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Written By దేవీ
Last Updated : Saturday, 25 July 2026 (18:11 IST)

Rohit Nara : వినికిడి లోపం గల సౌండ్ ఇంజినీర్ గా రోహిత్ నారా టైటిల్ ప్రకటన

Sound Engineer... Rohit Nara
Written By: దేవీ
Updated: Sat, 25 Jul 2026 (18:11 IST)
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Sound Engineer... Rohit Nara
మైక్ లో అరుస్తున్నా పక్కన ఏమి జరుగుతుందో పట్టించుకోకుండా ధ్యాన్యం చేస్తున్న రోహిత్ నారా కొత్త సినిమా సౌండ్ ఇంజినీర్ లుక్ విడుదలైంది. ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా దీనిని విడుదల చేశారు. ఎంత గట్టిగా అరిచినా వినిపించదు అనేలా ఈరోజు టైటిల్ ప్రకటన, మోషన్ పోస్టర్ విడుదల చేశారు. చినిమిల్లి మణికుమార్ దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. భరత్ చౌదరి నిర్మించిన ఈ చిత్రం అన్ని వర్గాల  ప్రేక్షకులను అలరించేలా రూపొందిస్తున్నారు.
 
 
రోహిత్ నారాకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, చిత్ర నిర్మాతలు టైటిల్,  ఫస్ట్-లుక్ పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు. ఈ చిత్రానికి 'సౌండ్ ఇంజనీర్' అనే ఇంట్రస్టింగ్ టైటిల్ పెట్టారు. స్పీకర్‌లా కనిపించే హార్ట్ సింబల్ 'O' అక్షరంతో కూడిన క్రియేటివ్ డిజైన్ టైటిల్ లోగో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. చేతితో రాసిన నోట్స్, ధ్వని తరంగాలు, విచిత్రమైన డూడుల్స్‌తో కూడిన ఈ డిజైన్, హీరో ఇంట్రస్టింగ్ వరల్డ్ ని పరిచయం చేస్తుంది.
 
ఫస్ట్-లుక్ పోస్టర్ రోహిత్ నారాను సరికొత్త అవతారంలో పరిచయం చేస్తుంది. తెల్లటి కుర్తా, పైజామా ధరించి, అతను ఒక టెర్రస్ అంచున కళ్ళు మూసుకుని ప్రశాంతంగా ధ్యానం చేస్తూ కనిపించారు. కూల్ పాస్టెల్ రంగులతో కలిసి, పోస్టర్‌కు ఆహ్లాదకరమైన ఫీలింగ్ ని అందిస్తోంది.
 
టైటిల్ తో పాటు, కథానాయకుడి ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేసే ఒక కాన్సెప్ట్ వీడియోను విడుదల చేశారు. హాస్యనటుడు సుదర్శన్ వాయిస్ తో ఈ వీడియో, రోహిత్ నారా పాత్రకు వినికిడి లోపం ఉందని తెలివిగా సూచిస్తూ, అతనికి "సౌండ్ ఇంజినీర్" అనే ట్యాగ్ తెచ్చిపెట్టింది.
 
టైటిల్, కాన్సెప్ట్ వీడియో  ప్రేమ, హాస్యం, భావోద్వేగాలు, సంగీతాన్ని మిళితం చేసే కథను సూచిస్తుంది. ఈ ఫస్ట్ లుక్ సినిమాపై ఆసక్తిని రేకెత్తించడంలో సక్సెస్ అయ్యింది.
 
రోహిత్ నారా సరసన నయన్ సరిక కథానాయికగా నటిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో నరేష్ వికె, రోహిణి, సంపత్, అజయ్‌లతో సహా పలువురు ప్రముఖ సహాయ నటీనటులు కీలక పాత్రలలో నటించారు. వినోదాన్ని మరింత పెంచుతూ, వెన్నెల కిషోర్, సుదర్శన్, బ్రహ్మాజీ,  రఘు కారుమంచి తమ అద్భుతమైన కామెడీ టైమింగ్ తో నవ్వులు పంచనున్నారు.
 
నటీనటులు: రోహిత్ నారా, నయన్ సారిక, నరేష్ వికె, రోహిణి, సంపత్, అజయ్, వెన్నెల కిషోర్, సుదర్శన్, బ్రహ్మాజీ, రఘు కారుమంచి తదితరులు.
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