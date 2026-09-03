పవన్ కళ్యాణ్ గారి జన్మదిన వేడుకలకు హాజరైన సాయి దుర్గా తేజ్
జనసేన పార్టీ అధినేత, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారి జన్మదిన వేడుకలు హైదరాబాద్లోని కూకట్పల్లిలో ఘనంగా జరిగాయి. ఈ వేడుకల్లో భాగంగా కూకట్పల్లిలోని గోపాల్ నగర్లో నిర్వహించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి ప్రముఖ హీరో సాయి దుర్గా తేజ్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన వేడుకల్లో పాల్గొని, అక్కడికి వచ్చిన చిన్నారులతో ముచ్చటించారు.
Pawan fans with Sai tej
చిన్నారులతో కలిసి సాయి దుర్గా తేజ్ కేక్ కట్ చేసి, పవన్ కళ్యాణ్ గారికి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ వేడుకల్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారి అభిమానులు, జనసేన పార్టీ కార్యకర్తలు, మద్దతుదారులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని సందడి చేశారు.
అనంతరం పవన్ కళ్యాణ్ గారి జన్మదిన వేడుకల్లో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన రక్తదాన శిబిరాన్ని సాయి దుర్గా తేజ్ సందర్శించారు. శిబిరంలో ఏర్పాటు చేసిన ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన ఆయన, రక్తదానం చేసేందుకు ముందుకు వచ్చిన దాతలను, శిబిరాన్ని నిర్వహిస్తున్న నిర్వాహకులు మరియు వాలంటీర్లను అభినందించారు.
ప్రజలను రక్తదానం వంటి సేవా కార్యక్రమాల్లో భాగస్వాములను చేస్తూ, సమాజ సంక్షేమానికి ప్రాధాన్యతనిస్తున్న నిర్వాహకులను సాయి దుర్గా తేజ్ ప్రశంసించారు.
పవన్ కళ్యాణ్ గారి జన్మదిన వేడుకలు అభిమానుల సంబరాలకే పరిమితం కాకుండా, సామాజిక సేవ, ప్రజా సంక్షేమానికి ప్రాధాన్యతనిచ్చే కార్యక్రమాలకు వేదికగా నిలిచాయి.