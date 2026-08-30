'టాక్సిక్' సాహసోపేతమైన ప్రయోగం : రిషబ్ శెట్టి
కన్నడ స్టార్ యశ్ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం టాక్సిక్. ఈ నెల 26వ తేదీన విడుదలైంది. ప్రేక్షకుల నుంచి మిశ్రమ స్పందన వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో కన్నడ చిత్రపరిశ్రమ టాక్సిక్ మూవీకి అండగా నిలించింది. తాజాగా కన్నడ స్టార్ రిషబ్ శెట్టి ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ఈ చిత్రం ఓ సాహసోపేతమైన ప్రయోగం అని అన్నారు. యశ్కు మద్దతుగా రిషబ్ ఎక్స్లో సుదీర్ఘమైన పోస్ట్ పెట్టారు.
'ఒక నటుడిగా ఏదైనా పాత్ర చేస్తున్నప్పుడు.. దానికి పూర్తి స్థాయిలో ప్రాణం పోసేందుకు మనస్ఫూర్తిగా ప్రయత్నిస్తాం. ఒక బలవంతుడి పోరాటాన్ని తెరపై చూపించిన విధానం నన్ను ఎంతో ఆకట్టుకుంది. ఈ సినిమా కథ, పాత్రల ప్రయాణం.. సాధారణ చిత్రాల్లా కమర్షియల్ పంథాలో సాగకపోవచ్చు.. అంతమాత్రాన వాళ్లు ఎంచుకున్న దారి తప్పు అని కాదు. ఒక ఆలోచనను సినిమాగా మలచి, తెరపైకి తీసుకురావడం వెనుక ఎంతో భారీ శ్రమ దాగి ఉంటుంది' అని రిషబ్ పేర్కొన్నారు.
పాత్ర కోసం యశ్ పడిన కష్టాన్ని రిషబ్ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. ఇదొక సాహసోపేతమైన ప్రయోగమని, యశ్కు తాను ఎప్పుడూ అండగా ఉంటానని స్పష్టం చేశారు. 'కన్నడ సినిమాను అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లాలన్న నీ తపనను మేం ప్రేమిస్తున్నాం' అని యశ్ను ఉద్దేశించి పోస్ట్ చేశారు. అలాగే దర్శకురాలు గీతు మోహన్దాస్కు, నిర్మాతలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
కన్నడ అగ్ర హీరోలు ఉపేంద్ర, కిచ్చా సుదీప్ కూడా 'టాక్సిక్' సినిమాకు, యశ్కు తమ పూర్తి మద్దతు ప్రకటించారు. కాగా, 'కేజీఎఫ్' ఫ్రాంచైజీ తర్వాత యశ్ నుంచి వచ్చిన సినిమా కావడంతో 'టాక్సిక్'పై ముందే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. అయితే, ప్రేక్షకులు ఆశించిన రెగ్యులర్ యాక్షన్ చిత్రాలకు పూర్తి భిన్నంగా ఉండడం, ఇతర కొన్ని కారణాల వల్ల సోషల్ మీడియాలో దీనిపై చర్చ జరుగుతోంది.