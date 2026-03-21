'ధురంధర్-2' దావాగ్నిలో కాలిపోతారు... రాంగోపాల్ వర్మ
ప్రముఖ దర్శకుడు రాంగోపాల్ వర్మ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ నెల 19వ తేదీన విడుదలైన 'ధురంధర్-2' చిత్రంపై ఆయన ప్రసంసల వర్షం కురిపించారు. ఈ చిత్రాన్ని ఒక బెంచ్ మార్క్గా పెట్టుకుని దర్శకులు తమ చిత్రాలను తీయాలని లేకపోతే, 'ధురంధర్' దావాగ్నిలో కాలిపోతారంటూ శాపనార్థాలు పెట్టారు. పైగా 'ధురంధర్-2' అనేది భారతీయ సినిమాకు ఓ రీసెట్ బటన్ వంటిదని పేర్కొన్నారు. 2026 మార్చి 19వ తేదీకి ముందు తీసిన సినిమాలన్నింటినీ మేకర్స్ మర్చిపోలేకపోతే అవివేకం అవుతుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
'అరుపులు, కేకలు, మసాలా సినిమాలు ఇక వెంటిలేటర్పైకి వెళ్లడం ఖాయం. హీరోలు దేవుళ్లు అనుకుంటున్న ప్రతి ఫిల్మ్ మేకర్ను ఈ మూవీ భయపెడుతోంది. ఇప్పటివరకూ రక్తం చిందించని, నొప్పి తెలియకుండా సినిమాలు తీసిన అవుట్ డేటెడ్ హీరోలందరినీ చంపి, రణ్వీర్ సింగ్ నటనతో సరికొత్తగా జన్మించాడు. తమని తాము దేవుళ్లలా భావిస్తున్నా హీరోలంతా ఇప్పుడు సర్కస్లో విదూషకుల్లా కనిపిస్తారు. ఈ సినిమాకు వచ్చే కలెక్షన్లు చూసి వారి అభిమానగణం భయపడుతుంది'
'యాక్షన్ సన్నివేశాల్లో ఫిజిక్స్, గ్రావిటీ, 50 అడుగుల ఎత్తు ఎగిరిపడటం, రౌడీలు రబ్బరు బంతుల్లా పైకి లేవడం ఇలాంటివి చూపించి కెరీర్ను నిర్మించుకున్న వారందరి పాలిట 'ధురంధర్ 2' పీడకలే. భుజాలు చరుచుకుంటూ పంచ్డైలాగ్లు చెప్పే వారిని కొత్తతరం ప్రేక్షకులు వేటాడుతారు. హీరోలను వైర్లు, క్రేన్లతో పైకిలేపుతూ సన్నివేశాలు తీస్తున్న నిర్మాతలకు చెమటలు పడతాయి. కండలు, వెరైటీ దుస్తులు, హెయిర్ స్టైల్స్ను బట్టికాకుండా శక్తి, సామర్థ్యం, తెలివితేటలు ప్రదర్శించే హీరోలనే ఇకపై ప్రేక్షకులు చూస్తారు' అని వర్మ విశ్లేషించారు.