మంగళవారం, 6 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 6 జనవరి 2026 (18:39 IST)

Rukmini Vasanth: టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫ‌ర్ గ్రోన్ అప్స్‌ లో రుక్మిణి వ‌సంత్ లుక్

Rukmini Vasanth
Rukmini Vasanth
యష్ మూవీ టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీటేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్ క్రేజీ అప్‌డేట్స్‌తో అంచ‌నాలు రోజు రోజుకీ పెరుగుతూ వ‌స్తున్నాయి. తాజాగా ఈ భారీ యాక్షన్ డ్రామాలో రుక్మిణి వసంత్ ను మెలిస్సా పాత్రలో పరిచయం చేస్తూ లుక్ పోస్ట‌ర్‌ను మేక‌ర్స్ మంగ‌ళ‌వారం రోజున రిలీజ్ చేశారు. పోస్ట‌ర్‌ను గ‌మ‌నిస్తుంటే ఆమె  అందంగా, అధికారంతో, ఎలాంటి భయం లేకుండా కనిపించనుందనే పాత్ర‌లో క‌నిపించ‌నుంద‌నే విష‌యం తెలుస్తోంది.
 
య‌ష్‌, గీతూ మోహన్ దాస్ కాంబో అనౌన్స్‌మెంట్ రోజు నుంచే అంద‌రిలోనూ ఎగ్జ‌యిట్‌మెంట్‌ను క్రియేట్ చేసింది. ఇప్పుడు య‌ష్‌తో క‌లిసి రుక్మిణి వ‌సంత్ న‌టించ‌టంతో ఇదింకా ప్ర‌త్యేక‌తంగా అనిపిస్తోంది. డైరెక్ట‌ర్ గీతు క‌థలో చెప్పాల‌నుకున్న డెప్త్, సీరియ‌స్‌నెస్ అర్థం చేసుకుని త‌న‌దైన న‌ట‌న‌తో భావోద్వేగాల‌ను అద్బుతంగా ప‌లికించేలా స‌హ‌జంగా ఒదిగిపోయే న‌టి రుక్మిణి.
 
నాడియాగా కియారా అద్వానీ, ఎలిజిబెత్ పాత్ర‌లో హుమా ఖురేషి, గంగ రోల్‌లో న‌య‌న‌తార‌, రెబెకా క్యారెక్ట‌ర్‌లో తారా సుతారియా న‌టిస్తున్నారు. వీరి పాత్ర‌ల‌కు సంబంధించిన లుక్స్‌ విడుద‌ల త‌ర్వాత  ‘టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీటేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్’  నుంచి మెల్లిసా పాత్ర‌లోని రుక్మిణి వ‌సంత్‌ను ప‌రిచ‌యం చేయ‌టం చూస్తే ఈ క‌థాప్ర‌పంచం మ‌రింత డెప్త్‌గా ఉంద‌నే విష‌యం తెలుస్తుంది. 1960 చివ‌ర‌లో జ‌రిగే రంగుల ప్ర‌పంచంలో త‌క్కువ వెలుతురుండే ప్ర‌దేశంలో జ‌రుగుతున్న పార్టీ నేప‌థ్యంలో ఈ సన్నివేశం ఉంటుంది. మెల్లిసా పాత్ర ఆత్మ‌విశ్వాసంతో ఉంటుంది. ఆమె చూపులో ఓ తీక్ష‌ణ‌త‌ను చూడొచ్చు. ఆమె చుట్టూ ఉన్న ప్ర‌పంచం ప‌క్క‌నున్న వారిని ప‌ట్టించుకోకుండా తేలిపోతుంటే, మెల్లిసా మాత్రం త‌న ల‌క్ష్యం వైపు చాలా స్ప‌ష్టంగా అడుగులేస్తుంటుంది. అక్క‌డున్న వారంద‌రి దృష్టిని ఆక‌ర్షించేలా ఆమె న‌డ‌క ఉంది. ఇది ఎంత బావుంటుందంటే.. ఆ ప్ర‌దేశమంతా ఆమె ఆధీనంలోనే ఉన్నంత‌గా.
 
