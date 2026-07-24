Sakshi Madolkar : శ్రీ విష్ణు సరసన హీరోయిన్ గా సాక్షి మడోల్కర్
సామజవరగమన చిత్రం తర్వాత శ్రీ విష్ణు, దర్శకుడు రామ్ అబ్బరాజు కాంబినేషన్ లో నూతన చిత్రం రూపొందుతోంది. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది.
Sakshi Madolkar
ఈ చిత్రం షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. తాజాగా మేకర్స్ ఎక్సయిటింగ్ అప్డేట్ను షేర్ చేశారు. ఈ చిత్రంలో సాక్షి మడోల్కర్ హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. ఆమెకు టీమ్లోకి వెల్కమ్ చెబుతూ విడుదల చేసిన వీడియోలో షూటింగ్ స్పాట్లోని ఫన్ వైబ్ను చూపించారు. టీమ్ మొత్తం సరదాగా గడిపిన మూమెంట్స్తో ఈ వీడియో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది.
'శ్రీ విష్ణు x రామ్ అబ్బరాజు 2' కంప్లీట్ డిఫరెంట్ స్టయిల్ లో కొత్త కథాంశంతో కూడిన ఫ్రెష్ స్క్రిప్ట్. కాన్సెప్ట్, హై-వోల్టేజ్ హ్యుమర్ ఎక్కువగా వుండే కథనంతో, ఈ చిత్రం నాన్-స్టాప్ వినోదాన్ని అందించబోతోంది.
నవీన్ యెర్నేని, వై రవిశంకర్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో బలమైన తారాగణం, టాప్ టెక్నికల్ టీం పని చేస్తోంది.
సామజవరగమనకి పని చేసిన రైటర్స్ భాను భోగవరపు, నందు సావిరిగణ మరోసారి స్క్రిప్ట్ రాయడానికి చేతులు కలిపారు. వారి కొలాబరేషన్ మరో మెమరబుల్ మూవీని అందించబోతోంది.