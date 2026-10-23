Rukmini Vasanth: డైరెక్టర్ శ్రీ కార్తిక్ చిత్రంలో హీరోయిన్ గా రుక్మిణి వసంత్
Rukmini Vasanth new look
రుక్మిణి వసంత్, దర్శకుడు శ్రీ కార్తిక్ కలయికలో తెరకెక్కనున్న ఈ కొత్త సినిమా. ‘సప్త సాగరాలు దాటి’ చిత్రంలో తన అద్భుతమైన నటనతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రుక్మిణి వసంత్ ఈ సినిమాలో కథానాయికగా నటించనున్నారు. దేవ్ రామనాథ్, వినాయక్ వైద్యనాథన్ కూడా కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
తాజాగా మేకర్స్ ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన అనౌన్స్మెంట్ వీడియోను విడుదల చేశారు. ఇందులో రుక్మిణి వసంత్ను ‘తారా’గా పరిచయం చేశారు. ఈ వీడియోతో సినిమాపై ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. దర్శకుడు శ్రీ కార్తిక్, నటులు దేవ్ రామనాథ్, వినాయక్ వైద్యనాథన్ కలిసి ‘తారా’ పాత్రను ఖరారు చేయడానికి సమయం మించిపోతోందని చర్చించుకుంటుండగా, వారికి ఓ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అది వారిని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఇలా ఆసక్తికరమైన సరదా సన్నివేశాలతో సాగిన వీడియో చివర్లో రుక్మిణి వసంత్ను పరిచయం చేశారు.
చిత్రాన్ని సిరుని సినీ కార్పొరేషన్, మ్యాడ్బాయ్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. సాయికృష్ణ గడ్వాల్ సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. నిర్మాత జస్వంత్ నడిపల్లితో అనుబంధం ఉన్న సిరుని సినీ కార్పొరేషన్ గతంలో రాహుల్ రవీంద్రన్ దర్శకత్వం వహించిన ‘చి ల సౌ’ చిత్రానికి మద్దతుగా నిలిచింది. ఈ సినిమా ఉత్తమ ఒరిజినల్ స్క్రీన్ప్లే విభాగంలో జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డును అందుకుంది. కంటెంట్కు ప్రాధాన్యమిచ్చే సినిమాలు, విభిన్నమైన కథనాలను ప్రోత్సహిస్తూ సిరుని సినీ కార్పొరేషన్ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించుకుంది.
దేవ్ రామనాథ్, శ్రీ కార్తిక్ నేతృత్వంలోని మ్యాడ్బాయ్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ విభిన్నమైన, ఒరిజినల్ కథలను రూపొందించే క్రియేటర్ ఆధారిత కంటెంట్ స్టూడియోగా గుర్తింపు పొందింది. వీరు రూపొందించిన పాపులర్ తమిళ వెబ్ సిరీస్ ‘ఐ హేట్ యు – ఐ లవ్ యు’, అవార్డు గెలుచుకున్న షార్ట్ ఫిల్మ్ ‘చైల్డ్హుడ్ డైరీస్’ ప్రేక్షకుల నుంచి విశేష ఆదరణ పొందాయి.
ఈ కొత్త ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్మెంట్ కోసం గత ఏడాదిన్నర కాలంగా ఈ సినిమాను రూపొందించడానికి తాము చేసిన ప్రయాణాన్ని ప్రతిబింబించేలా ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రత్యేక డాక్యు-డ్రామా రీల్ సిరీస్ను చిత్రబృందం రూపొందించింది. తాజాగా విడుదల చేసిన అనౌన్స్మెంట్ వీడియో ఆ సిరీస్లో ఒక కీలకమైన మైలురాయిగా నిలిచింది.
‘కీడా కోలా’, ‘కాంత’ వంటి ప్రత్యేకమైన చిత్రాలతో అనుబంధం ఉన్న సాయికృష్ణ గద్వాల్ ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్లో కో-ప్రొడ్యూసర్గా భాగమయ్యారు.
విభిన్నమైన ఆలోచనలు, వినూత్నమైన కథన విధానాలు ఈ ప్రాజెక్ట్కు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి. రుక్మిణి వసంత్, శ్రీ కార్తిక్తో పాటు మ్యాడ్బాయ్స్ సృజనాత్మక బృందం కలిసి పనిచేస్తుండటంతో, రాబోయే చిత్రాల్లో ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించాల్సిన ప్రాజెక్ట్గా ఇది నిలుస్తోంది.
‘తారా’ గ్లింప్స్తో సినిమా కథా ప్రపంచం, వినోదభరితమైన టోన్పై ఓ ఆసక్తికరమైన పరిచయాన్ని అందించిన మేకర్స్, త్వరలోనే టైటిల్ను ప్రకటించనున్నారు.