ఈ సంద‌ర్భంగా డైరెక్ట‌ర్ గీతూ మోహ‌న్ దాస్ మాట్లాడుతూ ‘‘రుక్మిణిలో నాకు నచ్చే విషయమేమంటే.. నటిగా డైరెక్టర్ చెప్పింది చేస్తే చాలని ఆలోచించే వ్య‌క్తి కాదు. చాలా తెలివైన‌ది. పాత్ర‌ను అర్థం చేసుకుంటుంది. పాత్ర గురించి ఆమె వేసే ప్ర‌శ్న‌లు చాలా ఆస‌క్తిని క‌లిగిస్తాయి. డైరెక్ట‌ర్‌గా అవి న‌న్నెంతో ఆలోచింప‌చేశాయి. కొన్ని సంద‌ర్భాల్లో నా నిర్ణ‌యాల‌ను ప్ర‌శ్నించుకునేలా చేశాయి. ఆమె న‌టిస్తున్న‌ప్పుడు స్క్రీన్‌ను చూస్తే ఆమె ఎంత తెలివైన‌ది.. మ‌నం చెప్ప‌ని విష‌యాల‌ను కూడా ఇంప్రవైజ్ చేసి చెబుతుంద‌నిపిస్తుంది. షూటింగ్ షాట్స్ గ్యాప్‌లో ఆమె నిశ్శబ్దంగా తన జర్నల్‌లో రాసుకోవ‌టాన్ని నేను చాలా సార్లు చూశాను. సెట్‌లో జరిగిన చిన్న సంఘటనలు, తన ఆలోచనలను ఆమె అందులో రాసుకుంటుంటుంది. ఇదే ఆమె యాక్టింగ్ వెనుకున్న ర‌హ‌స్య‌మ‌ని తెలుస్తుంది. ఆమె త‌న‌తో తాను ఓ లోకాన్ని నిర్మించుకుంటూ ఉంటుంది. ఆమె ప‌ని చేసే తీరు ఆలోచ‌నాత్మ‌కంగా ఉంటుంది. నిజం చెప్పాలంటే ఆమె జ‌ర్న‌ల్‌లో పేజీలను మ‌నం ఒక్క‌సారి చ‌దివితే బావుండేద‌నిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆమె న‌ట‌న‌లోని డెప్త్.. ఆపాత్ర వెనుకున్న భావాన్ని అర్థం చేసుకోవాల‌నే ఆస‌క్తి అందులోనుంచి వ‌చ్చిందే’’ అన్నారు.
 
యష్, గీతూ మోహన్‌దాస్ కలిసి కథను రాసి.. గీతూ మోహన్‌దాస్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ‘టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీటేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్’ సినిమాను ఇంగ్లిష్, కన్నడ భాషల్లో ఒకేసారి చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను హిందీ, తెలుగు, తమిళం, మలయాళం సహా మరికొన్ని భాషల్లో డబ్బింగ్ చేసి విడుదల చేస్తున్నారు. దీంతో ఈ చిత్రంపై అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భారీ అంచ‌నాలున్నాయి. అద్భుత‌మైన న‌టీన‌టులు, సాంకేతిక నిపుణులు ఈ సినిమాకు వ‌ర్క్ చేస్తున్నారు. సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలను నేషనల్ అవార్డు గ్రహీత రాజీవ్ రవి నిర్వహిస్తుండగా.. సంగీతాన్ని రవి బస్రూర్ అందిస్తున్నారు. ఎడిటింగ్‌ను ఉజ్వల్ కులకర్ణి, ప్రొడక్షన్ డిజైన్‌ను టీపీ అబీద్ చూసుకుంటున్నారు. హాలీవుడ్ యాక్షన్ డైరెక్టర్ జేజే పెర్రీ (జాన్ విక్ ఫేమ్)తో పాటు నేషనల్ అవార్డు గెలుచుకున్న అన్బరివ్ యాక్ష‌న్ స‌న్నివేశాల‌ను డిజైన్ చేశారు.
 
