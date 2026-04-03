SDT19: వినూత్నమైన పోస్టర్ తో సాయి దుర్గా తేజ్ 19వ చిత్రం ప్రకటన
Sai Durga Tej's 19th Film Poster
సాయి దుర్గా తేజ్ తన 19వ చిత్రం, #SDT19 గురించి ఆకట్టుకునే ఫస్ట్-లుక్ పోస్టర్ను గురువారం తెల్లవారుజామున పంచుకున్నారు. ఇది రూన్లు, విస్ఫోటనం చెందుతున్న వలయం మరియు నాటకీయ ఆకాశాలతో కూడిన విశ్వ యుద్ధాల కథను సూచిస్తోంది. 'కే' హిట్ మేకర్స్ సుజిత్ మద్దెల, సందీప్ మద్దెల దర్శకత్వం వహించనున్న ఈ చిత్రాన్ని, 'భగవంత్ కేసరి' వంటి బ్లాక్బస్టర్లకు పేరుగాంచిన షైన్ స్క్రీన్స్ అధినేత సాహు గారపాటి నిర్మిస్తున్నారు.
'విరూపాక్ష' మరియు 'రిపబ్లిక్' వంటి యాక్షన్ హిట్ల తర్వాత గ్రాండ్ ఫాంటసీకి మారుతున్న సాయి ధరమ్ తేజ్, ఈ శక్తివంతమైన ప్రయాణంలోకి అడుగుపెట్టడం పట్ల తన ఉత్సాహాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఇంకా టైటిల్ లేదా విడుదల తేదీని ప్రకటించనప్పటికీ, ఈ కాంబో టాలీవుడ్ యొక్క తదుపరి విజువల్ ఎపిక్ను అందిస్తుందని హామీ ఇస్తోంది.
#SDT19 చిత్రం ‘యుగాలుగా బయటకు రాని రహస్యాలు, ఊహకు అందని శక్తులు’ చుట్టూ తిరిగే ప్రపంచంలోకి అడుగుపెడుతున్నట్టు ఫస్ట్ పోస్టర్ సూచిస్తోంది. పోస్టర్లో ఒక యోధుడు విస్తారమైన ఆకాశ గోళాల ముందు నిలబడి ఉండటం, కథ స్కేల్, విజువల్ గ్రాండ్యూర్, విజన్ చూపిస్తోంది. త్వరలో ఈ సినిమాకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు తెలియనున్నాయి.