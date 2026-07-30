Sam C.S : సామ్ సి. ఎస్. 39వ పుట్టినరోజు 100వ సినిమా మైలురాయి
కేరళలోని మున్నార్లో జూలై 30, 1987న జన్మించిన సంగీత దర్శకుడు సామ్ సి. ఎస్. 39వ పుట్టినరోజు నేడు. సెప్టెంబర్ 10న విడుదల కానున్న, కార్తి నటించిన 'సర్దార్ 2' చిత్రానికి ఆయన అందించిన 100వ సినిమా సంగీతం సందర్భంగా పరిశ్రమ ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశాయి.
Sam C.S.'s 39th Birthday and 100th Film Milestone
'విక్రమ్ వేద', 'కైతి', 'ఓడియన్', 'పుష్ప 2: ది రూల్' వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలు తమిళ, తెలుగు మరియు మలయాళ చిత్రాలలో ఆయన అందించిన హృద్యమైన బాణీలు మరియు గంభీరమైన నేపథ్య సంగీతానికి కీర్తిని తెచ్చిపెట్టాయి. 'రాపో23', 'మహావతార్ పరశురామ్' వంటి చిత్రాల నిర్మాణ బృందాలు, సోనీ మ్యూజిక్ సౌత్ వంటి లేబుల్స్ ఆయన విభిన్న శైలులలో కనబరిచిన నిరంతర సృజనాత్మకతను ప్రశంసిస్తూ పోస్టర్లను విడుదల చేశాయి.