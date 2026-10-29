S.S. Rajamouli: భావోద్వేగ ప్రధానాంశంతో కథలను ఎలా చెప్పాలో వివరించిన ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి
ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి తన రాబోయే ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం వారణాసి. మహేష్ బాబు నటిస్తున్న ఈ సినిమా కోసం సరికొత్త, అద్భుతమైన టెక్నాలజీలను ఉపయోగిస్తూ, సరికొత్త మేకింగ్ విధానాల గురించి పలు ఆసక్తికరమైన విషయాలను పంచుకున్నారు. బ్రెజిల్లో జరిగిన 50వ సావో పాలో ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్తో పాటు పలు విద్యాసంస్థల వేదికలపై ఆయన సినిమా టెక్నాలజీపై మాట్లాడారు. తాజాగా హైదరాబాద్ లోనూ మాట్లాడారు.
Rajamouli with Techical team
టెక్నాలజీ టీమ్ ఇటీవలే హైదరాబాద్లోని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో ఏర్పాటు చేసిన కొత్త A&M మోషన్ క్యాప్చర్ ల్యాబ్ను చిత్ర బృందం ఉపయోగించింది. ఈ కార్యక్రమంలో టీమ్ సభ్యులు అటెండ్ అయ్యారు. వారణాసి’లో అధునాతన మోషన్ క్యాప్చర్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించినట్లు తెలిపారు.
ది హాలీవుడ్ రిపోర్టర్ ఇండియా ప్రకారం, మిహిరా విజువల్ ల్యాబ్స్, వారి గ్లోబల్ భాగస్వామి అనిమాట్రిక్ కలిసి అభివృద్ధి చేసిన ఈ సదుపాయం భారతదేశంలోనే అత్యాధునికమైన వాటిలో ఒకటి. ఇందులో 360-డిగ్రీ ప్రీ-విజువలైజేషన్, రియల్-టైమ్ వర్చువల్ ప్రొడక్షన్, డిజిటల్ పెర్ఫార్మెన్స్ క్యాప్చర్ వంటి సాంకేతిక సౌకర్యాలు ఉన్నాయి.
ఈ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడం గురించి చిత్ర బృందం మాట్లాడుతూ: “మేము కెమెరాలను దిగుమతి చేసుకుని, వాటిని ఇన్స్టాల్ చేసి, నిర్ణయించిన గడువులోపు మా స్థానిక బృందానికి శిక్షణ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది.” ఈ మాటలు ఈ చిత్రం కోసం ఇంత అధునాతనమైన సాంకేతిక వ్యవస్థను రూపొందించడానికి ఎంతటి కృషి జరిగిందో తెలియజేస్తున్నాయి.
ప్రియాంక చోప్రా, రాజమౌళి, మహేష్ బాబుతో కలిసి పనిచేయడం “ఒక ప్రత్యేకమైన అదృష్టం” అని పేర్కొన్నారు.