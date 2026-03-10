Ritu Varma: గోపీచంద్ 33 సినిమాలో విల్లు ఎక్కుపెట్టిన సత్యవతిగా రీతువర్మ లుక్
Gopichand 33 movie - Ritu Varma look
టి గోపీచంద్, విజనరీ దర్శకుడు సంకల్ప్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో, శ్రీనివాసా సిల్వర్ స్క్రీన్ బ్యానర్పై శ్రీనివాసా చిట్టూరి భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న హిస్టారికల్ మూవీ గోపీచంద్33 తో రాబోతున్నారు. పవన్ కుమార్ ప్రజెంట్స్ చేస్తున్న ఈ చిత్రం గోపీచంద్ కెరీర్లోనే అత్యంత భారీ చిత్రాలలో ఒకటిగా రూపొందుతోంది.
కాగా, నేడు ఈ సినిమాకు సంబంధించిన నాయికగా రీవూవర్మ నటిస్తోందని చిత్ర యూనిట్ ప్రకటిస్తూ పోస్టర్ ను విడుదలచేసింది. గోపీచంద్ 33 సినిమాలో విల్లు ఎక్కుపెట్టిన సత్యవతిగా రీతువర్మ లుక్ విడుదల చేసింది. ఈ చిత్రకథ కూడా పురాతన కాలం నాటి నేపత్యంగా వుండబోతోందని తెలుస్తోంది. 7వ దశాబ్దంనాటి కథగా మలుస్తున్నారని చెబుతున్నారు.పీరియాటిక్ డ్రామాగా గోపీచంద్ కెరీర్ లొో బిగ్గెస్ట్ చిత్రంగా వుంటుందని నిర్మాత శ్రీనివాసా చిట్టూరి తెలియజేస్తున్నారు.
ఇటీవలే, ప్రముఖ యాక్షన్ కొరియోగ్రాఫర్ వెంకట్ మాస్టర్ పర్యవేక్షణలో చిత్ర బృందం భారీ, హై ఇంటెన్సిటీ క్లైమాక్స్ సీక్వెన్స్ ని పూర్తి చేశారు. ఈ చిత్రానికి సినిమాటోగ్రాఫర్: సౌందర్ రాజన్, ఎడిటర్: చోటా కె ప్రసాద్, ఫైట్ మాస్టర్స్: వెంకట్, పృథ్వీ, రియల్ సతీష్, డ్యాన్స్ మాస్టర్స్: శంకర్, విజయ్ పోలంకి.