‘టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీటేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్’ సినిమాను కెవిఎన్ ప్రొడ‌క్ష‌న్స్‌, మాన్‌స్ట‌ర్ మైండ్ క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్స్‌పై వెంక‌ట్ కె.నారాయ‌ణ‌, య‌ష్ నిర్మిస్తున్నారు. సినిమా 2026 మార్చి 19న ఈద్, ఉగాది, గుడి పడ్వా పండుగలు కలిసి వచ్చే లాంగ్ వీకెండ్‌ సమయంలో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్‌కు సిద్ధమవుతోంది.

వెనెజులా ముగిసింది, గ్రీన్ ల్యాండ్ పైన ట్రంప్ కన్ను, ఏం జరుగుతుంది?

వెనెజులా ముగిసింది, గ్రీన్ ల్యాండ్ పైన ట్రంప్ కన్ను, ఏం జరుగుతుంది?వెనెజులా అధ్యక్షుడిని అదుపులోకి తీసుకున్న అమెరికా ఇప్పుడు తన దృష్టిని మరో ప్రాంతంపై సారిస్తోంది. దీనికి నిదర్శనం అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలు. ఆయన మాట్లాడుతూ... మరో 20 రోజుల్లో గ్రీన్ ల్యాండ్ గురించి మాట్లాడుకుందామంటూ చెప్పడంతో ఇది కాస్తా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ట్రంప్ వ్యాఖ్యలపై డెన్మార్క్ ప్రధాని ఫ్రెడెరిక్సన్ మరింత ఘాటుగా స్పందించారు. నాటో లోని సభ్యదేశంపై అలాంటి చర్యకు దిగితే నాటోకి బీటలు వారతాయంటూ హెచ్చరించారు. సోవియట్ యూనియన్ విస్తరణను అడ్డుకట్ట వేసేందుకు 12 దేశాలు 1949లో నాటోను ఏర్పాటు చేసి అందులో సభ్యులయ్యాయి.

Power Bills: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో తగ్గనున్న విద్యుత్ బిల్లులు.. చంద్రబాబు నాయుడు

Power Bills: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో తగ్గనున్న విద్యుత్ బిల్లులు.. చంద్రబాబు నాయుడుఆంధ్రప్రదేశ్‌లో విద్యుత్ బిల్లులు తగ్గనున్నాయి. విద్యుత్ రంగంలో తమ ప్రభుత్వం బలమైన ఫలితాలను సాధించిందని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. టారిఫ్ పెంపుదల నుండి టారిఫ్ తగ్గింపు వైపు స్పష్టమైన మార్పు వచ్చిందని చెప్పారు. గత వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వం ట్రూఅప్ ద్వారా టారిఫ్‌లను పెంచిందని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. దీనికి విరుద్ధంగా, తమ ప్రభుత్వం ట్రూ డౌన్ ద్వారా టారిఫ్‌లను తగ్గించిందని ఆయన తెలిపారు.

ఏపీ పోలీసులు నీళ్లు లేని బావిలో దూకండి: ఆర్కే రోజా వివాదాస్పదం (video)

ఏపీ పోలీసులు నీళ్లు లేని బావిలో దూకండి: ఆర్కే రోజా వివాదాస్పదం (video)వైసిపి నాయకురాలు, మాజీమంత్రి ఆర్కే రోజా వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసారు. నెల్లూరులో మీడియాతో మాట్లాడుతూ... ఏపీ పోలీసులు నీళ్లు లేని బావిలో దూకి చావాలంటూ వ్యాఖ్యానించారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పోలీసు వ్యవస్థను చూసి అంతా నవ్వుతున్నారనీ, ఇందుకు ఏపీ పోలీసులు సిగ్గుపడాలంటూ విమర్శించారు. మన దేశంలోనే ఏపీ పోలీసు డిపార్టుమెంట్ అట్టడుగుస్థాయిలో వుందనీ, ఏపీ పోలీసు వ్యవస్థపై కేంద్రం విడుదల చేసిన నివేదిక చూసి హోమంత్రి అనిత, సీఎం చంద్రబాబు సిగ్గుపడాలంటూ చెప్పారు. రాష్ట్రంలో రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం నడుస్తోందనీ, పోలీసులు పసుపు చొక్కాలు తొడుక్కుని తెలుగుదేశం పార్టీ చెప్పింది చేస్తున్నారంటూ విమర్శించారు.

