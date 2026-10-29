రావణాసురుడు మరీ అంత చెడ్డవాడేం కాదు : సాయి పల్లవి
రావణాసురుడు అంత చెడ్డవాడేం కాదు అని ప్రముఖ హీరోయిన్ సాయిపల్లవి అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ఇపుడు చర్చనీయాంశంగా, వివాదాస్పందంగా మారాయి. రణబీర్ కపూర్ - సాయిపల్లవి జంటగా 'రామాయణం' మూవీ తెరకెక్కిన విషయం తెల్సిందే. ఈ చిత్రం వచ్చే నెలలో దీపావళి పండుగ సందర్భంగా విడుదలకానుంది. ఈ నేపథ్యంలో లాస్ ఏంజెంలెస్లో ఈ చిత్రం ప్రీమియర్ షోను ప్రదర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
భారతీయ సంస్కృతి, ఇతిహాసాలపై ఆసక్తి ఉన్నవారికి తమ సినిమా మంచి పరిచయంగా నిలుస్తుందని సాయిపల్లవి అన్నారు. 'రామాయణం'ను విశ్వసించే వారు ఆ కథ నుంచి తమను తాము పరిశీలించుకోవడం నేర్చుకోవాలని చెప్పారు. మనలోని మంచి, చెడులను గుర్తించి కాలక్రమంలో మార్పు తెచ్చుకోవాలని సూచించారు. ఈ క్రమంలోనే 'రావణుడు పూర్తిగా చెడ్డవాడు కాదు. మనలోని రావణుడిని గుర్తించి, మనల్ని మనం మార్చుకోవడం ముఖ్యం' అని వ్యాఖ్యానించారు.
ఆమె మాటలపై నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు. రావణుడి గురించి ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం సరికాదని కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు. మరికొందరు మాత్రం ఆమె ఉద్దేశం రావణుడిని సమర్థించడం కాదని, మనలోని చెడు లక్షణాలను గుర్తించి సరిదిద్దుకోవాలనే సందేశమని అంటున్నారు. రావణుడిలోని కొన్ని మంచి లక్షణాలను ప్రస్తావించడం తప్పు కాదని మరికొందరు సమర్థిస్తున్నారు.