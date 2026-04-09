Ram Charan: అనంత్ అంబానీ జామ్నగర్ పుట్టినరోజు వేడుకకు సల్మాన్ ఖాన్, రామ్ చరణ్ రాక
హైదరాబాద్ నుండి బయలుదేరుతున్న మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ ఒక స్టైలిష్ లుక్లో కెమెరాకు చిక్కారు. పెద్ది సినిమా షూటింగ్ హైదరాబాద్ శివార్లో ప్యాచ్ వర్క్ జరుగుతుండగా ఆయన లేని షాట్స్ ను దర్శకుడు బుజ్జిబాబు సనా చిత్రీకరిస్తున్నారు. కాగా, నిన్న విమానాశ్రయంలో రామ్ చరణ్ జామ్ నగర్ వెళుతున్న సందర్భంగా నట్టలి డ్రెస్ తో కనిపించారు.
ఏప్రిల్ 10న అనంత్ అంబానీ 31వ పుట్టినరోజు వేడుకల కోసం సల్మాన్ ఖాన్, రామ్ చరణ్ వంటి బాలీవుడ్ తారలు జామ్నగర్కు ముందుకొచ్చారు. గత సంవత్సరం ఆయన వివాహం జరిగిన అదే ప్రదేశమైన విలాసవంతమైన వంతారా వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రంలో ఈ వేడుక జరిగింది.
60 ఏళ్ల సల్మాన్, నల్ల చొక్కా, చిరిగిన జీన్స్, స్టైలిష్ కళ్లద్దాలతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. ఆయన భద్రతా తనిఖీలను సునాయాసంగా దాటుకుంటూ వెళ్తుండగా అభిమానులు ఆయనను 'ఎప్పటికీ 27 ఏళ్ల వాడిలా' ఉన్నారని ప్రశంసించారు.
హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిన రామ్ చరణ్, పొడవాటి జుట్టు, గడ్డం, ఏవియేటర్ కళ్లద్దాలతో తన 'పెద్ది' లుక్లో అదరగొట్టారు. షారుఖ్ ఖాన్, రణవీర్ సింగ్లతో నిండిన అతిథుల జాబితాలో ఆయన కూడా చేరారు. ఈ వేడుక సెలబ్రిటీల గ్లామర్ను, అంబానీల ప్రసిద్ధ ఆతిథ్యాన్ని, అనంత్ జంతు సంరక్షణ పట్ల ఉన్న అభిరుచిని మేళవించింది.