Jana Sena: తెలంగాణలోని అన్ని పార్టీ కమిటీలను రద్దు చేసిన జనసేన

Jana Sena: తెలంగాణలోని అన్ని పార్టీ కమిటీలను రద్దు చేసిన జనసేనజనసేన తెలంగాణలోని అన్ని పార్టీ కమిటీలను రద్దు చేస్తూ అధికారిక ప్రకటన జారీ చేసింది. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రద్దు చేసిన కమిటీల స్థానంలో తాత్కాలిక కమిటీలను నియమించారు. ఈ ప్రకటనను జనసేన తెలంగాణ ఇన్‌ఛార్జ్ రామ్ తల్లూరి చేశారు. పార్టీ ఈ నిర్ణయాన్ని ఎక్స్‌లో ఒక పోస్ట్ ద్వారా పంచుకుంది. పార్టీని క్షేత్రస్థాయి నుంచి పునర్వ్యవస్థీకరించాలనే అధినేత సంకల్పానికి అనుగుణంగానే ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు పేర్కొంది.

వైజాగ్‌లో ఇన్ఫోసిస్ శాశ్వత క్యాంపస్: భూ కేటాయింపుపై తుది నిర్ణయం.. ఎప్పుడు?

వైజాగ్‌లో ఇన్ఫోసిస్ శాశ్వత క్యాంపస్: భూ కేటాయింపుపై తుది నిర్ణయం.. ఎప్పుడు?భారతీయ టెక్ దిగ్గజం ఇన్ఫోసిస్ విశాఖపట్నంలో శాశ్వత క్యాంపస్‌ను ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ సంస్థ యెండడ కొండపై 20 ఎకరాల భూమిని కేటాయించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. ఈ ప్రతిపాదన ప్రస్తుతం పరిశీలనలో ఉంది. యెండడ రాబోయే ఐటీ, నివాస కేంద్రాలకు సమీపంలో ఒక ప్రధాన ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. భూ కేటాయింపుపై తుది నిర్ణయం జనవరి నెలాఖరులోగా వెలువడే అవకాశం ఉంది. ఇది ఆమోదం పొందితే, విశాఖపట్నం ఐటీ పర్యావరణ వ్యవస్థను గణనీయంగా బలోపేతం చేయగలదు.

Watch More Videos

నూతన సంవత్సరం, నూతన అలవాట్లు: బరువు నియంత్రణలో కాలిఫోర్నియా బాదం కీలక పాత్ర

నూతన సంవత్సరం, నూతన అలవాట్లు: బరువు నియంత్రణలో కాలిఫోర్నియా బాదం కీలక పాత్రనూతన సంవత్సరం ప్రారంభం కాగానే, ఆరోగ్య లక్ష్యాలు ప్రధానాంశంగా మారతాయి. వీటిలో బరువు నియంత్రణ తరచుగా తీర్మానాల జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉంటుంది. ప్రజలు తమ దినచర్యలను సరిచేసుకుని, ఫిట్‌గా, మరింత శక్తివంతంగా ఉండటానికి సుస్థిర మార్గాలను వెతుకుతున్నారు. ఈ క్రమంలో, అవగాహనతో కూడిన ఆహారపు అలవాట్లు, సమతుల్య పోషణ కొత్త ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంటున్నాయి. ఈ మార్పును ప్రతిబింబిస్తూ, ఆల్మండ్ బోర్డ్ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా సహకారంతో- యూగవ్ (YouGov) నిర్వహించిన తాజా సర్వే, భారతీయ వినియోగదారులు ఆరోగ్యకరమైన ఎంపికల వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారని వెల్లడించింది.

