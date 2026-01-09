శుక్రవారం, 9 జనవరి 2026
Ultra-premium Odeon Mall Launched by Revanth Reddy
హైదరాబాద్, జనవరి 9, 2026: ప్రతిష్టాత్మకమైన ఆర్‌టిసి ఎక్స్ రోడ్స్‌లో రాబోతున్న తదుపరి తరం షాపింగ్ మరియు జీవనశైలి గమ్యస్థానమైన ఓడియన్ మాల్ ప్రారంభంతో, హైదరాబాద్ తన రిటైల్ మరియు వినోద రంగంలో ఒక పరివర్తనాత్మక మార్పును స్వాగతించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. షాపింగ్, వినోదం, భోజనం మరియు విశ్రాంతిని అనుభవించే విధానాన్ని పునర్నిర్వచించబోతోంది.
 
ఈ బృహత్తర ప్రారంభోత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా తెలంగాణ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ అనుముల రేవంత్ రెడ్డి విచ్చేసి, ఎంతో ఉత్సాహం మరియు వేడుకల మధ్య మాల్‌ను ప్రారంభించారు. గౌరవ అతిథులుగా తెలంగాణ పిసిసి గౌరవ అధ్యక్షులు శ్రీ బొమ్మ మహేష్ కుమార్ గౌడ్; తెలంగాణ ఐటి శాఖ గౌరవ మంత్రి శ్రీ దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు; తెలంగాణ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు మరియు మైనారిటీ సంక్షేమ శాఖ గౌరవ మంత్రి శ్రీ మహ్మద్ అజారుద్దీన్; గౌరవ ఎంపీ శ్రీ అనిల్ కుమార్ యాదవ్; రాజేంద్రనగర్ గౌరవ ఎమ్మెల్యే శ్రీ టి. ప్రకాష్ గౌడ్; గౌరవ ఎమ్మెల్సీ శ్రీ పి. మహేందర్ రెడ్డి; ప్రమోటర్లు & డెవలపర్లు శ్రీ తుళ్ల విజయేందర్ గౌడ్, డైరెక్టర్, ఓడియన్ మాల్; శ్రీ అమర్‌నాథ్ వుప్పలంచ, డైరెక్టర్, ఓడియన్ మాల్; శ్రీ నర్సయ్య, ఎండి, శాంతా శ్రీరామ్ కన్‌స్ట్రక్షన్స్; శ్రీ ప్రమోద్ అరోరా, సిఇఓ, పివిఆర్ సినిమాస్; శ్రీ సైఫ్ అలీ ఖాన్ మరియు శ్రీ నజాఫ్ అలీ ఖాన్ ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి శోభను చేకూర్చారు.
 
శాంతా శ్రీరామ్ కన్స్ట్రక్షన్స్, తుల్లాస్ ఫ్యామిలీ, ఫర్జానా ఖాన్, అమర్నాథ్ & తుల్లా ఓడియన్ ఫెసిలిటీ మేనేజ్‌మెంట్ సర్వీసెస్ ద్వారా ప్రచారం చేయబడి మరియు అభివృద్ధి చేయబడిన ఓడియన్ మాల్, స్కేల్ మరియు కార్యాచరణపై బలమైన దృష్టితో, సుమారు 2.1 లక్షల చదరపు అడుగుల మొత్తం మాల్ కార్పెట్ ప్రాంతాన్ని కలిగి ఉంది, దాదాపు 2.8 లక్షల చదరపు అడుగుల ఛార్జ్ చేయదగిన ప్రాంతంతో. ఈ అభివృద్ధిలో ఏడు రిటైల్ స్థాయిలు ఉన్నాయి, మూడు ప్రత్యేక బేస్మెంట్ పార్కింగ్ అంతస్తులున్నాయి. ఈ మాల్ 40 కి పైగా రిటైల్ అవుట్‌లెట్‌లను కలిగి ఉంటుంది, ఫ్యాషన్, జీవనశైలి, ఎలక్ట్రానిక్స్, వినోదం, ఆహారం మరియు సేవల సమతుల్య మిశ్రమాన్ని నిర్ధారించడానికి వర్గాలలో జాగ్రత్తగా ప్రణాళిక చేయబడింది. నగరంలోని అత్యంత రద్దీగా ఉండే జోన్‌లలో ఒకటైన ఈ ప్రాంతంలో సౌకర్యాన్ని నిర్ధారిస్తూ, దాదాపు 350 కార్ పార్కింగ్ స్థలాలు మరియు 500 ద్విచక్ర వాహనాల పార్కింగ్ స్లాట్‌లతో పెద్ద సంఖ్యలో సందర్శకులను ఆకర్షించడానికి తగినంత పార్కింగ్ మౌలిక సదుపాయాలు అందించబడ్డాయి.
 
ఓడియన్ మాల్ డైరెక్టర్ శ్రీ తుల్లా విజయేందర్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ,  ఈ మాల్ ఈ ప్రాంతంలోని మొట్టమొదటి మల్టీప్లెక్స్‌కు నిలయంగా ఉంటుంది, దీనిని INOX నిర్వహిస్తుంది, హైదరాబాద్ చలనచిత్ర సంస్కృతిలో లోతుగా పాతుకుపోయిన ప్రదేశానికి ప్రీమియం సినిమాటిక్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. అదనంగా, ఓడియన్ మాల్ భారతదేశంలో మొట్టమొదటి AI-ఇంటిగ్రేటెడ్ మాల్‌గా స్థానం పొందింది, కార్యాచరణ సామర్థ్యం, సందర్శకుల నావిగేషన్, భద్రత మరియు మొత్తం కస్టమర్ అనుభవాన్ని మెరుగుపరచడానికి స్మార్ట్ సిస్టమ్‌లు ప్రణాళిక చేయబడ్డాయి, ఈ ప్రాంతంలో రిటైల్ మౌలిక సదుపాయాలకు కొత్త బెంచ్‌మార్క్‌ను ఏర్పాటు చేస్తాయి అన్నారు.

