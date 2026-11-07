Dhanush apology :నా పాటను పక్కన పెట్టంది సాయి అభ్యంకర్ మాత్రమే - మరోవైపు ధనుష్ క్షమాపణలు
సాయిఅభ్యంకర్ - 22 ఏళ్ల వయసులోనే నువ్వు ఎంతో సాధించావు. నీ విజయాలన్నింటికీ అభినందనలు. స్పాటిఫై లోని టాప్ 10 పాటల్లో 7 పాటలు నీవేనని చూశాను అని సాయితో జరిగిన ఒక సరదా సంఘటనను ధనుష్:పంచుకున్నారు.
Mammutty and Dhanush
'అలకా లూవా.. పాటను మొదట నేను పాడాల్సి ఉంది. సాయి నాకు ట్యూన్ పంపి పాడమని అడిగాడు. పిచ్ చాలా ఎక్కువగా ఉందని, నేను పాడలేనని చెప్పాను. రాజ్కుమార్ కూడా నన్ను పాడమని చెప్పారు. స్టూడియోకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా, నేను పాడలేనని చెప్పాను. కానీ సాయి పట్టుబట్టాడు. దాదాపు 3న్నర గంటల పాటు కష్టపడి పాడాను. పాటను మిక్స్ చేసి పంపిస్తానని సాయి చెప్పాడు.
నేను అడిగినప్పుడల్లా పంపిస్తానని చెబుతూ వచ్చాడు. చివరకు, రాజ్కుమార్ నాకు ఫోన్ చేసి, "సార్, మీరే పాడితే బాగుంటుందని అతను భావిస్తున్నాడు.. అని చెప్పారు. "నేను ముందే చెప్పాను కదా! అని అన్నాను. ఇప్పటివరకు నేను పాడిన పాటను పక్కన పెట్టేసిన ఏకైక సంగీత దర్శకుడు సాయి అభ్యంకర్ మాత్రమే అని హీరో ధనుష్ తెలియజేశారు.
నవంబర్ 6న తాంబరంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో మమ్ముట్టి, సాయి పల్లవి, శ్రీలీల, సంగీత దర్శకుడు సాయి అభ్యంకర్తో పాటు చిత్ర బృందం పాల్గొంది. సాయి అభ్యంకర్ 'వీళ వీర' పాటకు గొడ్డలి నృత్య ప్రదర్శనతో ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగించారు. అధిక రద్దీ కారణంగా లోపలికి ప్రవేశించలేకపోయిన టికెట్ హోల్డర్లకు ధనుష్ క్షమాపణలు చెప్పి, వచ్చేసారి ఈ సమస్యను పరిష్కరిస్తానని హామీ ఇచ్చారు.
అదే సమయంలో నటీనటులు తమ టీమ్వర్క్కు సంబంధించిన హృద్యమైన కథలను పంచుకున్నారు. రాజ్కుమార్ పెరియసామి దర్శకత్వం వహించిన ఈ 200 కోట్ల యాక్షన్ థ్రిల్లర్, తన బలమైన తారాగణం మరియు ఉత్సాహభరితమైన సంగీతంతో నవంబర్ 20న థియేటర్లలోకి రానుంది.