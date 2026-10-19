Riteish Deshmukh: రామ్ పోతినేని దర్శకత్వంలో రితేశ్ దేశ్ముఖ్ టాలీవుడ్ అరంగేట్రం
రామ్ పోతినేని, సంయుక్త.జోడీగా రామ్ పోతినేని దర్శకత్వంలో రూపొందుతోన్న తన 23 సినిమాలో రితేశ్ దేశ్ముఖ్ ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని రాపో సినిమాటిక్స్ బ్యానర్పై నిర్మాత కృష్ణ పోతినేని భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు. ‘ఏక్ విలన్’, ‘రైడ్ 2’తో పాటు ఇటీవల బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచిన ‘రాజా శివాజీ’ వంటి చిత్రాల్లో రితేశ్ దేశ్ముఖ్ అద్భుతంగా నటించి ప్రేక్షకులని అలరించారు.
Riteish Deshmukh and Rampotineni
#RAPO23 కోసం రామ్ పోతినేని ఈ కథకు, తొలిసారిగా తెరకెక్కిస్తున్న నియో-నాయర్ వరల్డ్ కి మరింత బలాన్ని చేకూర్చేలా నటీనటులు, సాంకేతిక బృందాన్ని ఎంతో జాగ్రత్తగా ఎంపిక చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు రితేశ్ దేశ్ముఖ్ వంటి నటుడిని కీలక పాత్ర కోసం తీసుకోవడం ఈ ప్రాజెక్ట్ను ఎంత ప్రత్యేకంగా రూపొందిస్తున్నారో తెలియజేస్తోంది.
సినిమా కథతో పాటు తన పాత్ర కూడా నచ్చడంతో రితేశ్ దేశ్ముఖ్ వెంటనే ఈ ప్రాజెక్ట్కు అంగీకారం తెలిపారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో జరుగుతున్న షూటింగ్ షెడ్యూల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు.
చిత్ర బృందం తాజాగా షూటింగ్ లొకేషన్లో తీసిన వీడియోను విడుదల చేసింది. సినిమాలోని భారీ సెట్ను ఈ వీడియోలో చూపించారు. వీడియోలో రితేశ్ దేశ్ముఖ్ సెట్లోకి అడుగుపెడుతున్న దృశ్యాలు కనిపిస్తాయి. అక్కడ హీరో, దర్శకుడు రామ్ పోతినేని ఆయనకు ఆత్మీయంగా హగ్ ఇచ్చి స్వాగతం పలికారు. ఈ బీటీఎస్ వీడియో ప్రస్తుతం సినిమా అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది.
జాతీయ అవార్డు గ్రహీత సినిమాటోగ్రాఫర్ తిరునవుక్కరసు ( తిరు) ఈ చిత్రానికి సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు. ఏఎస్ ప్రకాశ్ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. పీటర్ హెయిన్, విక్రమ్ మోర్, కెవిన్ యాక్షన్ సన్నివేశాలను రూపొందిస్తున్నారు.
బలమైన సాంకేతిక బృందం, భారీ నిర్మాణ విలువలు రామ్ పోతినేని విజన్కు తోడవడంతో #RAPO23 ఒక ప్రత్యేకమైన సైకలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా రూపుదిద్దుకుంటోంది.