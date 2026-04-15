Samantha: రుద్ర కాల ప్రేక్షకుల మనసు దోచుకోవాలి : సమంత
Samantha unveiled the title of Rudra Kala
కన్నడ స్టార్ హీరో దిగంత్ తన కొత్త మూవీ టైటిల్ రుద్ర కాల ను స్టార్ హీరోయిన్ సమంత విడుదల చేశారు. అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ, ఈ చిత్రం లో నటిస్తున్న దిగంత్ కు, రుద్ర కాల మూవీ టీమ్ కు అభినందలు తెలిపారు. ఈ మూవీ ఘనవిజయం సాధించాలని. ప్రేక్షకుల మనసు దోచుకోవాలని ఆశీర్వదించారు
హీరో దిగంత్ మాట్లాడుతూ ,ఈ స్టోరీ నాకు మా డైరెక్టర్ గోపి గారు చెప్పినపుడు మొదటి సిట్టింగ్ లోనే ఒకే చేశాను..టైటిల్ సమంత చేతులు మీదుగా రిలీజ్ చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా డైరెక్టర్ గోపి ,ప్రొడ్యూసర్ రమేష్ నాయక్, మూవీ టీమ్ అందరికీ నా కృతఙ్ఞతలు .
డైరెక్టర్ గోపి మాట్లాడుతూ, టైటిల్ పోస్టర్ ను సమంత రిలీజ్ చేయడం మాకు దక్కిన మొదటి విజయంగా భావిస్తున్నాం. రుద్ర కాల తెలుగు, కన్నడ ఒకేసారి షూట్ కంప్లీట్ చేసి రిలీజ్ అవుతుంది. ఇది నాకు నాలుగో చిత్రం, నన్ను నమ్మిన హీరో దిగంత్, మా ప్రొడ్యూసర్ రమేష్ నాయక్ కి ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటానన్నారు
ప్రొడ్యూసర్ రమేష్ నాయక్ మాట్లాడుతూ, డైరెక్టర్ గోపి చెప్పిన స్క్రిప్ట్ నాకు ఫ్రెష్ గా అనిపించింది మా ప్రొడక్షన్ లో ఇలాంటి మూవీ రావడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. అలాగే మా హీరో దిగంత్ ఈ నెల ఆఖరులో మూవీ పూజ ఉంటుందన్నారు .
అలాగే ఈ మూవీ కథను రమేష్ అందిస్తున్నారు, క్రిస్టోఫర్ జోసెప్ సినిమాటోగ్రఫీ వర్క్ చేస్తున్నారు. లైన్ ప్రొడ్యూసర్ నవీన్, ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ శివరాజ్, అసోసిటెడ్ డైరెక్టర్ రమేష్ కె పూజారి, పి ర్ ఓ దినేష్ కె .