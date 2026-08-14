హైదరాబాద్ను ఉర్రూతలూగించనున్న రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్
ఫ్రెంచ్ మోంటానా, ఎల్.వి. రేవంత్, నిఖిత గాంధీ, డిజే సాహిల్ గులాటి, పాయల్ ధరేలతో హైదరాబాద్ను ఉర్రూతలూగించనున్నది రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్. 2026 ఆగస్ట్ 22న గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో సంగీతం, గేమింగ్, అద్భుతమైన అనుభవాలను ఒకచోట చేర్చుతూ, లివింగ్ ఇట్ లార్జ్ భావనకు నిజమైన నిదర్శనం.
రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్- జనరేషన్ లార్జ్ యొక్క ఒరిజినల్ సౌండ్- హైదరాబాద్కు వచ్చింది. బాలీవుడ్కి చెందిన గుర్తుండిపోయే పాటలను హిప్-హాప్ యొక్క అత్యంత ఉల్లాసోత్సాహంతో కలిపింది. వేదిక మాత్రమే కాకుండా, ఈ ఉత్సవం గేమింగ్, సమకాలీన పాప్ సంస్కృతిలో లీనమయ్యే ప్రదేశంగా కూడా మారుతుంది. ఇవి ప్రత్యక్ష వినోదాన్ని పునర్నిర్వచించాయి.
ఫ్రెంచ్ మోంటానా, ఎల్.వి. రేవంత్, నిఖిత గాంధీ, డిజే సాహిల్ గులాటీ, పాయల్ ధరేల ఉత్కంఠభరితమైన ప్రదర్శనలతో రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్ మేజిక్కు రండి, చూడండి.
తేదీ- 22 ఆగస్ట్ 2026.
వేదిక- గచ్చిబౌలి స్టేడియం.
సమయం- మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుండి.
స్కిల్ బాక్స్లో టిక్కెట్లు లభ్యం.