతో దీనికి ఈ గుర్తింపు లభించింది. ఆర్థికంగా బలంగా ఉన్న యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ నుండి దీనికి గట్టి మద్దతు లభించింది. ఆ దేశ మంత్రి అబ్దుల్లా బిన్ తౌక్ అల్ మర్రి, ప్రాజెక్టును వేగంగా అమలు చేయడానికి ఇరుపక్షాల అధికారులతో కూడిన ఒక సంయుక్త టాస్క్‌ఫోర్స్‌ను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదించారు.

ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు.. ప్రవీణ్ కుమార్‌కు సజ్జనార్ నోటీసులు

ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు.. ప్రవీణ్ కుమార్‌కు సజ్జనార్ నోటీసులుఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులపై ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్)కు నాయకత్వం వహిస్తున్న హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ వి.సి. సజ్జనార్, శుక్రవారం బీఆర్ఎస్ నాయకుడు, మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి ఆర్.ఎస్. ప్రవీణ్ కుమార్‌కు ఒక నోటీసు జారీ చేశారు. ప్రవీణ్ కుమార్ చేసిన ఆరోపణలకు సంబంధించి ఆధారాలు సమర్పించాలని ఆ నోటీసులో కోరారు. సిట్ చీఫ్‌పై ఏడు క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయని ప్రవీణ్ కుమార్ ఆరోపించారు.

వివాహేతర సంబంధాన్ని వ్యతిరేకించాడు.. భర్తను సోదరుడి సాయంతో చంపేసిన భార్య

వివాహేతర సంబంధాన్ని వ్యతిరేకించాడు.. భర్తను సోదరుడి సాయంతో చంపేసిన భార్యతన వివాహేతర సంబంధాన్ని వ్యతిరేకించినందుకు ఒక మహిళ తన సోదరుడి సహాయంతో తన భర్తను హత్య చేసిందని డీఎస్పీ నాగరాజు శుక్రవారం తెలిపారు. ఈ ఘటన బుధవారం పెదరవీడు మండలం పరిధిలో జరిగింది. మృతుడు, దోర్నాలకు చెందిన అడపాల లాలూ శ్రీను (38), 17 సంవత్సరాల క్రితం సున్నిపెంటకు చెందిన ఝాన్సీని వివాహం చేసుకున్నాడు. ఈ దంపతులు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. శ్రీను లారీ డ్రైవర్‌గా పనిచేసేవాడు, కొన్ని చెడు అలవాట్లకు బానిసయ్యాడు. రెండు నెలల క్రితం, గంజాయి విక్రయాల కేసులో అతన్ని ఒంగోలు జైలుకు రిమాండ్ చేశారు.

Watch More Videos

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?టీ. టీ తాగేందుకు ఉత్తమ సమయం ఏది? ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది? ఇత్యాది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్తున్నారు నిపుణులు. ఆ వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కడుపులో ఆమ్ల- ఆల్కలీన్ పదార్థాల అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కాలక్రమేణా పంటి ఎనామిల్ దెబ్బతింటుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అధిక డీహైడ్రేషన్, కండరాల తిమ్మిరి ఏర్పడుతుంది. రక్తహీనత ఉన్నవారు ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగకూడదు. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అజీర్ణం, గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

సెకండరీ గ్లకోమాకు విస్తృతమైన స్టెరాయిడ్ వాడకం కారణం: వైద్యులు

సెకండరీ గ్లకోమాకు విస్తృతమైన స్టెరాయిడ్ వాడకం కారణం: వైద్యులుభారతదేశం అంతటా స్టెరాయిడ్‌ల విస్తృతమైన, తరచుగా పర్యవేక్షణ లేని వాడకంపై వైద్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది సెకండరీ గ్లకోమాకు ప్రధాన కారణమవుతోందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇది కోలుకోలేని అంధత్వానికి దారితీసే భయంకరమైన పరిస్థితికి చేరుతోంది. అలెర్జీలు, చర్మ పరిస్థితులు, శ్వాసకోశ వ్యాధులు, ఓవర్-ది-కౌంటర్ కంటి చుక్కలుగా కూడా సాధారణంగా ఉపయోగించే స్టెరాయిడ్‌లు దీర్ఘకాలికంగా ఉపయోగించినప్పుడు కంటి ఒత్తిడిని గణనీయంగా పెంచుతాయి. తరచుగా రోగులు ఆప్టిక్ నరాలకి దీర్ఘకాలిక నష్టం జరుగుతుందని గ్రహించకుండానే ఇవి వాడేస్తున్నారు. భారతదేశం ఇప్పటికే గ్లకోమాతో నివసిస్తున్న 12-13 మిలియన్ల మందికి నిలయంగా ఉంది.