ఈ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలిస్తే రాగులతో చేసిన రొట్టెలు తినకుండా వుండరు

ఈ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలిస్తే రాగులతో చేసిన రొట్టెలు తినకుండా వుండరుచిరుధాన్యాలలో రాగులకి మంచి పేరు ఉంది. రాగులు శరీరానికి మంచి బలాన్ని ఇస్తాయి. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. రాగి పిండిని చిన్నపిల్లలకు కూడా ఆహారంగా పెడతారు. రాగి జావ, రాగి సంగటి, రాగి దోశ, రాగి లడ్డు, రాగి రొట్టె ఇలా ఏ విధంగానైనా మనం వీటిని తీసుకోవచ్చు. వీటి ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రాగి పిండిని జావగా చేసుకుని, పాలతో లేదా మజ్జిగతో కలిపి సేవిస్తే ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్చు. డ్రైఫ్రూట్స్‌లో ఉన్న అనేక గుణాలు ఒక్క రాగులలో ఉన్నాయంటే ఎంత మాత్రం ఆశ్చర్యం లేదు.

వాకింగ్ ఎలా చేస్తే ఆరోగ్యకరం?

వాకింగ్ ఎలా చేస్తే ఆరోగ్యకరం?తరచుగా చాలా మంది మార్నింగ్ వాక్‌కి వెళుతుంటారు. కానీ చాలా మందికి ఒక ప్రశ్న ఉంటుంది, వారు ఖాళీ కడుపుతో మార్నింగ్ వాక్ చేయవచ్చా? లేదా అనేది. దీనికి సంబంధించిన వివరం తెలుసుకుందాము. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, వాకింగ్ ఎల్లప్పుడూ ఖాళీ కడుపుతోనే చేయాలి. అంటే అల్పాహారానికి 30 నిమిషాల ముందు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. ఖాళీ కడుపుతో నడవడం వల్ల జీవక్రియ పెరుగుతుంది. కొవ్వు వేగంగా కరిగిపోయి బరువు అదుపులో ఉంటుంది. నడుస్తున్నప్పుడు, శరీరం శక్తి కోసం కొవ్వును ఉపయోగిస్తుంది.

2026 సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికిన తలసేమియా- సికిల్ సెల్ సొసైటీ

2026 సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికిన తలసేమియా- సికిల్ సెల్ సొసైటీహైదరాబాద్: ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో ఒక ముఖ్యమైన విజయంతో నూతన సంవత్సరాన్ని ప్రారంభిస్తూ, జన్యు రక్త రుగ్మతలను నిర్మూలించడానికి తాము చేస్తున్న నిరంతర ప్రయత్నాలలో ఒక ప్రధాన మైలురాయిని సాధించినట్లు తలసేమియా-సికిల్ సెల్ సొసైటీ(TSCS) వెల్లడించింది. మే 2025 మరియు జనవరి 1, 2026 మధ్య, కమలా హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్‌లో 54 ప్రినాటల్ డయాగ్నసిస్(PND) పరీక్షలను TSCS విజయవంతంగా నిర్వహించింది. తలసేమియా మరియు సికిల్ సెల్ అనీమియాకు సంబంధించి పిండం యొక్క స్థితిని అంచనా వేయడానికి ఈ పరీక్షలు చాలా కీలకమైనవి, తద్వారా ఈ తీవ్రమైన వ్యాధులతో బాధపడే పిల్లల జననాన్ని నివారించడానికి సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు.

Ginger Milk in winter అల్లం పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

Ginger Milk in winter అల్లం పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుఆరోగ్యానికి అల్లం ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఈ అల్లాన్ని ప‌లు అనారోగ్య స‌మ‌స్య‌ల‌ను త‌గ్గించుకునేందుకు ఉప‌యోగిస్తున్నారు. ఈ అల్లంను పాలలో కలుపుకుని అల్లం పాలు తాగితే అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు సమకూరుతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. అల్లం పాలుతో జ‌లుబు, ఫ్లూ, అజీర్ణం, ఇత‌ర జీర్ణ స‌మ‌స్య‌లు త‌గ్గుతాయి. అల్లం పాలు తాగితే రోగనిరోధ‌కశ‌క్తి పెరగడమే కాకుండా వ్యాధులు, ఇన్ఫెక్ష‌న్లు రాకుండా ఉంటాయి. అల్లం, పాలు రెండింటినీ క‌లిపి తాగ‌డం వ‌ల్ల ల‌భించే పోష‌కాలు ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. అల్లం పాలు త‌యారీకి ఒక కప్పు పాలు, ఒక టీ స్పూన్ తురిమిన అల్లం తీసుకోవాలి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com