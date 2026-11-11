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  4. Renu Desai says it's inhumane to kick someone already down in cryptic note, adds she ‘hasn’t gotten any Paytm to be kind and sensible’
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 11 November 2026 (11:29 IST)

కష్టకాలంలో ఉన్నవారిని విమర్శించడం నైతికంగా సరికాదు.. రేణూ దేశాయ్ పోస్ట్

Renu Desai
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (11:29 IST)
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Renu Desai
ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ భార్య, నటి రేణు దేశాయ్ ఇటీవల తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో సానుభూతి, దయ గురించి ఒక గూఢార్థం కలిగిన సందేశాన్ని పంచుకున్నారు. కష్టకాలంలో ఉన్నవారిని విమర్శించడం నైతికంగా సరైనది కాదని ఆమె తన పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ తన మూడవ భార్య అన్నా లెజ్నెవాతో విడిపోతున్నట్లు ప్రకటించిన కొద్ది గంటలకే ఆమె ఈ పోస్ట్ చేశారు. అయితే, తన సందేశంలో ఆమె ఎవరి పేరునూ నేరుగా ప్రస్తావించలేదు.
 
పవన్ కళ్యాణ్ తన మూడవ భార్య అన్నా లెజ్నెవాతో విడిపోతున్నట్లు ప్రకటించిన కొద్ది గంటలకే రేణు దేశాయ్ ఈ సందేశాన్ని పంచుకున్నారు. కష్టాల్లో ఉన్నవారిని మరింత బాధపెట్టడం అమానుషం... ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఈ విషయాన్ని పంచుకుంటూ రేణు ఇలా రాశారు, "ఒక వ్యక్తి ఇప్పటికే కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు వారిని విమర్శించడం నైతికంగా సరైనది కాదు. ఇప్పటికే ఇబ్బందుల్లో ఉన్నవారిని మరింత బాధపెట్టడం అమానుషం. వారి హోదా ఏదైనప్పటికీ, వారు కూడా మనుషులేనని మనం మర్చిపోకూడదు. వారు ఎవరో ఒకరి బిడ్డలు, తల్లిదండ్రులు లేదా తోబుట్టువులు కావచ్చు... అంటూ తెలిపారు. 
 
"నేను ఈ మాటలు రాశానంత మాత్రాన, అర్థం లేని ఊహాగానాలు మొదలుపెట్టకండి. సమాజంగా మనం ఇంకా మెరుగ్గా ఉండగలమని నేను బలంగా నమ్ముతాను. దయతో, విచక్షణతో వ్యవహరించడానికి నాకు ఎటువంటి డబ్బు (Paytm) అందలేదు. ఇది కేవలం నా ఆలోచనా దృక్పథం, నా విచక్షణతో నేను విషయాలను ఎలా చూస్తానో అలా రాశాను అంతే." అంటూ చెప్పుకొచ్చారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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ఫ్రిజ్‌లో కోడిగుడ్లు పెడితే ఏమవుతాయి?

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