బుధవారం, 4 మార్చి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : బుధవారం, 4 మార్చి 2026 (10:59 IST)

Toxic: postponed: యుద్ధం కారణంగా రాకింగ్ స్టార్ యష్ నటించిన టాక్సిక్: విడుదల వాయిదా

Toxic: Yash, Kiara Advani
Toxic: Yash, Kiara Advani
కెవిఎన్ ప్రొడక్షన్స్ మరియు మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ ఈరోజు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న యాక్షన్-డ్రామా, టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్ కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేట్రికల్ విడుదల యొక్క వ్యూహాత్మక రీషెడ్యూలింగ్‌ను ప్రకటించాయి. మొదట మార్చి 19, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రీమియర్‌కు షెడ్యూల్ చేయబడింది, మధ్యప్రాచ్యంలో కొనసాగుతున్న అస్థిరత పెరుగుదల మరియు ప్రాంతీయ అస్థిరత కారణంగా ఈ చిత్రం విడుదల జూన్ 4, 2026కి మార్చబడింది.
 
వారి ప్రధాన పంపిణీ భాగస్వామి అయిన ఫార్స్ ఫిల్మ్స్ సలహా మేరకు, గల్ఫ్ ప్రాంతంలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు మరియు దాని ఫలితంగా సినిమా కార్యకలాపాలకు అంతరాయాలు ఏర్పడటంతో విడుదలను తిరిగి షెడ్యూల్ చేయాలనే నిర్ణయం తీసుకోబడింది, ఇది ఈ చిత్రం యొక్క బహుళ భాషా ప్రపంచ విడుదలకు కీలకమైన మార్కెట్. నిర్మాతలు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రాంతీయ పరిణామాలను అత్యంత జాగ్రత్తగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. మార్చి 8న బెంగళూరులో దేశవ్యాప్తంగా మీడియాతో గ్రాండ్ ట్రైలర్ లాంచ్ కోసం నిర్మాతలు సిద్ధమవుతున్న సమయంలో ఈ ప్రకటన వచ్చింది. మార్చి 19, 2026న విడుదల తేదీ కంటే ముందే నిర్మాతలు సినిమా చివరి ప్రచార షెడ్యూల్‌ను రూపొందించారు.
 
సినిమా మొదటి సింగిల్ ‘తబాహి’ మార్చి 2న విడుదలకు సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ, నిర్మాతలు మ్యూజిక్ వీడియోను నిలిపివేసి, లాక్ చేయబడిన ప్రమోషనల్ రోల్ అవుట్‌ను క్షణికంగా పాజ్ చేయాలని ఎంచుకున్నారు మరియు ఒకటి లేదా రెండు రోజుల్లో యాక్టివేట్ చేయాలి.
 
KVN ప్రొడక్షన్స్ మరియు మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ నుండి అధికారిక ప్రకటన ఇలా పేర్కొంది -
 
టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్ అనేది ప్రపంచ ప్రేక్షకుల కోసం సినిమాను సృష్టించాలనే దార్శనికతతో మేము రూపొందించిన చిత్రం. కన్నడ మరియు ఇంగ్లీషులో చిత్రీకరించబడిన ఇది, ఇంట్లో మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులతో కనెక్ట్ అవ్వాలనే దృఢ నిశ్చయంతో నిర్మించబడింది.
సంవత్సరాల అంకితభావంతో పనిచేసిన తర్వాత, మార్చి 19న మా చిత్రాన్ని మీ అందరితో పంచుకోవడానికి మేము సంతోషిస్తున్నాము. అయితే, ముఖ్యంగా మధ్యప్రాచ్యంలో ప్రస్తుత అనిశ్చితి, సాధ్యమైనంత విస్తృత ప్రేక్షకులను చేరుకోవడం మరియు వారితో కనెక్ట్ అవ్వడం అనే మా లక్ష్యాన్ని ప్రభావితం చేసే పరిస్థితిని సృష్టించింది.
 
కాబట్టి, మా భాగస్వాములు మరియు మా ప్రేక్షకుల ప్రయోజనాల దృష్ట్యా, మా విడుదలను తిరిగి షెడ్యూల్ చేయడానికి మేము కష్టమైన కానీ జాగ్రత్తగా పరిగణించిన నిర్ణయం తీసుకున్నాము.
 
మీ అవగాహన మరియు సహనానికి ధన్యవాదాలు మరియు మీ నిరంతర ప్రేమ మరియు మద్దతు కోసం మేము ఎదురుచూస్తున్నాము.
 
టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్ ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సినిమాల్లో ఇంగ్లీష్ మరియు భారతీయ భాషలలో జూన్ 4, 2026న విడుదల అవుతుంది.
 
టాక్సిక్ స్టార్స్ యష్, నయనతార, కియారా అద్వానీ, హుమా ఖురేషి, రుక్మిణి వసంత్ మరియు తారా సుతారియా కీలక పాత్రల్లో నటించారు. యష్ రచన మరియు గీతు మోహన్‌దాస్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం కన్నడ మరియు ఆంగ్లంలో ఏకకాలంలో చిత్రీకరించబడింది, హిందీ, తమిళం, తెలుగు మరియు మలయాళంలో డబ్ చేయబడిన వెర్షన్‌లతో - దాని ప్రపంచ ఆశయాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది. కెవిఎన్ ప్రొడక్షన్స్ మరియు మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ నిర్మించిన టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్ జూన్ 4, 2026న విడుదల కానుంది.

