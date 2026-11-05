Sai Durga Tej: అంగరంగ వైభవంగా సాయి దుర్గా తేజ్, కిరణ్ నిశ్చితార్థం
నటుడు సాయి దుర్గా తేజ్, కిరణ్ నిశ్చితార్థం గురువారం (5 నవంబర్ 2026)న హిల్టన్ హైదరాబాద్ జీనోమ్ వ్యాలీ రిసార్ట్లో జరిగింది. ఈ జంట తమ కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల సమక్షంలో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. ఈ వేడుక ఎంతో విలువైన కుటుంబ వేడుకగా జరిగింది. కొణిదెల, అల్లు కుటుంబ సభ్యులతో పాటు సన్నిహిత బంధువులు, స్నేహితులు కలిసి ఈ జంట నిశ్చితార్థాన్ని జరుపుకున్నారు.
Sai Durgha Tej
సాయి దుర్గా తేజ్, కిరణ్ వివాహం డిసెంబర్ 10, 2026న హైదరాబాద్లో జరగనుంది. నిశ్చితార్థానికి సాయి దుర్గా తేజ్ తల్లిదండ్రులు డాక్టర్ శివ ప్రసాద్, విజయ దుర్గ, అతని సోదరుడు వైష్ణవ్ తేజ్తో పాటు చిరంజీవి మరియు సురేఖ కొణిదెల; రామ్ చరణ్; అల్లు అర్జున్ మరియు స్నేహా రెడ్డి, అల్లు బాబీ, నీలా షా, వరుణ్ తేజ్, లావణ్య త్రిపాఠి, నాగబాబు, పద్మజ, నిహారిక కొణిదెల, అల్లు అరవింద్, అల్లు నిర్మల, అల్లు శిరీష్, నయనికా రెడ్డి, అకిరా నందన్, ఆధ్య హాజరయ్యారు.
ఇంకా స్నేహితులు, సహచరులు మంచు మనోజ్ మరియు భూమా మౌనికా రెడ్డి, నవీన్ విజయ్ కృష్ణ, హర్ష చెముడు, వెంకీ కుడుముల, నవదీప్, హర్షిత్ రెడ్డి కూడా హాజరయ్యారు.