సీనియర్ నటుడు గిరిబాబు మృతిపై పవన్ కళ్యాణ్ సంతాపం
ప్రముఖ సీనియర్ నటుడు గిరిబాబు మృతి పట్ల ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మరణ వార్త తనను ఎంతో కలచివేసిందని పేర్కొన్నారు. ఆయన పవిత్ర ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నట్టు తెలిపారు. ఈ మేరకు పవన్ కళ్యాణ్ ఒక అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేశారు.
తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలిగా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారని పవన్ కొనియాడారు. ప్రతినాయుకుడిగా, కథానాయకుడిగా, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుగా గిరిబాబు ఎన్నో విభిన్నమైన పాత్రలను పోషించి మెప్పించారు. వెండితెరపై తనదైనశైలిలో చక్కటి హాస్యాన్ని కూడా పండించి ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆలరించారు అని ఆయన తన ప్రకటనలో గుర్తు చేశారు.
కేవలం నటనకే పరిమితం కాకుండా, సినిమా రంగంలోని ఇతర విభాగాల్లోనూ గిరిబాబు రాణించారని పేర్కొన్నారు. నిర్మాతగా, దర్శకుడిగా ఆయన విజయవంతమైన చిత్రాలను రూపొందించి పరిశ్రమకు విశేష సేవలు అందించారని ప్రశంసించారు. గిరిబాబు మరణం చిత్రపరిశ్రమతో పాటు ఆయన కుటుంబానికి తీరని లోటన్నారు. ఈ తీరని శోక సమయంలో గిరిబాబు కుమారుడు, ప్రముఖ హాస్య నటుడు రఘుబాబుకు, అలాగే, ఇతర కుటుంబ సభ్యులందరికీ భగవంతుడు మనోధైర్యాన్ని ఇవ్వాలని కోరుతూ తన ప్రగాఢ సంతాపాన్ని సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నట్టు పవన్ కళ్యాణ్ పేర్కొన్నారు.