బొప్పాయి తింటే లాభాలతో పాటు నష్టాలు కూడా వున్నాయి, ఏంటవి?

బొప్పాయి తింటే లాభాలతో పాటు నష్టాలు కూడా వున్నాయి, ఏంటవి?బొప్పాయి పండులో ఫైబర్ వుంది. ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఐతే ఇదే బొప్పాయిలో కొన్ని వ్యతిరేక సమస్యలను కూడా తెస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. బొప్పాయి విత్తనాలు, మూలాలు, ఆకుల కషాయం గర్భంలోని పిండానికి హాని కలిగించే అవకాశం వుందని చెపుతారు. పండని బొప్పాయి పండ్లలో రబ్బరు పాలు అధికంగా ఉంటాయి, ఇవి గర్భాశయ సంకోచానికి కారణమవుతాయి. బొప్పాయిలో ఫైబర్ కంటెంట్ అధికం, బొప్పాయి అధికంగా తినడం పురుషులకు కిడ్నీ స్టోన్స్ వచ్చే అవకాశం వుందని చెప్తారు. బొప్పాయి పండ్లలోని ఫైబర్ అతిసారానికి కారణమవుతుంది, దీనివల్ల డీహైడ్రేషన్‌కు గురవుతారు. బొప్పాయి రక్తం పలుచబడటానికి మందులతో సంకర్షణ చెందుతుంది.

ఈ సీజన్‌లో వింటర్ ఫ్లూ, న్యుమోనియాను దూరంగా ఉంచడానికి 5 ముఖ్యమైన చిట్కాలు

ఈ సీజన్‌లో వింటర్ ఫ్లూ, న్యుమోనియాను దూరంగా ఉంచడానికి 5 ముఖ్యమైన చిట్కాలుశీతాకాలం కొనసాగుతున్న కొద్దీ, దగ్గు, జలుబు, ఫ్లూ, న్యుమోనియా వంటి కాలానుగుణ ఇన్ఫెక్షన్లు తీవ్ర స్థాయిలో ఉంటాయి. చల్లని వాతావరణం వైరస్‌లు వ్యాప్తి చెందడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది, అంటే ఎక్కువమంది అనారోగ్యానికి గురవుతారు. మరి శుభవార్త ఏమిటి? మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని రక్షించుకోవడానికి సాధారణ చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా మీరు నిశ్చింతగా ఉండవచ్చు- తరచుగా చేతులు కడుక్కోవడం, బాగా తినడం, వెచ్చగా ఉండటం వంటివి. మనకు వచ్చింది ఫ్లూ జ్వరమా లేదా అంతకంటే తీవ్రమైనదా అని గుర్తించడం కష్టం. ఎందుకంటే అనేక లక్షణాలు ఒకదానికొకటి అతివ్యాప్తి చెందుతాయి.

భోజనం చేసిన వెంటనే ఇవి తీసుకోరాదు, ఎందుకంటే?

భోజనం చేసిన వెంటనే ఇవి తీసుకోరాదు, ఎందుకంటే?భోజనం చేసిన వెంటనే కొందరు ఏవేవో తినేస్తుంటారు. భోజనం చేసిన తర్వాత వెంటనే కొన్నింటి జోలికి వెళ్లకూడదు. వెళితే అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. భోజనం చేసిన తర్వాత టీ లేదా కాఫీ తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియపై ప్రభావం చూపుతుంది కనుక తీసుకోరాదు. భోజనానికి ఒక గంట ముందు, భోజనం తర్వాత ఒక గంట తర్వాత కాఫీ లేదా టీకి దూరంగా ఉండాలి. భోజనం చేసిన వెంటనే టీ తాగితే శరీరంలో ఐరన్ తగ్గి ఇది అలసట, బలహీనత వంటి వివిధ సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. భోజనం చేసిన వెంటనే మద్యం తాగితే అది శరీరానికి హానికరం, ఇది జీర్ణవ్యవస్థను ప్రభావితం చేస్తుంది.
